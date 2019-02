Consultorio de lactancia de Neuquén: donde se enseña a dar la teta

El equipo ayuda a las mujeres a iniciar la lactancia. Es un derecho y no una obligación de las madres.

La lactancia no es un parámetro para dividir a las buenas de las malas madres. No todas las mujeres tienen la posibilidad de dar la teta y algunas eligen otras opciones. “Es una decisión informada, se respeta a la mamá si no quiere amamantar”, aseguró Gladis Curinao, enfermera y referente del tema en el hospital Heller.

La profesional planteó que la población a la que atienden tiene entre 14 y 30 años, con una gran preponderancia de embarazo adolescente. “Se hace hincapié en la lactancia desde la sala de maternidad, se hace el apoyo, el fomento. Dentro de las 48 o 72 horas se corrigen las técnicas, se da folletería. En el caso de que la mamá tenga inconvenientes en la lactancia se cita por consultorio”, explicó Curinao.

El consultorio de lactancia es a demanda y funciona de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Bárbara Torres, enfermera también del equipo, afirmó que en el caso de madres con VIH directamente se les da a los bebés leche de fórmula. La nutricionista, Eugenia Gavernet, dijo que se “trabaja el vínculo con esa mamá pero en otros aspectos.” “En el caso de las enfermedades de transmisión sexual no se puede amamantar. Con las adicciones es distinto. Hay mamás que por ahí son consumidoras ocasionales y se pueden recuperar. Hay otras que vienen con un historial de adicciones de muchos años y son derivadas a Salud Mental. Se trabaja en equipo”, señaló Torres.

Agregó: “Si la madre deja un tiempo de consumir y quiere venir con nosotras a charlar hay que darle un espacio de confianza y no hacer juicios de valor o valoración, comprender la situación. Está bueno que la mamá ponga su confianza en nosotras porque hace que se pueda actuar tempranamente”.

También es importante que quienes deseen amamantar y deben retornar a trabajar tengan espacios adecuados para hacerlo. En Neuquén está establecido por ley que debe haber lactarios en instituciones públicas.

“No todos los lugares tienen habilitado el espacio, hay que ver si le pueden llevar el bebé para amamantar, no todos los lugares le dan la posibilidad. Nosotras les pedimos que se vayan extrayendo mucho antes de que empiecen a trabajar y vayan haciendo un banquito de leche en su casa, en condiciones higiénicas, ver quien se va a encargar del bebé para alimentarlo antes del regreso al trabajo”, agregó Curinao.

El Heller junto al hospital Castro Rendón fueron acreditados como Amigos de la Madre y del Niño por la dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia. Curinao detalló: “Se fueron dando capacitaciones en todos los servicios, con la colaboración de cada uno de los jefes, ahora hay que sostenerlo en el tiempo.”







Lugares acondicionados





La ley 2883, sancionada en 2013, dispone en la provincia, la implementación de lactarios en instituciones públicas donde trabajen quince o más mujeres en edad fértil, a fin de que puedan extraer su leche y conservarla durante el horario laboral. Donde haya menos de ese número se debe ofrecer otros medios para hacer efectivo el derecho.

Los lactarios son lugares acondicionados. La ley dice que deben ser espacios privados y cómodos donde deben contar con una mesa, sillones y una heladera para uso exclusivo de la leche materna. También tiene que haber un lavabo para facilitar la higiene, antes y después de la extracción.