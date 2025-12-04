Choele Choel presenta e invita a su 1° Fiesta Nacional del Folklore y la Familia

Choele Choel está a punto de dar un salto que marcará un antes y un después en su historia cultural. Después de más de 60 años y 50 ediciones de un festival que se volvió parte del ADN provincial, llega por primera vez la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, un evento que promete transformar a la ciudad y catapultarla al mapa cultural y turístico de la Patagonia.

Con entrada libre y gratuita, el predio de avenida San Martín abrirá sus puertas a miles de visitantes con un formato renovado, más grande, más diverso y más convocante que nunca. Un escenario imponente sobre el verde césped, más de 50 carros gastronómicos, cientos de emprendedores, artesanos y feriantes, y una ciudad completamente preparada para recibir a familias de toda la provincia y del país.

Un predio que se convierte en postal turística



El corazón del evento vibra entre el casco urbano y el paraíso natural de la Isla 92, un sello único que sólo Choele Choel puede ofrecer. A pocos metros del río Negro, el festival encuentra su equilibrio perfecto entre naturaleza, movimiento y una ciudad que se luce en su mejor momento del año: verde, prolija, viva.

Esta es una fiesta del pueblo. Libre, gratuita, abierta, donde cada familia puede venir con su conservadora, su reposera y sus ganas de pasarla bien. Acá nadie queda afuera, porque este festival nació para unirnos. La conexión entre el casco urbano y la Isla 92 es parte de nuestra identidad. Esta fiesta respira naturaleza, tradición y modernidad en un mismo espacio”. Diego Ramello, intendente de Choele Choel.

Una ciudad movilizada. Vecinos, trabajadores y comerciantes empujando para el mismo lado. La dimensión nacional de esta primera edición no se consigue sola: se construye. Hoteles completos, restaurantes llenos, prestadores turísticos ofreciendo actividades en la isla y comercios extendiendo horarios. La comunidad entera empuja esta fiesta.

Diego Ramello, jefe comunal.



Los trabajadores municipales aportaron semanas de preparación y montaje en el predio, mientras que emprendedores, gastronómicos y comerciantes acompañan con una oferta que multiplica el movimiento económico de la ciudad.



Los vecinos lo viven con orgullo. “La ciudad está linda, verde, preparada. Uno espera estas noches porque es cuando Choele se muestra tal cual es: un lugar de encuentro, de familia y de fiesta”, entre orgullo y emoción relataron vecinos que disfrutaban del parque San Martín mientras el escenario mayor iba tomando forma.

Un escenario alternativo que da lugar a los nuestros



La Fiesta suma un escenario tipo peña, un espacio especialmente destinado a los artistas locales: músicos, bailarines, solistas y nuevos talentos del Valle Medio. Una apuesta que Ramello destaca como un punto central de esta edición nacional. “Nos enorgullece que nuestros bailarines, músicos y artistas tengan su propio espacio. Choele tiene talento, y esta fiesta también es una vidriera para que florezca”.

Grilla de nivel nacional inaugura la nueva etapa



La programación del festival está pensada para atraer a todas las generaciones y celebrar la mezcla que define al folklore en su concepto más amplio: identidad más diversidad. El folklore es diversidad. Por eso esta edición reúne música tradicional, propuestas urbanas, artistas consagrados y escenarios para nuestros talentos locales.



VIERNES 5 – Inauguración histórica

Los Cuatro de Córdoba. Emblema del folklore argentino. Vuelven a Choele Choel 56 años después de haber participado en una de las primeras ediciones del viejo festival provincial.

Emblema del folklore argentino. Vuelven a Choele Choel 56 años después de haber participado en una de las primeras ediciones del viejo festival provincial. Los Nocheros , un clásico de la música popular argentina, con un repertorio que conmueve a generaciones.

, un clásico de la música popular argentina, con un repertorio que conmueve a generaciones. BM, la irrupción de la música urbana para cerrar la primera noche con energía joven y baile.

SÁBADO 6 – Tradición y cumbia

Natalia Pastorutti , fuerza vocal, carisma y sensibilidad. Una presentación que promete emocionar.

, fuerza vocal, carisma y sensibilidad. Una presentación que promete emocionar. Los Palmeras, iconos absolutos de la cumbia santafesina, sinónimo de fiesta nacional.

DOMINGO 7 – Cierre a pura alegría

Vilma Palma e Vampiros , himnos que atraviesan épocas: Auto Rojo, La Pachanga, Bye Bye.

, himnos que atraviesan épocas: Auto Rojo, La Pachanga, Bye Bye. Dale Q’ Va, cuarteto joven y explosivo, para despedir esta primera edición nacional bailando.

Una fiesta que une



La 1° Fiesta Nacional del Folklore y la Familia no es sólo un evento: es una declaración de identidad. Es la muestra de que Choele, por su ubicación estratégica y su potencia cultural, está preparado para proyectos grandes, y de mucho impacto. Es una celebración que une al Valle Medio, moviliza a Río Negro y abre las puertas a miles de visitantes de todo el país.

El Bingo Millonario, una propuesta divertida



Otra de las grandes novedades que trae esta primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia es el Gran Bingo Millonario, una apuesta inédita en la región y organizada por la Municipalidad de Choele Choel.

Con un formato pensado para sumar emoción y participación popular, durante la noches se sortearán 10 premios de 300 mil pesos, generando una expectativa enorme entre vecinos y visitantes que año a año eligen esta celebración.



El plato fuerte llegará el sábado y el domingo, cuando el predio vibre con dos rondas de bingo en vivo, que tendrán como cierre los sorteos de dos autos 0 km, una propuesta de impacto que se alinea con los grandes festivales nacionales y que posiciona a Choele a la altura de los eventos más importantes del país.

El bingo no solo suma una dosis de adrenalina y entretenimiento familiar, sino que también refuerza el espíritu comunitario de la fiesta: accesible, inclusiva y pensada para que todos formen parte. Choele está listo. El folklore y la familia también. La primera edición nacional ya late y todos están invitados.