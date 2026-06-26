Necrológicas de hoy, viernes 26 de junio de 2026

ZAMBONI, Aldo Fabián Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de su asociada Dra. López Cabanillas Adriana, y acompañan a ella y a su familia en este doloroso momento.

Moro, Armida Alumnos de la escuela Dante Alighieri de Villa Regina acompañan con profundo pesar a su profesora, Erika Gaspari, en este doloroso momento por la perdida de su mamá

Aranda, Maria Mercedes 25/06/2025-25/06/2026Mechita: Con los mejores recuerdos, a un año de tu partida siempre estás en nuestro corazón. Tus sobrinos Negrita, Pepe y Mary. Rogamos una oración en su memoria

PEZZANI, AMILCAR TABARÉ Falleciò en Bs. As. a los 83 años. Grupo Villanova participa el deceso del padre de su colaborador Gabriel Pezzania quien acompañan en èstos momentos de inmenso dolor.

ALDERETE, JUAN JOSE Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 09:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. . SERVICIO SOCIAL CALF

Jalil, Luis (Chito) Falleció en Neuquén a los 87 años.CJ CUIDAR SALUD participa con dolor el deceso de su paciente y saluda a su familia en este doloroso momento.

JALIL, LUIS JULIAN Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados el dia 26/6/2026 a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

JALIL, LUIS «Chito» Juan Carlos Bolan y familia despiden con profundo pesar a Luis «Chito» Jalil, recordándolo con afecto y gratitud. Por su calidad humana, su generosidad y su permanente compromiso con los demás, su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su amistad y conocer la nobleza de su persona.Acompañan con especial cariño a sus hijos Macan, Ariela y Gamal, y a toda su familia y seres queridos en este doloroso momento.Descansa en paz querido Chito.

JALIL, LUIS JULIÁN «CHITO» Pedro Leotta y familia participan el fallecimiento de su querido amigo, acompañando a sus hijos Gamal, Macan y Ariela, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan una oración en su memoria atesorando siempre los grandes momentos compartidos.

BUONO, DOMINGO Pedro S. Villegas SA y Cesar Zanellato SRL participan con pesar el fallecimiento de Domingo, acompañando en el dolor a Mauricio, Alberto y familiares.