De Salta a Tierra del Fuego y Neuquén, dónde vienen el gas y el petróleo de la Argentina

De punta a punta del país, de dónde viene el petróleo y el gas de la Argentina. Foto: Matías Subat.

A pesar de que la atención del sector hidrocarburífero argentino está puesta en el desarrollo de Vaca Muerta, los barriles de petróleo y los metros cúbicos de gas del país son extraídos a diario desde cinco cuencas productivas que abarcan desde el norte y hasta el sur del país. Con realidades disímiles en cada caso, analizaremos de dónde está viniendo hoy la producción hidrocarburífera nacional.

Antes que nada, vale realizar una aclaración. En el país cuentan con actividad extractiva cinco cuencas hidrocarburíferas: la del Noroeste (NOA), Cuyana, del Golfo San Jorge, Austral y Neuquina. Pero en este último caso se señalará por separado una parte de lo que es la Cuenca Neuquina, y que corresponde al desarrollo shale de Vaca Muerta que se centra en Neuquén pero que también ya tiene producción en Río Negro.

Comenzaremos el desmenuzado nacional con el petróleo, la gran vedete del sector hidrocarburífero actual. En el caso de la Cuenca NOA, la producción en abril fue de 2.700 barriles de petróleo por día según los datos procesados por la consultora especializada Economía y Energía.

La cuenca -formada esencialmente por Salta y Jujuy- mostró no solo una caída en términos interanuales del 24,3%, sino que en comparación al mes previo también perdió un 4,5% de su producción. En términos porcentuales, aportó en abril el 0,3% de los 899.000 barriles diarios del período, algo así como lo que genera un buen pozo de Vaca Muerta.

La Cuenca Austral -formada por Santa Cruz y Tierra del Fuego- aportó en abril 13.200 barriles de petróleo por día, y como sucede con la producción convencional, dio señales de declino. Sus rindes bajaron un 8,5% en términos internanuales y un 6% en relación al mes previo. Su peso en el total nacional fue del 1,45%.

La tercera cuenca que más petróleo produce es la Cuyana, centrada en Mendoza, en donde en abril se extrajeron 13.300 barriles por día. Si bien la región marcó un declino internanual del 11,6%, tuvo una caída menor en comparación a marzo, del 1,2%. Y su peso sobre el total de la producción argentina fue del 1,48%.

La Cuenca del Golfo San Jorge fue históricamente la gran productora de petróleo del país, centrada en Chubut, y en abril pasado aportó 169.700 barriles por día. Con un peso del 18,8% de todo el petróleo del país, atraviesa un proceso de transformación y declinó un 9,7% en términos internanuales y un 2,3% frente al mes previo.

La gigante Cuenca Neuquina y Vaca Muerta

Finalmente, la Cuenca Neuquina -formada por Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de Mendoza- es la gran productora del crudo del país. En abril aportó 700.700 barriles por día, el 77,9% de toda la producción y es la única que muestra crecimiento pero con una realidad dispar: el convencional cayó un 11,6% en términos interanuales y el shale subió un 39,5%.

Precisamente Vaca Muerta es parte de la Cuenca Neuquina, pero en este caso solo abarca a gran parte de Neuquén, el límite oeste de Río Negro y un borde sur de Mendoza. Allí la producción llegó en abril a los 616.100 barriles por día, representando el 68,5% del total nacional, y creciendo a su mes un 3,1% en relación con el mes previo.

El origen del gas natural argentino

La producción de gas natural sigue un patrón bastante parecido a la del petróleo. La Cuenca Cuyana es la que menor aporte tiene, con apenas 100.000 metros cúbicos diarios en abril, representando el 0,07% de los 141 millones de metros cúbicos diarios que registro el mes, y una caída interanual del 15,6%.

La Cuenca del NOA tuvo un aporte de 2,7 millones de metros cúbicos diaros, representando apenas el 1,9% del total del mes y con una caída interanual del 19% explica en buena medida porqué esa región del país está necesitando importar gas desde Bolivia en forma periódica.

La mayor producción de gas del país está en la Cuenca Neuquina y puntualmente en Vaca Muerta. Foto: Matías Subat.

La Cuenca del Golfo San Jorge tuvo en abril un nivel de extracciones de 8,1 millones de metros cúbicos, y si bien se ilusiona con el potencial del shale gas, marcó una caída interanual del 20% y 5,7%.

La segunda cuenca líder en gas es la Austral, que aportó en abril 24,6 millones de metros cúbicos y tuvo una caída más reducida, del 9,9%. Esta cuenca representó el 17,44% del total de los aportes nacional y se ubicó detrás de la colosal Cuenca Neuquina.

La Cuenca Neuquina llegó en abril a los 105 millones de metros cúbicos diarios, nada menos que el 74,46% de todo el gas del país, de los cuales nuevamente el grueso de la producción correspondió a Vaca Muerta.

El shale gas, el gas puntual que se extrae de Vaca Muerta, llegó en abril a los 82,6 millones de metros cúbicos, con un incremento del 19,8% en términos interanuales y marcando que 58,5%, es decir más de la mitad de la producción de gas del país, vienen de los pocos campos de la formación shale que, en el caso del gas natural, solo se ubica en tierras de Neuquén.

En función de los proyectos en marcha, se espera que tanto la producción de petróleo como de gas natural de Vaca Muerta crezcan en cantidades más que considerables, prácticamente duplicando los actuales valores en un plazo de no más de cinco años.