Aceleran los trabajos para terminar la estatua de Messi en Cutral Co

Mientras el Mundial 2026 ya está en marcha, en Cutral Co, el escultor Aldo Beroisa y su equipo mantienen en constante ritmo los trabajos para finalizar la escultura de 26 metros de Lio Messi. El traslado del brazo derecho y su posterior colocación en la enorme figura del 10 de la selección ya se concretó.

La obra escultórica que se montó frente a la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1.332 hacia la salida oeste de Cutral Co, ya se observa con el brazo derecho del futbolista argentino.

Como la estatua que pesa varias toneladas se hizo en un predio del barrio Ruca Co, en Plaza Huincul, su traslado fue por partes. La última etapa fue precisamente el brazo y la copa del mundo que obtuvo Argentina en 2022.

Fue transportado el jueves, lo pintaron y los dieron los últimos retoques antes de que la grúa que soporta el peso, eleve hasta donde finalmente se incorporó al resto del cuerpo.

Esta tarea se alcanzó a realizar antes del anochecer de este viernes y, esquivando la lluvia que, está del lado de los trabajadores y al menos hasta las 19 no se hizo presente, a pesar de haber estado nublado todo el día.

El jueves se la transportó hasta el lugar donde se monta la figura y allí continuaron las tareas para terminarlo.( Foto: Andrea Vazquez)

La cuadrilla de personas que a destajo trabaja para concluir la obra y bajo las indicaciones de su autor, Beroisa, mantiene en vilo a los vecinos que quieren ver ya terminada la figura del capitán argentino. A ellos se les suman quienes, de manera ocasional pasan por la Ruta 22 -van hacia Zapala o hacia Neuquén– y detienen la marcha de sus vehículos, toman una foto en el celular y luego siguen viaje.

Para completar la figura de Messi le resta la finalización de los botines y parte de las piernas. El proyecto incluía la copa del campeonato del mundo 2022. De este modo, Cutral Co tendrá una escultura más, como capital provincial de los monumentos.

En el sector hubo esta tarde mucho movimiento porque se dispuso la instalación del sistema de semaforización. Esto permitirá a los conductores que quieran ingresar al norte de la Ruta 22, la posibilidad de hacerlo de manera segura, como ocurre en otros cruces a lo largo de Cutral Co, donde hay cuatro más.