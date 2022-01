Confirman las fiestas populares en Viedma y Patagones

En el marco de la tercera ola de covid, con crecimiento de casos pero menos complicaciones, los municipios de Viedma y Patagones trabajan para llevar adelante las próximas fiestas populares en la zona.

Entre el 28 y el 30 de este mes el balneario El Cóndor será sede de una nueva edición de la Fiesta del Mar y del Acampante con la presentación de destacados artistas nacionales en el escenario que se montará en el predio de la Colonia de Vacaciones provincial.

Allí estarán Natalie Pérez, el viernes 28; el grupo Turf, el sábado 29; y Banda XXI, el domingo 30; además de los tradicionales puestos de artesanos y una amplia oferta de gastronomía.

En el Parque Ferreira de la capital provincial se realizará la Fiesta el Río en los últimos días de febrero. El sábado 26 subirá al escenario el grupo Ráfaga, el domingo 27 actuará Destino San Javier y el lunes 28 el cierre estará a cargo de Julieta Venegas y los Auténticos Decadentes.

Por último, el 3 de marzo regresará la Fiesta de la Soberanía Patagónico al predio de la estación del ferrocarril en Patagones.

El evento fue confirmado día atrás tendrá cuatro noches de espectáculos con reconocidos artistas nacionales. El viernes 4 se presentará Yamila Cafrune, el sábado 5 Vicentico, el domingo 6 El Polaco y el lunes 7 será el turno de Rocío Quiroz.

En el amplio espacio ubicado sobre Juan de la Piedra, entre Italia y casi el bulevar Moreno se habilitarán cientos de puestos de venta de diferentes artículos y el patio gastronómico.

Hasta el momento, además de las confirmaciones de fechas y artistas, se sabe que no habrá restricciones sanitarias ya que la provincia de Río Negro no fijó limitaciones de concurrentes ni exigencias para las fiestas populares y en Patagones no se aplica el pase sanitario -más severo- que implementó la provincia de Buenos Aires.