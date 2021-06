¿Cómo vestir de coherencia la incoherencia?

NEUQUÉN

Tal vez luego de muchos años de docencia, se nos acabaron los libros, las ideas, chocamos contra una pared; la ciencia no es creíble y las creencias tienen rigor científico… El mundo del revés ¿no?



¿Cómo les explicamos a nuestros alumnos más pequeños cuando nos dicen que ellos han hecho las cosas bien, que se han cuidado, que se lavan las manos, que usan el alcohol en gel, el tapabocas, que no se tocan, en fin: que cumplen los protocolos; pero: “¿por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué no puedo juntarme con mis amigos del cole?” O a los mas grandes que dicen lo mismo, y ven que en ese mundo de los adultos, al que ellos se están acercando, las decisiones se toman sin evidencias, sin el peso de las estadísticas y con criterios sin sustentos fácticos.



Si la Sociedad Argentina de Pediatría sostiene que hay que volver a la presencialidad, si la Unicef advierte lo mismo, si los profesionales de la salud mental opinan lo mismo ¿Por qué no pueden volver al aula los alumnos?

¿No es suficiente que tengan que vivir con la pesada carga de ser la generación del Covid? ¿Que a pesar de hacer las cosas bien igual les cercenamos sus derechos? ¿Qué mensaje les estamos dando a nuestros alumnos?



¿Cómo se les explica que la incoherencia se ha vestido de coherencia?

Samuel Mazzucco

DNI 12.838.781 (extracto de la carta, con respaldo de 30 colegios y jardines de Neuquén)