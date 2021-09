Alta demanda no covid: la odisea de conseguir un turno en salud pública de Roca

El martes pasado se precipitó una situación inesperada en el hall central del hospital Francisco López Lima, precisamente en la zona de ventanilla de admisión. La gran cantidad de gente que fue a sacar turnos para distintas especialidades médicas generó aglomeraciones, lo que incumplió desde todos los puntos de vista las normas de prevención covid-19.

La situación se desencadenó luego de que un grupo de trabajadoras del área de Admisión entraran en aislamiento, particularmente en la parte de ventanilla de turnos donde habitualmente rotan entre cuatro y cinco personas.

La causa de la gran cantidad de usuarios simultáneos radicó en que cuatro de las trabajadoras de salud de ese sector iniciaron un aislamiento por covid, según la explicación que brindó la directora del Hospital, Ana Senesi, a LA COMUNA. “Se cubrió (ese día) y se está viendo cómo cubrir hasta que se recuperen. Fuimos todos a colaborar”, afirmó la funcionaria quien dijo que se reincorporarán tras cumplir el plazo de días.

La falta de manos hizo que se ralentizara la atención al público. “Es una realidad que está sucediendo en los servicios. Los trabajadores se enferman y no hay relevo. Por eso pasa esto”, destacó una de las trabajadoras del hospital quien pidió reserva de su identidad.

Trabajadoras de admisión tuvieron que aislarse y faltaron manos para cubrir esos puestos durante unas horas. Foto: Juan Thomes

La directora reconoció que esta situación ya había pasado en varios servicios durante la pandemia por licencias y aislamientos covid. En esos casos, respondió que piden ayuda a otros hospitales y/o acuden a personal de otras áreas para cubrir ocasionalmente esos puestos.

Más allá de la aglomeración en el hall -que se terminó controlando en unas horas- trabajadores de distintos servicios coinciden en que hay pocos turnos para especialistas en relación a la demanda actual.

Senesi aseguró que están dando la misma cantidad de turnos que antes de la pandemia y aún así, los trabajadores sostienen que es muy difícil conseguir.

“Para médicos clínicos, es casi imposible conseguir turno”, enfatizaron. Es una de las especialidades más demandadas y allí trabajan cinco médicos, y brindan 15 turnos por día. En Ginecología, dan alrededor de 12 turnos por semana, en Oftalmología unos ocho, Salud Mental dan dos citas por semana; según información a la que accedió este medio.

La problemática surge porque queda una buena parte de la población que termina siendo “demanda rechazada” por falta de recursos, tanto humanos como edilicios y no logra la atención de salud. “O no hay suficiente cantidad de profesionales para atender todo lo que se necesita o no están dadas las condiciones para que los profesionales atiendan en los espacios físicos que hay (…) Es imposible dar respuesta a toda la población”, analizaron. Y la preocupación es a dónde va a parar la esa demanda que no se contiene.

Esta situación se desprende de otro factor que es el aumento de consultas por patologías no covid, las cuales se atrasaron y/o acumularon durante los meses más difíciles de pandemia. Todos los recursos del hospital estuvieron abocados a covid por la emergencia sanitaria, pero siguen siendo similares a los de la pre pandemia.

Consultada sobre el recurso humano médico, Senesi informó que actualmente en el hospital hay 156 médicos prestando servicios. En el último año se incorporaron 31 que fueron al Servicio de Emergencias, Clínica Médica, Cirugía Pediátrica, Respiratorio, Ginecología, Psiquiatría, Pediatría y Cardiología, algunos de los que mencionó la directora. Dijo que en el último tiempo no hubo dispensas ni renuncias y solo faltan quienes están con licencia por enfermedad.

"Se sumaron 31 médicos en lo que va del año (…) Nunca tuvimos límite para el ingreso de médicos” Ana Senesi, directora del hospital

“Nunca tuvimos límite para el ingreso de médicos y los médicos que vinieron y se ofrecieron a trabajar, si consideramos que hacían falta, se tomaron”, aseguró.

Aumento de la demanda

En el laboratorio central, hubo varios movimientos en la planta de personal. Hugo Rojas, bioquímico del servicio, aseguró que durante la pandemia “no aumentó el plantel del laboratorio sino que disminuyó. Dijo que de nueve bioquímicos, actualmente están trabajando cinco; entre traslados u otras ocupaciones de algunos.

“Con un plantel a menos del 50% estamos atendiendo la misma demanda y más aún; incrementada por la pandemia”, aseguró ya que crecieron los análisis por urgencias, internaciones y en centros de salud, las tres áreas que cubre este sector.

