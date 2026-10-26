Patagonia: las obras millonarias financiadas por Vaca Muerta que avanzan en 15 localidades de Río Negro

El bono VMOS financia 18 obras de infraestructura en 15 localidades de Río Negro. El plan incluye rutas, hospitales, escuelas, redes cloacales y polideportivos, con proyectos en distintas etapas de ejecución y licitación.

Los fondos para las obras forman parte del acuerdo que el gobernador Alberto Weretilneck firmó el 16 de mayo de 2025 con las empresas que integran el consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). El convenio estableció un aporte de US$60 millones por única vez, en concepto de desarrollo territorial, que la provincia ya recibió.

A ese monto se sumó el primer pago anual de US$40 millones, por lo que Río Negro ya cobró US$100 millones en el marco del acuerdo. El convenio contempla nuevos aportes anuales durante los próximos años, además de otros ingresos previstos, entre ellos los vinculados al uso de espacios públicos portuarios.

Según el relevamiento, nueve de las 18 obras registran trabajos iniciados, una ya fue inaugurada y ocho permanecen en distintas etapas de licitación, elaboración de proyectos o gestiones administrativas.

En las obras con montos definidos se habían adjudicado $62.230 millones, equivalentes a unos (US$40,28 millones), según la cotización vendedora del Banco Nación del 22 de octubre de 2026.

Las rutas del bono VMOS: una inauguración y una obra al 95%

El acceso pavimentado a San Javier fue la primera obra inaugurada en el marco del acuerdo por el bono VMOS. Habilitado el 13 de octubre, conecta la comuna con la Ruta Nacional 3 e incluyó un derivador iluminado y desagües. La inversión fue de US$1,61 millones.

En Sierra Grande, el acceso a Punta Colorada, por la Ruta Provincial 9, registraba un avance del 7% al 17 de septiembre. Los trabajos comprenden enripiado, terraplén, alcantarillas y señalización. La inversión prevista equivale a unos US$2,17 millones.

En Campo Grande, la reconstrucción de la Ruta Provincial 69 alcanzó el 95% de ejecución al 23 de septiembre. En ese momento, restaban completar la iluminación y la semaforización. La previsión era terminar durante octubre, aunque no se difundió una confirmación posterior. El monto de la obra equivale a unos US$2,45 millones.

En materia sanitaria, el nuevo hospital de Barda del Medio registraba un avance del 20% al 21 de septiembre. El proyecto contempla guardia permanente, shockroom, rayos, observación y consultorios. La inversión prevista equivale a US$5,44 millones.

En Sierra Colorada, el nuevo hospital alcanzaba el 13% de ejecución al 13 de octubre. Los trabajos comprendían instalaciones sanitarias y cloacales, mampostería, estructura y aislaciones. El monto previsto equivale a unos US$7,92millones.

En San Antonio Oeste, la ampliación de la red cloacal registraba un avance del 57,54% al 14 de octubre. La obra beneficiará a 864 familias e incluye redes colectoras y una estación de bombeo. La inversión prevista equivale a US$ 1,97 millones.

En Cipolletti, el nuevo edificio del CET del Distrito Vecinal continuaba con trabajos en las bases al 11 de octubre. Las tareas se distribuían en tres frentes simultáneos destinados a las aulas, los talleres y el salón de usos múltiples (SUM). El monto previsto equivale a unos US$3,34 millones.

En Luis Beltrán, el nuevo edificio del CET 29 ya había comenzado con los trabajos preliminares. La información del 6 de septiembre mencionaba la preparación y nivelación del terreno, la delimitación del edificio y la llegada de materiales para el cerramiento. El plazo estimado era de entre 18 y 20 meses. La inversión prevista equivale a US$3,21 millones.

En Fernández Oro, la nueva escuela primaria comenzó a construirse en agosto, según confirmó la constructora el 14 de septiembre. El proyecto contempla siete aulas, talleres, SUM, cocina y sanitarios accesibles. No se difundió un porcentaje de avance posterior. El monto previsto equivale a unos US$2,70 millones.

En Sierra Grande, los trabajos del SUM de la Escuela 60 avanzaban por encima de la curva prevista al 21 de septiembre. El espacio será compartido con la ESRN 39. La inversión prevista equivale a unos US$855.714.

Las obras que todavía esperan definiciones

Otras iniciativas incluidas en el plan provincial aún deben completar etapas administrativas o técnicas antes de avanzar con su construcción.

En Villa Regina, la licitación del polideportivo continuaba en curso. Las circulares incorporadas el 16 de octubre reprogramaron la apertura de ofertas para el 7 de noviembre, a las 9. La inversión prevista equivale a US$3,88 millones.

En Allen, el polideportivo proyectado para Isla 16, cerca de Costa Oeste, seguía en etapa de elaboración del proyecto técnico, sin fecha de licitación confirmada. El monto previsto equivale a US$3,88 millones.

En El Bolsón, el nuevo edificio del CET 36 dependía de las gestiones y la regularización de tierras en el sector del aeródromo. El relevamiento contemplaba su licitación para 2027. La inversión estimada equivale a US$3,45 millones.

En Campo Grande, el CET 31 fue proyectado para unos 500 estudiantes, con nueve aulas, talleres, biblioteca, SUM y comedor. También se preveía licitarlo en 2027. El monto estimado equivale a US$3,63 millones.

En Conesa, la ampliación del CET 4 fue incluida entre las próximas licitaciones financiadas con fondos VMOS, aunque no se había publicado una fecha de apertura de ofertas. La inversión estimada equivale a US$3 millones.

En Roca, la nueva escuela primaria prevista para Barrio Nuevo, en la intersección de 3 de Febrero y Gallinas, tenía pendientes permisos municipales según la información del 15 de septiembre. No se confirmó una licitación posterior. El monto estimado equivale a US$1,64 millones.

En Mainqué, se abrieron cinco ofertas el 13 de octubre para construir el SUM de la Escuela 61. La propuesta de menor monto correspondió a BRB SRL, aunque todavía no se había confirmado la adjudicación. El presupuesto previsto equivale a US$966.735.

El listado también incluye el edificio de Energía y Ambiente en Sierra Grande, anunciado para descentralizar la gestión y fortalecer la fiscalización territorial.

Cuánto empleo generan las obras

El relevamiento provincial estimó entre 175 y 200 trabajadores directos vinculados con las obras en ejecución, además de unos 35 a 40 puestos indirectos en proveedores y comercios. La cantidad de trabajadores directos podría aumentar a medida que avancen los proyectos que todavía están en sus primeras etapas.

Vaca Muerta Oil Sur, la apuesta petrolera que llega a la costa rionegrina

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur contempla la construcción de un oleoducto de 470 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, además de una terminal de exportación de petróleo en la costa atlántica de Río Negro.

La infraestructura busca conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales y posicionar a la provincia como un punto estratégico para la salida del crudo argentino.

El consorcio VMOS SA está integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Chevron y Shell.

El acuerdo firmado con la Provincia también establece que las empresas deberán contratar al menos un 80% de mano de obra local y priorizar la compra de bienes y servicios a proveedores rionegrinos.

Además, contempla un programa de monitoreo ambiental permanente en el Golfo San Matías, con participación de universidades de la provincia, Invap y organismos técnicos especializados.