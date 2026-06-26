Nieve, lluvia y viento, el combo invernal que llega a Neuquén y Río Negro: cuándo se sentirán las ráfagas intensas al Alto Valle

El invierno llegó con todo a la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y tras descartar la alerta amarilla que regía para este viernes 26 de junio, brindó detalles de lo que se espera tanto para la región cordillerana como para el Alto Valle.

De esta manera, el organismo anticipó que en esta jornada se espera un combo que combinará desde nevadas a lluvias, frío y viento con ráfagas intensas de hasta 70 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera

En la región del Alto Valle, las ráfagas de viento serán intensas y según el pronóstico la jornada se complicará desde las primeras horas de la mañana. Hacia la noche se espera una leve mejoría.

Según el organismo, estas serán las condiciones climáticas de este viernes:

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 14°C | Mínima de 3°C.

Máxima de 14°C | Mínima de 3°C. Mañana: Temperatura de 3°C, vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominante hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 10 – 40% con ráfagas de 60 – 69 km/h.

Temperatura de 3°C, vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominante hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 10 – 40% con ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Temperatura de 14°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 60 – 69 km/h.

Temperatura de 14°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Temperatura de 11°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 14°C | Mínima de 3°C.

Máxima de 14°C | Mínima de 3°C. Mañana: Temperatura de 3°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% con ráfagas de 60 – 69 km/h.

Temperatura de 3°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% con ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Temperatura de 14°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 60 – 69 km/h.

Temperatura de 14°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Temperatura de 11°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas registradas.

En tanto en la región de la cordillera, tras descartarse la alerta, estas serán las condiciones en ciudades como Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 7°C | Mínima de 0°C.

Máxima de 7°C | Mínima de 0°C. Mañana: Temperatura de 0°C, vientos de 32 – 41 km/h con dirección hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (nevadas) con ráfagas de 60 – 69 km/h.

Temperatura de 0°C, vientos de 32 – 41 km/h con dirección hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (nevadas) con ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Temperatura de 7°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 10 – 40% (lluvias) con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 7°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 10 – 40% (lluvias) con ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Temperatura de 3°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Nordeste. Probabilidad de precipitación del 10 – 40% (lluvias y nevadas) sin ráfagas registradas.

San Carlos de Bariloche (Río Negro)