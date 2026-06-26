Sanción de la ley de GNL en Neuquén: Figueroa la calificó como un hito histórico

La Legislatura de Neuquén selló ayer, en horas de la madrugada, la sanción definitiva de la ley de GNL, que ratifica el acuerdo entre la provincia e YPF para desarrollar un proyecto de exportación de gas natural licuado en cinco áreas no convencionales de la zona de Cutral Co y Plaza Huincul.

El gobernador Rolando Figueroa celebró la sanción y la calificó como “un hito en la historia de nuestra provincia”. Sostuvo que la ley construye “el nuevo eslabón de progreso” de Neuquén y remarcó que el desafío fue lograr competitividad para el proyecto sin que la provincia “pierda” en el reparto de la renta hidrocarburífera. El mandatario explicó además que el esquema de regalías está diseñado para sostener un piso garantizado cuando el precio internacional del GNL es bajo, pero que ese mismo valor sube junto con la cotización, lo que -según indicó- deja una tasa efectiva superior gracias a la eliminación de retenciones para los proyectos enmarcados en el RIGI.

Más allá del proyecto de exportación en sí, Figueroa adelantó que la aprobación habilita el desarrollo de lo que definió como el tercer polo productivo de la provincia, después de Añelo y Rincón de los Sauces.

El tercer polo productivo y las millonarias inversiones proyectadas

Adelantó que el plan incluye la instalación de una planta separadora de gases en la Comarca Petrolera, una obra que el gobernador vinculó a una inversión de 7.000 millones de dólares, a la que se suman los 25.000 millones de dólares previstos para la explotación del GNL en la zona. El mandatario remarcó que el esquema contempla que un 20% de esos fondos deberá invertirse durante los primeros dos años de vigencia del acuerdo.

El特intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, también se refirió a la megaobra y precisó su ubicación exacta: la planta se levantará en Buena Esperanza, dentro de la concesión que comparte con las áreas Las Tacanas 1 y 2 y Villanueva 1 y 2. El jefe comunal explicó que el complejo contará con dos trenes de licuación, cada uno con una capacidad de producción de 25 millones de metros cúbicos de gas.

Figueroa celebró la sanción de la ley y agradeció “la abrumadora mayoría de los diputados” que la hicieron posible, tras un proceso que llevó “más de ocho meses de trabajo” y una negociación que definió como “muy dura” con YPF. Para el mandatario, el acuerdo “construye el nuevo eslabón de progreso de la provincia de Neuquén”.

Los fundamentos de la competitividad y el debate en el recinto

Explicó que, frente a la necesidad de exportar la producción marginal de gas y petróleo, la provincia debía “ampliar el techo” para poder sacar esos recursos por barco, lo que obligaba a generar las condiciones para ser competitivos. En ese sentido, remarcó que el objetivo central fue lograr esa competitividad “sin que la provincia de Neuquén pierda” y, al mismo tiempo, garantizar que el crecimiento de la actividad diera “seguridad a cada una de las inversiones que hay que hacer”.

“Estoy muy contento, ha sido un hito en la historia de nuestra provincia la sanción de esta ley”, concluyó el gobernador en declaraciones que brindó a los periodistas en la mañana de ayer al participar de la inauguración de una obra municipal junto al intendente Mariano Gaido.

La norma que ratifica el acta acuerdo entre Neuquén e YPF quedó registrada como ley 3566. Su tratamiento se desarrolló en dos sesiones ordinarias -la 11ª y la 12ª- que comenzaron el miércoles a las 18.40 y se extendieron, en el caso del articulado en particular, hasta pasada la medianoche. Ambas sesiones fueron presididas por la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura, Zulma Reina, con la participación de los 35 diputados y diputadas del cuerpo.

Los detalles del resultado de la votación legislativa

El resultado final fue de 27 votos positivos y 8 negativos. El bloque Democracia Neuquén fue el único que se pronunció dividido: la diputada Cecilia Papa acompañó la iniciativa, mientras que sus compañeros Mónica Guanque y Federico Méndez votaron en contra, junto con las bancas de Unión por la Patria, el PTS-FIT-U, el FIT-U y la UCR-JxC.

La votación reflejó una amplia base de apoyo oficialista, con los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, Avanzar, Neuquén Federal, Juntos y Cumplir acompañando la iniciativa, mientras que Unión por la Patria, el FIT-U y la UCR votaron en contra.