“Los turnos que tenemos no alcanzan, tampoco las manos”, comentó. Para graficar con cifras dijo que el promedio diario de pacientes ronda entre 130 y 150 y entre 3.500 y 4.000 al mes en el laboratorio. La principal demanda es de consultorio externo.

Foto: Juan Thomes

Rojas explicó que si bien el promedio se mantiene como el histórico; en pleno pico de la pandemia el 70% de los pacientes era covid, pero ahora el porcentaje se invirtió. “Ahora lo preponderante son las otras patologías”, dijo.

En Traumatología, están trabajando cuatro médicos y un quinto que retornará a sus labores pronto, pero se mantiene el plantel.

Dan turnos dos veces por semana, en los que atienden entre 12 a 16 personas. Actualmente, hay varios turnos atrasados por la gran demanda. En cuanto a cirugías programadas hay mucho retraso por los meses en los que estuvieron paralizadas.

"Tenemos turnos atrasados por la gran demanda acumulada. La falta de turnos es algo que viene hace tiempo” Ruben Saldía, médico traumatólogo

En el Departamento de Enfermería son unos 240 agentes. Regresaron los que estaban con certificado por dispensa, y se jubilaron unos diez trabajadores.

Cabe destacar que en la recorrida por los servicios, LA COMUNA intentó consultar a jefes del Departamento Médico sobre la actualidad del recurso y los turnos pero no hubo respuesta.

“Trabajamos con un sistema saturado permanente”

Si bien la guardia no funciona con turnos, allí también quedan usuarios por fuera del sistema porque no se los puede contener con los recursos disponibles.

“No da abasto la guardia. Tenemos el servicio explotado de gente con otras patologías (no covid)”, contó Julio Fernández, médico que trabaja en la el Servicio de Emergencias (SEM).

Por falta de camas, hay usuarios que quedan internados ahí antes de ingresar al quirófano o pacientes que requieren cuidados críticos. “Eso nos lleva mucho trabajo independientemente de la cantidad de médicos que seamos”, reflexionó el profesional quien contó que actualmente trabajan tres médicos y entre cuatro o cinco enfermeros en 24 horas.

"Trabajamos con un sistema saturado permanente. Encima la gente tiene que hacer una fila de 500 metros para sacar un turno” Julio Fernández, médico Guardia (SEM)

En los hechos, el servicio de emergencias tomó otra complejidad porque están llegando pacientes que antes no veían. ”Es un hospital chico, ya era chico prepandemia y ahora está mucho más expuesto”, aseguró Fernández, ya que acumularon situaciones tras un año abocados a la covid.

“Vemos pacientes descompensados permanentemente y eso lo tenemos que resolver en guardia. No hay camas”, aseguró y fue muy crítico a la hora de calificar el servicio que se está brindando a la comunidad en estas condiciones.

“Trabajamos con un sistema saturado permanente. Es lamentable, porque durante un año (…) no se hizo nada para resolver el tema de camas”, concluyó.

CAPS: “Tengo 300 pacientes crónicos y se suman 10 por mes”

“Solo atiendo urgencias y emergencias, no veo más demandas”, contó Claudia Hardzieg, médica generalista del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) barrio Nuevo. Es la única médica clinica de la salita en el turno mañana y aseguró que no llega a atender toda la demanda que surge de un barrio con 40.000 habitantes. Mucha gente queda por fuera.

Para graficar la situación explicó que en un día abrió cuatro carnet nuevos de embarazos y todos los meses se suma el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, más de diez por mes que se agregan a los 300 que actualmente hay. A este panorama se adiciona la atención de niños y pacientes poscovid.

Para los profesionales que dependen del Departamento de Actividades Programadas (DAPA) la falta de recurso humano se siente especialmente en atención primaria de la salud, ese nivel estratégico; que no solo ayuda sino que descomprime al hospital. Pero allí los médicos escasean.

En el Centro de Salud de barrio Nuevo solo quedó una médica generalista por turno. Solo hay una pediatra porque la segunda está con licencia prolongada por cuestiones de salud. Y aún esperan la llegada de una ginecóloga desde marzo.

En el caso de Mosconi, la situación es desfavorable también porque solo hay una médica generalista para las 600 familias usuarias del CAPS, una pediatra que atiende una vez por semana y una obstetra.

“Estoy tramitando si mandan algún médico clínico para ayudar con los pacientes adultos”, aseguró Hardzieg desde barrio Nuevo, quien dijo que ya ha elevado notas y reclamos.

Además, fuentes del sector comentaron que los salarios de los médicos que recién ingresan son muy bajos ya que rondan los 54.000 pesos.