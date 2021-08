Con suplentes, River recibe a Vélez: formaciones, hora y TV

River afrontará ante Vélez un incómodo partido por la sexta fecha de la Liga Profesional. Tras un inicio de semestre irregular, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo recibirá a un alicaído Fortín con la cabeza puesta en la revancha ante Mineiro por los cuartos de la Copa Libertadores.

El duelo se jugará desde las 18 en El Monumental con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación a cargo de Fox Sports. Tras la derrota como local (1-0) ante Mineiro que lo dejó mal parado, River guardará titulares para intentar revertir el resultado el miércoles en Brasil.

Los del Muñeco suman siete unidades en la LPF y llevan dos fechas sin triunfos: empate de local ante Huracán y derrota de visita frente a Godoy Cruz.



Gallardo, si bien no acostumbra a adelantar la formación de su equipo, dispondrá de un once alternativo. Este equipo muletto podría tener el inesperado refuerzo de Enzo Pérez, quien llegó al límite de amonestaciones en la Copa por lo tanto no está habilitado para jugar en Belo Horizonte.

River (7) no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos en la Liga. Vélez (3), por su lado, tampoco la está pasando bien y llega con la necesidad de sumar una buena actuación.

Formaciones

River: Enrique Bologna, Alex Vigo, Jonatan Maidana, Robert Rojas y Tomás Lecanda; Enzo Pérez y Enzo Fernández; Agustín Palavecino y José Paradela o Jorge Carrascal; Agustín Fontana y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Enzo Martínez y Francisco Ortega; Santiago Cáseres y Federico Mancuello; Lucas Janson; Agustín Bouzat y Thiago Alamda. Juan Lucero DT: Mauricio Pellegrino.

Cancha: River

Árbitro: Pablo Echaverria

Horario: 18.00

TV: Fox Sports.