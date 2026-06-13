Necrológicas de hoy, sábado 13 de junio de 2026

CERDA, PILAR (POROTA) Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 87 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos están siendo velados en sala A de calle Bahía Blanca 546 y serán inhumados a las 10 hs del dia 13 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Yacopino de Raposo, Liliana Mabel Carlos A. Monachesi y Flia. lamentan profundamente su falleciemiento. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida.

Bagli Vda de Iruretagoyena, Amalia Nilda Marita Aubone y sus hijos Gaston, Marcelo y Cecilia y familias, participan con pesar el fallecimiento de su querida cuñada. Fuiste muy importante para toda la familia. Siempre en nuestros corazones.

CONTRERAS VASQUEZ, MILDRED ANGELICA Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 9 hs. del dia 12 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

VENANCIO, ERNESTO Falleció en Cipolletti el día 11 de Junio a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

BARBISSOTTI, JORGE ANTONIO Falleció en Neuquén el día 10 de Junio a la edad de 69 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 16:00hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PEÑA CASTILLO, AMADINA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 10 de Junio a la edad de 90 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 12:00 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ODDONE, GRACIANO Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 96 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 12:00hs. en el cementerio Central de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF

SURA, IRENE Maria Soledad Osycka y Maria Cecilia Moriena acompañan con profundo pesar a Valvina, Fernando y Walter en este momento de inmenso dolor ante la partida de su querida madre y abuela. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a toda la familia y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma.

Romeo, Ida Falleció el 12/06/2026.Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero German Bour, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

Grisoni, Ana Raquel Querida Raquel, nos dejaste …. Luchaste con mucha fuerza por largo tiempo… siempre estará tu esencia con nosotros en cada encuentro … te queremos. Tus ex compañeros de la escuela San Martín

DURAN Vda. de GOBACHOV, AURORA Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15 hs del dia 12 de Junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MARTINEZ, ELSA NOEMI Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 17 hs del dia 12 de junio en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ZURITA, IDA Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 18:00 hs. en el cementerio Central de Neuquén.

OBANDO RIQUELME, ELIANA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos serán inhumados a las 16:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

pérez, juan carlos Falleció en General Roca a la edad de 94 años. Sus hijos Betina, Daniel, Jorge y Carlos, sus nietos y sus bisnietos comunican con profundo dolor su partida, y que sus restos serán velados hoy sábado 13/06/2026 a partir de las 13 hs en Empresa Dinielo.