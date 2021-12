Con la subasta de lotes fiscales, el municipio de Bariloche accederá a más de 57 millones de pesos

El municipio subastó cinco lotes fiscales en el barrio Parque Lago Moreno, a la altura del kilómetro 14. De esta forma, el municipio obtuvo alrededor de 11,5 millones de pesos en cada subasta que se extendió por 40 minutos, a través de una plataforma on line.

«Resultó mejor de lo que espérabamos«, resumió el secretario de Hacienda de Bariloche, Diego Quintana. Recordó que la idea surgió en plena pandemia cuando el el Ejecutivo municipal acordó «una batería de acciones» para recaudar fondos. Una de las medidas fue la subasta de estos cinco lotes para generar un fondo que permita concretar obras en la zona del oeste de la ciudad. Quintana aclaró que «aún no hay un detalle de obras, pero sí el compromiso de aplicarlas«.

La subasta se llevó a cabo on line sin la presencia física de los participantes. Más de mil interesados completaron un formulario web hasta el 15 de diciembre y se les otorgó una clave de ingreso. El 90% resultó ser oriundo de Bariloche.

«Sucede que el valor de base era alto. El valor de mercado rondaba los 50 mil dólares para un potencial ofertante. La idea fue evitar un precio de oportunidad. En el desarrollo de la subasta, observamos gente interesada para vivir, no para invertir. Si el valor hubiera sido 20 mil dólares tentás a la gente de afuera, pero la idea era desestimar a eventuales oportunistas«, aclaró.

En los próximos diez días, los mejores ofertantes deberán pagar el 8% del valor, en concepto de seña. «Una vez que se materialice esta suma, la municipalidad avanzará con la resolución con la adjudicación. Recién ahí se escritura el lote», especificó Quintana.

Los lotes subastados se encuentran en la zona del Hipódromo y quedaron en manos de la municipalidad a partir del fraccionamiento de un desarrollo privado. En plena pandemia, se decidió «desafectarlos» del dominio público. La base dispuesta para la subasta fue de 10 millones de pesos.

Quintana destacó esta primera subasta on line por parte del municipio. «Hicimos una buena promoción para que se presenten varios interesados. Es una superficie que no está siendo utilizada. Son lotes que no tributan impuestos y están sujetos a que alguien los ocupe. A su vez, es una buena herramientas para que el estado se haga de ingresos», especificó.