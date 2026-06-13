Esto es en off

Neuquén

Los cálculos sin IA no ayudaron

Durante una entrevista, Alejandro quiso llevar a la ministra de Turismo, Leticia Esteves, a un viaje en el tiempo. Le preguntó si cuando era adolescente, “hace 20 o 30 años”, imaginaba su presente. La respuesta llegó más rápido que cualquier promoción turística: “Pará, mi adolescencia fue hace menos”. Recién ahí el entrevistador tomó dimensión del cálculo realizado.

Un recuerdo ricotero del profe

El presidente del bloque del MPN en el Concejo Deliberante de Neuquén, Atilio Sguazzini, se sumó a las despedidas al Indio Solari en redes sociales. Compartió una foto de tiempos más jóvenes en la que aparece abrazado al músico y escribió apenas una frase: “Indio, gracias por tantos momentos únicos”. Cuentan que lamentó no haber llegado al velorio.

El profe Atilio Sguazzini reveló su costado ricotero

Beneficios para algunos Martínez

En la presentación de la temporada de nieve se anunció una promoción especial para los Martínez. La explicación era sencilla: se contrató a Anita Martínez y a Mariano Martínez, habitual rostro de las campañas turísticas. La curiosidad es que nadie mencionó a Matías Martínez ni a Darío Martínez. Tal vez se entendió que el beneficio alcanzaba solo a quienes se calzan los esquíes.

Figueroa discrimina a los Martínez de cabotaje

La figurita difícil vale más

Ramón Rioseco organizó una suerte de intercambio de figuritas mundialistas. Los que lo conocen aseguran que no es tanto fanático del álbum como de la posibilidad de ganar la partida. Y si aparece una figurita difícil, mejor todavía. Negociar, convencer y cerrar acuerdos parece ser un entrenamiento que viene practicando desde hace años. Algunos nacieron para completar álbumes; otros, para conducir el canje.

El intendente compite pero no colecciona figuritas

Zapallo, política y cosecha propia

El flamante presidente del Congreso del PJ apareció esta semana sonriente, rodeado de zapallos en lo que parecía el patio de una vivienda. Con una enorme calabaza entre las manos, Luis Sagaseta escribió: “¡Cosecha propia! Perón: Cada uno debe producir lo que consume”.

La postal rural llamó la atención, aunque algunos compañeros aseguran que su felicidad no pasa tanto por la huerta como por la política. Dicen que celebró especialmente el golpe interno que dejó mal parado a José Asaad en su disputa con Anahí Valdez. Otros sostienen que la dirigente zapalina ya había tomado distancia cuando optó por Asaad. Y ya se sabe: cuando el río viene revuelto, siempre hay alguien que vuelve a casa con la canasta llena.

Río Negro

La intendenta Soria y dejar el pasado

“No se habló del pasado”, enfatizó la intendenta y precandidata a la gobernación, María Emilia Soria, al referirse a su reciente encuentro con Martín Doñate. La roquense buscó despejar cualquier versión sobre reproches o diferencias entre ambos y sostuvo que el objetivo común es concentrarse en lo que viene.

La precandidata a gobernadora de Río Negro, Maria Emilia Soria

Las ausencias en el acto de Cipolletti

La asunción de las nuevas autoridades de Juntos Somos Río Negro reunió a buena parte de la dirigencia provincial en Cipolletti. Sin embargo, algunas ausencias fueron comentadas en los pasillos. Entre ellas, la de la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, y la del intendente de Choele Choel, Diego Ramello.

Marta Avilez

La queja judicial llegó a Ginebra

El secretario general del gremio judicial, Marco Calarco, participó de la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Allí llevó el reclamo contra la reforma que modificó el alcance de las negociaciones paritarias del sector. El sindicato insiste en que los cambios impulsados el año pasado resultan regresivos e inconstitucionales.

queja internacional

Las partidas y sus cambios legislativos

Los legisladores barilochenses Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti debutaron esta semana en nuevas ubicaciones dentro del recinto, luego de alejarse del oficialismo. Aunque permanecieron en el mismo sector de bancas, sus votos marcaron diferencias en temas sensibles, como el canon hidroeléctrico y las prioridades para el acceso a cargos docentes.

La reorganización también alcanzó otros espacios institucionales: Abdala dejó de integrar el Consejo de la Magistratura y fue reemplazada por Silvia Morales.

Un cambio no cosmético

Un ministro todoterreno: utilero y ¿cafetero?

Alejandro Echarren ya había demostrado comodidad como maestro de ceremonias en los actos oficiales. Esta semana, en Bariloche, sumó nuevas funciones. Durante una inauguración se lo vio sosteniendo vasos plásticos para una vendedora de café que participaba del corte de cinta de una calle.

Más tarde volvió a destacarse en tareas de apoyo logístico durante otra actividad. En tiempos de múltiples funciones, el ministro parece dispuesto a colaborar donde haga falta.