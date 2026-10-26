Necrológicas de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

GENTILE, SERAFINA

Fallecio en Gral. Roca a los 77 años. Su hijo: Alejandro. Su hija politica: Bruna. Su nieta: Lucila. Nietos en el afecto: Agustin y Martin. Bisnietos en el afecto: Maria Luz y Valentino Y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 17,30 en el CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO