Con poca leña y sin gas, el frío empieza a castigar en los barrios de Roca

Las bajas temperaturas llegan para quedarse en esta época del año y las familias más humildes deben ingeniárselas para mantener el calor en sus hogares.

La falta de gas y el uso de todo tipo de leña movilizan a muchos vecinos a los aserraderos, chacras desmontadas o leñeras barriales. Porque, muchas veces, la asistencia del Estado no alcanza o el bolsillo mismo dice “no hay”. Entonces, salir en busca de unos troncos o pedazos de madera termina dándonos postales de urgencia en la zona rural y la periferia de la ciudad.

La pandemia no es el día a día, sino lo que trae aparejado: una situación económica alarmante, con familias de escasos recursos ante el siempre duro invierno. Y asoman, también, los riesgos del humo de leña sobre la salud: de niños y mayores.

Todo tipo de corte de frutal o álamo sirve para llevar a la casa, a la estufa. Foto Gino Avoledo

“Ni bien tengo un tiempo libre o cuando el día está lindo, me pego una vuelta por el galpón (la Cooperativa 1° de Mayo) para llevar un carro de madera y poder tener un buen montón en la casa. A veces la leña que llega del reparto del municipio no alcanza y salir a buscar es un sí o sí, ya que a veces no tengo para comprar y menos para cargar una garrafa”, contó Juan, mientras deja el aserradero empujando su carro con unos buenos kilos de cantonera que servirá para calefaccionar su hogar en barrio Aeroclub.

“Muchos vienen a buscar el desecho, es decir los retazos. Eso se los damos. Otros vienen a comprar el atado de cantonera, que es un buen bulto y tiene un costo de 400 pesos”, expresó uno de los trabajadores de la Cooperativa. Y agregó: “Hoy vinieron (por el sábado pasado) de la CTA, cargaron un camión y ellos mismos se encargan, después, de repartir fracciones por los barrios: Buenos Aires Chico, Mar del Plata, Fiske, Chacra Monte, y otros”.

La leña a veces se vuelve un recurso escaso y por eso hay muchos que -directamente- se trasladan a las leñeras barriales o chacras, en el circuito o mercado los más económicos. Allí la venta a granel o bins son una constante. LA COMUNA observó stock de frutales (durazno, pera o manzana), algo de álamo y caldén.

“Lo que más viene a buscar la gente del barrio es el frutal”, contó Ángela, empleada del lugar. Y, agregó: “El precio de una camionada va variando; el bins de frutal lo tenemos a 1.800 pesos y una carretilla bien completita sale 250 pesos”.

Julio, uno de los vecinos, explicó: “Acá lo que sirve es el frutal, el álamo es muy ceniciento y no conviene. El frutal tiene mejor llama y dura más”. También están los chacareros, que ofrecen grandes troncos de los recientes desmontes.

En el recorrido por distintos sectores de la ciudad encontramos historias que surgen de una necesidad porque hay muchos que no pueden pagar la leña debido a la situación económica que se ve agravada en pandemia y con el frío que amenaza y vuelve húmedo los hogares.

Pese a la voluntad de muchas personas, instituciones que ayudan (como “Anto” del Club Leones, que ofreció un camión de madera para el Merendero El Chavito, la semana pasada) hay mucha necesidad de más leña, de todo tipo, en Roca.

En redes sociales también se realiza la venta de leña y ahí se puede comprar, por ejemplo, un bins de frutal a 1.600 pesos, con descarga a domicilio. En el otro extremo de la ciudad el costo del mismo cargamento debe pagarse 2.000 pesos. El frío y las posibles lluvias pueden tomar por sorpresa a muchas familias.

Entrega de leña y carga de garrafas

El municipio lleva adelante el operativo de entrega de leña (tipo caldén) y recarga de garrafas desde fines de mayo a unos 30 barrios de la ciudad; por cronograma el promedio de entrega es de unos 75.000 kilogramos de leña semanales aproximadamente.

Estos Programas están destinados únicamente a familias: con niñas y niños a cargo, personas mayores y/o personas con discapacidad; que no cuenten con gas domiciliario en la vivienda y que, por su situación económica, acrediten no poder adquirir por sus propios medios las formas alternativas de calefacción.

Para consultas comunicarse a los teléfonos: 4431400 interno 2402 o al 0800-222-9742.