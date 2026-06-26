Última semana para anotarse en los cursos gratuitos de empleo digital en Río Negro

Jóvenes rionegrinos podrán acceder a cursos gratuitos de formación tecnológica con orientación al empleo y certificación oficial. Foto gentileza: Gobierno de Río Negro.

La Provincia de Río Negro continúa con la convocatoria para participar de Aceleración Tech Río Negro, una propuesta de formación online y gratuita destinada a jóvenes con conocimientos tecnológicos que busca fortalecer sus oportunidades de inserción laboral. La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 3 de julio.

La iniciativa, impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Alkemy, forma parte de una política pública orientada a preparar a las y los rionegrinos para los nuevos desafíos del mercado laboral y acompañar el crecimiento de la economía del conocimiento.

Aceleración Tech Río Negro está dirigida a jóvenes radicados en la provincia que cuenten con conocimientos previos en programación, desarrollo de software o ciencia de datos. A partir de una evaluación inicial, cada participante será asignado al trayecto formativo que mejor se adapte a su perfil: .NET + React, Java + JavaScript, Python + Django o Data Analyst.

La convocatoria representa también una excelente oportunidad para quienes participaron de la Diplomatura en Programación y Análisis de Datos desarrollada junto a la Universidad de Buenos Aires, ya que podrán profundizar su formación, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y continuar fortaleciendo su perfil profesional.

De esta manera, la Provincia busca dar continuidad a los trayectos de capacitación ya iniciados, promoviendo que más jóvenes puedan acceder a propuestas de formación alineadas con las demandas actuales del sector tecnológico.

Formación orientada al empleo

Los cursos tendrán una duración de diez semanas, se dictarán de manera 100% online y otorgarán certificado de finalización. Además de profundizar contenidos técnicos, los participantes trabajarán sobre proyectos reales e incorporarán herramientas de inteligencia artificial aplicadas al desarrollo profesional.

Las personas interesadas deberán estar radicadas en Río Negro y completar sus datos en la web oficial de inscripción: https://aceleraciontech-rn. Alkemy.org/ .