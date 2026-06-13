En mayo se frenó la tendencia alcista de la recaudación de Río Negro

El registro de mayo evidenció el número más bajo del año. La merma de recursos en relación a abril rondó los 212 millones. Foto: M.Ochoa

La recaudación provincial retrocedió en mayo, debido a una moderada suba de Ingresos Brutos y caídas en las percepciones por Automotores y por Inmobiliario.

Hasta ahora, los recursos impositivos rionegrinos mantenían una tendencia ascendente, impulsados por la respuesta tributaria sobre la actividad económica y acompañados por la evolución positiva de los restantes impuestos.

En abril, la recaudación de Ingresos Brutos registró una suba interanual del 47%, es decir, unos 15 puntos por encima de la inflación. En mayo, en cambio, el crecimiento anual no alcanzó el 23%, lo que representa una caída real cercana al 9%.

Los ingresos totales de Río Negro por tributos provinciales sumaron 71.599 millones de pesos, unos 212 millones menos que en abril.

El titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, ratificó ese escenario. “Mayo -manifestó- estuvo prácticamente al nivel de abril, con una disminución del 0,3%, aunque hay que considerar que “en el mes anterior ingresaron partidas correspondientes al pago anual”, explicó.

El titular de la Agencia de Recaudación Tributario de Río Negro, Alejandro Palmieri. Foto: M. Ochoa

Según detalló el funcionario, esos recursos provenían de las cancelaciones anuales de los impuestos Inmobiliario y Automotor, que totalizaron 1.254 millones de pesos. Los montos se acreditaron de manera tardía porque habían sido abonados mediante tarjetas de crédito.

Palmieri señaló que esos ingresos extraordinarios ya no estuvieron presentes en mayo y así explicó las fuertes bajas registradas en Inmobiliario y Automotor, del 21% y 16%, respectivamente, en comparación con abril.

Por su parte, la recaudación de Ingresos Brutos alcanzó los 57.502 millones de pesos en mayo frente a los 56.560 millones de abril, lo que implicó un incremento de 942 millones y una variación mensual del 1,66%. En abril, ese aumento había sido del 6%.

Ingresos de mayo 71.599 Millones de pesos fue el cobro de Río Negro por sus tributos, durante mayo. Se trata de una baja del 0,3% frente a abril.

Palmieri indicó que ese impuesto creció en mayo “casi un 2% respecto del mes anterior”, aunque aclaró que la recaudación estuvo afectada “coyunturalmente por algunos ajustes negativos de coeficientes de convenio multilateral de grandes contribuyentes puntuales”, vinculados al sector hidrocarburífero.

El funcionario destacó que Ingresos Brutos mantiene “buenos registros” en el acumulado enero-mayo respecto del mismo período de 2025, con un crecimiento del 39,3%, unos siete puntos por encima de la inflación acumulada, estimada en el 32,4%. En términos nominales, el incremento representó alrededor de 79.000 millones de pesos.

Palmieri comparó ese crecimiento con la evolución de su equivalente nacional, el IVA, que también acumula una mejora cercana al 39% hasta mayo, según datos de ARCA.

La evolución de Ingresos Brutos se mantuvo como uno de los principales diferenciales de Río Negro. Incluso, un reciente informe de Politikon ubicó a la provincia entre las seis jurisdicciones que mostraban mejoras reales, mientras el promedio nacional exhibía una caída del 3,1%.

Ingresos Brutos se mantiene en buenos registros. La suba de los cinco meses fue del 39,3%. Siete puntos por encima de la inflación”. Alejandro Palmieri, titular de la Agencia de Recaudación.

En ese relevamiento, Río Negro encabezaba el ranking con una mejora real del 8%, seguida por San Juan, con el 6,7%. Completan el grupo Córdoba (3,3%), Entre Ríos (2,9%), Mendoza (2,8%) y Neuquén (1,5%).

Según los análisis provinciales, ese desempeño respondía al crecimiento económico de la construcción, las actividades petroleras y la industria. En cambio, los sectores comercial y primario continúan mostrando indicadores negativos.

Nuevas alícuotas en gas y luz

En el ejercicio fiscal del 2026, el gobierno provincial modificó su esquema de Ingresos Brutos, a partir de la reducción en la alícuota para los servicios de gas y electricidad.

En el ejercicio fiscal del 2026, el gobierno provincial modificó su esquema de Ingresos Brutos, a partir de la disminución de la alícuota en los servicios de gas y electricidad.

Esa carga impositiva de Río Negro descendió del 2,5% al 1%. Este tributo se carga en la factura del servicio y así se traslada directamente al usuario.

En esa línea, Palmieri explicó que la Agencia de Recaudación percibió “502 millones menos en mayo por ese concepto” y afirmó que la reducción acumulada ya “asciende a los 1.950 millones en las primeras declaraciones juradas del año”.

El funcionario resaltó que la reducción de lo abonado por las empresas de servicios significa, en realidad, que “son fondos que dejaron de salir del bolsillo de los rionegrinos”.

La recaudación por Sellos estuvo en los 5.065 millones, a lo cual, el titular de la cartera impositiva señaló que se trata de “una suba de casi 10% por encima de abril” y totaliza un alza de 1% “ por encima del nivel inflacionario”.