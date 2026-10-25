El Niño da respiro en Neuquén y Río Negro este lunes 26: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

Tras el paso de los frentes inestables que golpearon la región durante las últimas jornadas, las provincias de Neuquén y Río Negro experimentarán una notable mejoría en el inicio de la semana. De acuerdo a los datos emitidos por el sitio especializado Meteored, este lunes 26 de octubre presentará condiciones climáticas mucho más estables y agradables en gran parte del territorio norpatagónico.

El fenómeno de El Niño dará un respiro temporal frente a las precipitaciones recientes, permitiendo que las marcas térmicas máximas ronden los 20°C en los principales centros urbanos durante la tarde. Si bien el viento continuará marcando el pulso de la jornada con ráfagas moderadas en los valles y la costa, el único sector que registrará un leve deterioro hacia el atardecer será la cordillera, donde se esperan algunas lluvias débiles aisladas.

Así va a estar en el Alto Valle este lunes

Para la región del Alto Valle, el pronóstico anticipa un inicio de semana con nubosidad progresiva. En la ciudad de Neuquén, la temperatura mínima será de 10!C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados hacia la tarde, momento en el que el cielo se presentará mayormente cubierto. El viento soplará desde el sector noreste con ráfagas que podrían alcanzar los 37 km/h cerca de las 14.

Por su parte, en General Roca las condiciones generales serán muy similares. La jornada comenzará con el cielo completamente despejado y una mínima de 9°C, pero con el correr de las horas la nubosidad ganará terreno hasta registrar una máxima de 21°C a las 17. El viento norte acompañará la tarde valletana con ráfagas que llegarán hasta los 37 km/h.

El pronóstico en la cordillera

En la región cordillerana, el clima presentará una mayor inestabilidad hacia el final de la tarde. San Martín de los Andes iniciará el lunes con 7°C de mínima y una alternancia de nubes y claros, pero desde las 17 se registrarán lluvias débiles en la ciudad, en coincidencia con el pico de temperatura máxima que llegará a los 19°C. En esta localidad neuquina, el portal advierte además por un índice de radiación ultravioleta muy alto durante el mediodía.

En San Carlos de Bariloche, la mañana registrará algunos bancos de neblina y una mínima que tocará los 7°C a primera hora. Con el avance de la jornada, el cielo alternará nubes y claros hasta trepar a una máxima de 17°C por la tarde. El viento se mantendrá en niveles moderados desde el sector suroeste, y se advierte una alerta por muy alta radiación solar a las 14.

¿Y la Costa Atlántica?

Finalmente, la Costa Atlántica disfrutará de un arranque de semana con temperaturas templadas y ráfagas regulares. En la capital rionegrina de Viedma, se espera una mañana soleada que elevará los 7°C iniciales de mínima hasta alcanzar los 20°C por la tarde, cuando el cielo comience a mostrarse parcialmente nuboso. El viento norte se hará sentir con ráfagas de hasta 38 km/h.

Para la zona de San Antonio Oeste, el informe meteorológico anuncia condiciones climáticas prácticamente idénticas. La temperatura mínima se ubicará en los 9°C a primera hora y luego el sol tomará el control de la mañana hasta marcar una máxima de 21°C hacia las 17. Durante el cierre de la jornada, el viento se mantendrá constante desde el sector norte y noroeste con ráfagas máximas de 36 km/h.