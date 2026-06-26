El Gobierno salió a contener el dólar: cómo fue la intervención oficial

El Banco Central activó distintos mecanismos de intervención y evitó que el dólar superara los $ 1.500. La cotización de la divisa siguió presionada por factores externos y en el plano interno este jueves influyó el vencimiento de un bono local.

La intervención oficial para frenar la suba del dólar

El martes 30 de junio se pagará un bono “dollar-linked” (TZV26) que se cancela en pesos de a acuerdo a la cotización del dólar mayorista. El precio al que se paga se fijó con el cierre de este jueves (Comunicación A3500 en $ 1.477,29) y por eso los analistas evalúan que hubo compras de ocasión para obtener una ganancia en el corto plazo. Entonces, el Banco Central actuó para que el precio no suba y tener una menor erogación.

De paso, también ofreció dólares para los meses subsiguientes, lo que se denomina técnicamente “cobertura” (mecanismo utilizado por inversores e importadores que se aseguran un precio del dólar a una determinada fecha).

“Desde la apertura el BCRA se mostró activo en futuros, donde se registró volumen récord de tres millones de contratos, volumen que no veíamos desde el 8 de mayo de 2025”, señaló el economista Martín de la Fuente.

Añadió que “la intervención se extendió a la curva dollar linked pasado el mediodía, donde también se vio volumen récord”.

Por su parte, el economista, Gustavo Ber señaló a este medio que “a partir de mañana se podrá evaluar el efecto del vencimiento del bono y en realidad cuánto se trataba de realmente de una mayor demanda genuina de dólares frente a un segundo semestre que se anticipa de menor oferta”.

Para quitarle presión a la demanda, el Banco Central también redujo su ritmo de compra y este jueves adquirió U$S 50 millones. Las reservas brutas se ubicaron en U$S 46.961 millones y las netas siguen negativas en el orden de los U$S 700 millones.

Dar señales de que tiene el tipo de cambio bajo control, es una de las principales obsesiones del Gobierno: “Hay dólares para todos”, afirmó Caputo en las últimas horas, al dar una charla ante desarrolladores inmobiliarios en la que fue consultado sobre la suba del tipo de cambio.

Si bien no hay razones para pensar en una situación compleja con el precio del dólar, el repunte incomodó a la conducción económica porque frenó el otorgamiento de préstamos en esa moneda, por el aumento de la incertidumbre.

“Siempre que el dólar sube un poco, la gente se pone nerviosa, pero todavía estamos bastante por debajo de los valores de hace un año”, señaló a este medio, Walter Morales, presidente de Wise Capital.

En la misma línea subrayó que “si lo miramos por el lado del tipo de cambio real, el dólar está atrasado”.

Con este escenario, la cotización oficial en la pizarra del Banco Nación quedó en $ 1.445 para la compra y $ 1.495 para la venta. En los bancos privados, para los minoristas se generalizó un precio de venta por encima de los $ 1.500. El mayorista cedió a $ 1.468 y $ 1.477 para ambas puntas. A su vez, el “blue” quedó en $ 1.510 y $ 1.530. El MEP se ubicó en $ 1.502 y el contado con liquidación en $ 1.554.

Licitación

En otro orden, el Ministerio de Economía realizará una licitación para colocar el remanente de U$S 355 millones en AO28 (la emisión total fue de U$S 2.000 millones). De esta forma se completan las emisiones en dólares (el otro había sido el AO27) por U$S 4.000 millones que se realizaron para hacer frente al pago de compromisos en moneda extranjera. Una porción de esas colocaciones se utilizará para pagar el vencimiento de julio con acreedores privados.

Al mismo tiempo se colocará una serie de títulos en pesos para refinanciar vencimientos en moneda local por $ 15 billones, el más exigente del año.

Elogio del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió el resultado del plan económico en la Argentina y, si bien destacó el cambio de percepción de los mercados financieros sobre el país, aclaró que el momento de salir a emitir deuda es decisión del Gobierno.

“Lo que hemos visto es que las condiciones han mejorado notablemente y el riesgo país está por debajo de los 450 puntos básicos”, sostuvo la portavoz del organismo, Julie Kozack.

La vocera afirmó que “el sentimiento de mercado con respecto a Argentina se ha vuelto más favorable y esto se reflejó en la mejora de la calificación de dos calificadoras de crédito”.

No obstante, se preocupó en aclarar: “Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados en última instancia son decisiones que toman las autoridades”.

Kozack formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington y de la cual este medio participó on line.

La funcionaria aprovechó la consulta sobre Argentina para aclarar la posición del organismo. En el Staff Report los técnicos habían sugerido que el país debía aprovechar la ventana de oportunidad que se le abrió para salir al mercado y de esta forma reducir su deuda con el organismo.

A su vez, Kozack volvió a elogiar los resultados del plan económico, al tiempo que consideró que la reforma laboral se implementó hace poco tiempo como para que comience a dar resultados.

Corresponsalía Buenos Aires