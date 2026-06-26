Récord histórico de suicidios en Argentina: crecieron un 22% y ya triplican los homicidios

El año pasado se registró un récord en la cantidad de suicidios en Argentina. Con 5.209 casos, la tasa aumentó un 22% en relación al 2024. Según el Sistema Nacional de información Criminal del Ministerio de Seguridad de Nación, los suicidios triplican la cantidad de homicidios dolosos (que en 2025, fueron 1.676).

El rionegrino Marcelo Mandri, presidente de la Red Argentina de Suicidología, explicó el suicidio «siempre registró una mayor tasa que los homicidios». «Cada vez que brindamos una jornada, lo remarcamos: cuando se registra un homicidio, la zona, la localidad se alborota. Pero con tantos casos de suicidios nadie dice nada. De las dos maneras se pierden vidas. Pero hay una realidad: las tasas de suicidios van en aumento en Argentina y en el mundo«, detalló el suicidólogo.

Puso como ejemplo a Uruguay que, según la Organización Panamericana de la Salud, se encuentra entre los países con las tasas más altas de mortalidad por suicidio (21,3 por cada 100.000 habitantes, en 2024), con un impacto mayor en hombres y en personas mayores de 75 años, seguidos por adolescentes y jóvenes.

Argentina supera el promedio mundial. La tasa mundial de suicidios es de 9,1 cada 100 mil habitantes; este país alcanza los 11,8% cada 100 mil habitantes. «Argentina -mencionó Mandri- registró un aumento del 9,6% al 11,8%. Uruguay nos duplica en la tasa de suicidio. Pero son datos que nos llevan a buscar alternativas y articular estrategias de prevención más efectivas».

Río Negro es la provincia con menor tasa de suicidios consumados, de acuerdo a las estadísticas nacionales. «Falta mucho, pero esto demuestra que cuando se trabaje con compromiso, los resultados se ven», resumió este negociador en situaciones de crisis.

El acceso a la asistencia

Cuando se consulta sobre las causas de los suicidios, advirtió que la problemática es multicausal: hay condiciones económicas y sociales. Todo incide. También el escaso acceso a la asistencia. «Hay que incentivar los pedidos de ayuda, pero además llegar a tiempo para que esas personas reciban contención. Si al pedir ayuda, siente que molesta, una carga y se termina sintiendo expulsada», dijo.

Mandri consideró que «ningún cambio social se concreta de la noche a la mañana», por eso, remarcó la necesidad de detectar las falencias para empezar a subsanarlas. «Es imperioso reforzar la asistencia o el abordaje clínico para las personas que van a buscar ayuda sin que sean señaladas o reciban un tinte acusatorio«, resaltó. Advirtió que no se trata de «cargar las tintas solo sobre el sistema de salud que solo es una pata. Hay muchos actores que inciden: el sistema de salud y el sector social. Que una persona no tenga miedo o vergüenza en decir qué le está pasando o en pedir ayuda. Que ese docente no se guarde el problema o lo tape bajo la alfombra y que convoque a equipos para que brinde asistencia».

La Red Nacional de Suicidología nació hace más de 20 años y fue responsable de la sanción de la ley nacional de prevención del suicidio. En 2025, Río Negro aprobó el Observatorio Provincial para el estudio y la prevención de las conductas suicidas, con el asesoramiento de la asociación nacional que contó con la autoría de todos los bloques.

«Este organismo debería estar en funcionamiento en el segundo semestre de este año. Mientras tanto, la asociación brinda charlas preventivas siempre que se nos convoca. En esta oportunidad, el Municipio de Catriel solicitó jornadas dirigidas a los establecimientos educativos y abierta a la comunidad», explicó.

«Las personas deben saber que no están solas y que hay especialistas que quieren acompañar», dijo Mandri. Foto: archivo

Mandri aclaró que todas las jornadas son preventivas y las charlas se abordan desde el conocimiento científico, aunque «siempre con un espíritu esperanzador»: «Siempre hay que llevar el conocimiento real pero también alternativas de respuestas. De nada sirve que venga un grupo de profesionales que hablen y se van sin herramientas para brindar a las personas que las necesitan«. La clave es: explicar cómo se puede detectar una situación de riesgo y saber a dónde pedir ayuda.

Además, desde la asociación intentan erradicar varios mitos en torno al suicidio. Muchos creen que el que «amenaza con hacerlo no lo hace» y, es falso, según los especialistas. «Todas las personas que piensan en dejar de vivir para no sufrir lo manifiestan», dijo. Otro mito es creer que la problemática del suicidio «está asociada a un trastorno mental». Lo cierto es que hay múltiples circunstancias y factores de riesgo, como los consumos problemáticos.

Mandri evaluó la necesidad de reforzar los canales donde las personas pueden recibir ayuda, asistencia confiable sin sentirse excluidas. «En algunos casos, el sistema de salud es expulsivo. Las personas deben sentir que van a ser contenidas y asistidas. No debe tener miedo, ni sentir vergüenza por creer que son ‘raritos’ o son ellos el problema», aseguró al tiempo que sentenció: «El dolor no define a la persona. Que alguien transite una situación pesada no significa que sea el problema. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos transitado una situación pesada. Se trata de contar con alguien que nos pueda acompañar».

Líneas de asistencia:

–135, línea de asistencia telefónica gratuita a personas con ideación suicida.

–0800-999-0091, línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

–Whats App (02920) 1524-4099, línea de asesoramiento de la Red Nacional de Suicidología, es gratuita. Se puede consultar dónde buscar ayuda. Un profesional de salud mental puede brindar una respuesta paliativa. No es de asistencia suicida sino de asesoramiento.

Talleres de prevención. Foto: gentileza

La segunda causa de muerte

El suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes en América registra un aumento sostenido en las últimas dos décadas. Es la tercera causa de muerte entre quienes tienen 10 a 24 años. Así lo concluye un estudio publicado por «The Lancet Regional Health-Americas«, una prestigiosa revista médica dedicada a la salud pública y clínica en el continente americano, a partir de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro dato preocupante que aporta es que el suicidio fue la segunda causa de muerte en Argentina en esa franja etaria, después de los siniestros de tránsito.

El artículo da cuenta de algunos factores que pueden estar asociados con esta suba: los problemas de salud mental (depresión y ansiedad aparecen a edades cada vez más tempranas), el consumo de sustancias, la sobreexposición a entornos digitales y el ciberacoso y el fácil acceso de los adolescentes a armas y medicamentos.