Queremos señalar el mal accionar de la Comisaría Séptima en relación a la atención a víctimas de violencia de género.

El día viernes 19/11, una mujer fue agredida por tres adultos (dos hombres y una mujer), al momento de acercarse a la comisaría a realizar la denuncia la mujer tuvo que hacerla en presencia de sus hijos menores de edad. Tampoco la dejaron ingresar con otra mujer adulta, faltando al derecho de realizar una denuncia de este tipo en compañía. Los policías adujeron que ella tenía voz propia. Los agentes policiales no separaron a la mujer de sus atacantes que en ese momento, estaban también en la comisaría.

En ese momento había otra mujer que necesitaba hacer una extensión de denuncia por violencia de género y no se le permitió realizar dicha extensión. Sumado a todo el mal accionar en casos de víctimas de violencia agregaron que las iban a denunciar a ambas si no se retiraban del lugar debido a que estaban con menores de edad.

Sabemos perfectamente que los casos de violencia de género son shockeantes, traumáticos para la mujer en particular y para la familia que los tiene que presenciar, en este caso hijos pequeños. Nos preguntamos con qué necesidad hay que dejar que una mujer en estado vulnerable entre sola, sin compañía a relatar cómo fue golpeada, con qué necesidad sus hijos después de haber vivido semejante hecho tengan que revivirlo con el relato de la madre y por qué no se permite una extensión de denuncia de violencia en horarios que los agentes no consideran convenientes.

Pasaron miles de historias de violencia hacia las mujeres, pasaron crímenes, se generaron leyes y todavía no tenemos lo importante: la comprensión de los primeros que atienden estos casos, por eso pedimos:

– Que las denuncias por violencia de género puedan realizarse en el momento en que la mujer esté dispuesta a hablar, no en los horarios que las comisarías disponen.

– El acceso a la denuncia con la persona que la mujer violentada disponga.

– Que las instituciones sean las primeras en no revictimizar.

– Empatía y profesionalismo a la hora de vincularse con víctimas que pasaron por hechos de violencia de género.

Ailin Aroca

Mumala Plottier

PLOTTIER