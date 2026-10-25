Expo Bovinos 2026 en Junín de los Andes: un Hereford se vendió por US$10.000 y la invernada marcó precios

Los reproductores de distintas cabañas salieron a pista durante la jornada de remates en Junín de los Andes.

La Expo Bovinos 2026, realizada en Junín de los Andes, cerró con ventas de reproductores, vientres y animales para engorde. Entre las operaciones más destacadas, un toro Hereford alcanzó los $15,5 millones (US$10.000), mientras que la invernada llegó a $6.900 por kilo (US$4,45).

La jornada reunió a cabañas, productores y compradores, en un contexto marcado por las dificultades climáticas de los días previos. Desde la Sociedad Rural de Neuquén destacaron el esfuerzo para concretar la muestra, mientras que el Gobierno provincial ratificó su acompañamiento al sector ganadero.

Los equivalentes en dólares incluidos en esta nota se calcularon tomando como referencia una cotización de $1.550 por dólar, correspondiente al tipo de cambio vendedor del Banco Nación indicado para la fecha.

Expo Bovinos 2026: los toros llegaron a los $15,5 millones

Los reproductores de las razas Hereford y Angus estuvieron entre los protagonistas del remate. El valor más alto registrado fue de $15.500.000 (US$10.000) por un toro Hereford reservado gran campeón macho puro de pedigrí.

El gran campeón de la exposición no salió a la venta, ya que había sido adquirido en sociedad para utilizarlo como reproductor y presentarlo nuevamente el próximo año.

Entre las cabañas con operaciones destacadas estuvo Toki-Eder, que vendió toros por $10,2 millones cada uno (US$6.581), además de otros ejemplares que llegaron a $12 millones (US$7.742) y $11,8 millones (US$7.613).

En Angus también hubo operaciones destacadas. Un toro puro de pedigrí de la cabaña Cerro Chenque se comercializó por $10 millones (US$6.452). En tanto, los reproductores de La Nicolasa alcanzaron valores de $9,5 millones por ejemplar (US$6.129), y otros lotes se vendieron a $8 millones por animal (US$5.161).

Por su parte, La Soñada, de Agustín Cordero, presentó cuatro toros de dos dientes y diente de leche. El lote se vendió completo a $8.700.000 por animal (US$5.613).

La cabaña Cerro Chenque presentó tres toros Angus puros de pedigree.

En términos generales, los toros de distintas cabañas registraron precios de entre $4 millones (US$2.581) y $12 millones (US$7.742), con operaciones que superaron ese rango en el caso del Hereford de mayor valor.

Vaquillonas y vientres: los valores del remate

En la categoría de hembras, El Horizonte, de Marijo S.A., vendió un lote de cuatro vaquillonas coloradas preñadas por un total de $4,5 millones (US$2.903). La Nicolasa, en tanto, comercializó un conjunto de vaquillonas negras por $4 millones (US$2.581).

Otro lote destacado fue el del establecimiento Las Mañanitas, integrado por 12 vaquillonas puras registradas, de dos años y más de 330 kilos. Los animales se vendieron a $2.620.000 por ejemplar (US$1.690), lo que representó $31.440.000 por el conjunto (aproximadamente US$20.284).

En la venta de vientres, Casco Gorra comercializó cinco vaquillonas preñadas por $2,7 millones en conjunto (US$1.742). Los animales tenían la preñez confirmada y la parición prevista para noviembre.

La última venta de la tarde fue una vaquillona Jersey, que se comercializó por $2 millones (US$1.290). El ejemplar se destacó por su mansedumbre, adaptación a la Patagonia y aptitud lechera.

La invernada alcanzó los $6.900 por kilo

Los animales destinados al engorde registraron valores de entre $6.300 (US$4,06) y $6.900 por kilo (US$4,45), según el lote y sus características.

Santibé S.A alcanzó uno de los precios más altos con un lote de 100 novillitos de entre 210 y 250 kilos, que se vendió a $6.900 por kilo (US$4,45).

Palitué también tuvo protagonismo con sus terneros. Un lote se comercializó a $6.800 por kilo (US$4,39), mientras que otro conjunto de 25 animales, con un peso promedio de 238 kilos, alcanzó los $6.500 por kilo (US$4,19).

Por su parte, Ganadería Santa Isabel vendió un lote de 45 animales, integrado por machos y hembras de entre 160 y 170 kilos, a $6.820 por kilo (US$4,40).

Otros lotes incluyeron 34 vaquillonas negras y coloradas de Zapala, comercializadas a $6.300 por kilo (US$4,06), y cinco novillitos de estancia Spring Creek, que alcanzaron los $6.400 por kilo (US$4,13).

En la categoría de vacas para engorde, los lotes de Cuchillo Cura y Ganadera Santa Isabel se vendieron a $2.920 por kilo (US$1,88).

Concurso Tromen

El Concurso Tromen volvió a aportar un componente formativo a la exposición, con la participación de chicos y adolescentes que crían borregas y terneras para presentarlas en la muestra y llevarlas a remate.

En la categoría de ovinos, los animales se vendieron por valores de entre $400.000 (US$258) y $920.000 (US$594). En la categoría de terneras, una vaquillona alcanzó los $1.450.000 (US$935), mientras que otros ejemplares se comercializaron por valores de entre $800.000 (US$516) y $2 millones (US$1.290).

Desde la organización destacaron que la iniciativa reúne a jóvenes de distintos puntos de Neuquén y de otras provincias. Los animales son donados por productores y el dinero recaudado contribuye a sostener y ampliar el programa.

El clima, las ventas y el acompañamiento al sector

En la apertura, Cecilia de Larminat, de la Sociedad Rural de Neuquén, agradeció la presencia de los expositores y destacó el esfuerzo de la organización para concretar la muestra, pese a las complicaciones climáticas de los días previos. También expresó su expectativa de que la mayor humedad registrada en comparación con el año pasado se reflejara en las ventas.

El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, acompañó la actividad y ratificó el respaldo del Gobierno provincial al sector. Entre las herramientas mencionadas estuvieron los fondos destinados a atender la emergencia por sequía, el incentivo ganadero y las líneas de financiamiento para productores.

Además, anunció que el Centro PyME pondría a disposición $1.000 millones (US$645.161) para el remate, con la posibilidad de ampliar ese monto si la demanda lo requería. Ese anuncio correspondió a una herramienta de financiamiento y no a la recaudación efectiva de las ventas.

La exposición cerró con operaciones en distintas categorías ganaderas y con el foco puesto tanto en la calidad genética de los reproductores como en las herramientas para sostener la producción regional.