Camuzzi Energía se presenta por primera vez en la Exposición Argentina Oil & Gas de La Rural

Camuzzi Energía (CESA), la compañía vinculada a Camuzzi que se especializa en la comercialización de energía, asesoría y servicios técnico-operativos, estará presente por primera vez en la exposición de oil & gas más importante del país.

Con un stand ubicado en el patio central de La Rural, la empresa ofrece una amplia propuesta de soluciones energéticas destinadas no solo a la industria del petróleo y el gas, sino también a todo el entramado industrial argentino.

En su espacio, CESA exhibe una maquinaria de gran porte que los visitantes pueden conocer y explorar durante los días de feria: el sistema KMT 3000 (Kit Móvil de Tratamiento), el primer gasoducto virtual de su tipo en el país. Este desarrollo innovador permite transportar, regular, acondicionar y abastecer gas natural comprimido con un caudal de 3.000 m3/h, superando ampliamente a los sistemas de 1.000 y 2.000 m3/h ya operativos en la compañía.



Además, la empresa presenta un portfolio de servicios que reflejan sus más de 30 años de experiencia como socio en soluciones energéticas, y que incluye:

Comercialización y distribución de gas natural en todas sus versiones (líquido y comprimido), y de otros combustibles líquidos, electricidad y energías renovables.

en todas sus versiones (líquido y comprimido), y de otros combustibles líquidos, electricidad y energías renovables. Construcción de plantas y cañerías , incluyendo el diseño, el desarrollo, la licitación y el gerenciamiento de obras.

, incluyendo el diseño, el desarrollo, la licitación y el gerenciamiento de obras. Servicios de hot tapping y stopple , que permiten realizar trabajo de perforación y obturación de cañerías sin necesidad de interrumpir el suministro de fluidos, gracias al manejo especializado de herramientas como TD Williamson o TECPESA.

, que permiten realizar trabajo de perforación y obturación de cañerías sin necesidad de interrumpir el suministro de fluidos, gracias al manejo especializado de herramientas como TD Williamson o TECPESA. Mantenimiento integral de activos , reparando en talleres propios el equipamiento de uso habitual en la industria energética, como ser vaporizadores y calentadores.

, reparando en talleres propios el equipamiento de uso habitual en la industria energética, como ser vaporizadores y calentadores. Laboratorio especializado de medidores, tanto rotativos como turbinas, con certificación INTI.

Estas propuestas están diseñadas para responder a las necesidades de productores de hidrocarburos, empresas transportadoras y distribuidoras de gas, compañías mineras, agropecuarias e industrias de todos los rubros de la economía, priorizando siempre la eficiencia operativa, la reducción de costos y la sostenibilidad ambiental.

El respaldo de la distribuidora Camuzzi, junto con un equipo de profesionales especializados, equipamiento de última generación, certificaciones de calidad y una presencia territorial que cubre gran parte del país, convierten a Camuzzi Energía en un aliado estratégico.