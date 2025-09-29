Disfrutar con miel: lanzaron el complemento ideal para viandas y hasta para hacer deporte

El envasado de la miel producida en el norte patagónico, con el valioso aporte de propiedades y sabor autóctonos, tiene en Catriel una nueva alternativa que suma practicidad. Gracias a la innovación del equipo de “Monte Austral”, ya es posible que los consumidores puedan llevarla consigo a donde quieran, en formato sachet de 20 gramos.

La versatilidad de la propuesta, impulsada por los productores Patricia Coronado y Oscar Ford, surgió pensando en la medida justa para acompañar un té, un café o incluso para llevarla al trabajo y reponer energías después de un evento deportivo.

Fotos: Gentileza Miel «Monte Austral».

Fotos: Gentileza Miel «Monte Austral».

Formato único en la región, lo proponen como la opción ideal para incorporar a la miel y reemplazar al azúcar refinada. Producto 100% puro, recolectado de las valiosas flores que dan color y belleza al monte y la estepa, surge de la labor profesional de estos empresarios que se formaron además como apicultores. Buscaron así complementar conocimientos, para garantizar el cuidado durante todo el proceso, conscientes de la relevancia de las abejas y de la importancia de preservar un ecosistema sin depredación.

Fotos: Gentileza Miel «Monte Austral».

El alcance de este alimento es tan diverso que no sólo se lo puede encontrar en supermercados, dietéticas y tiendas gourmet, sino también en kioscos y farmacias de toda la Patagonia, desde Ushuaia hasta La Pampa, además de hoteles, donde está disponible para todos los huéspedes, en cada desayuno. Libre de gluten e incluso con certificación Kosher (ya que cumple con los requisitos judíos) cada respaldo garantiza su calidad también para clientes con necesidades particulares.

Fuente de nutrientes esenciales, vitaminas y minerales, la miel posee además compuestos antioxidantes que son cada vez más estudiados por sus beneficios para la salud. Con iniciativas como el sachet, ahora se la puede disfrutar en todos los espacios y momentos, al igual que en otros países como Alemania, Japón y Estados Unidos, donde ya la reciben, valorando su producción de grano fino, sin traza de químicos ni plaguicidas. Para conseguirla, comunicarse al +54 9 298 450-0108 (Villa Regina) – 299 4413282 / +54 9 299 507-4435 (Cipolletti y Neuquén).

Fotos: Gentileza Miel «Monte Austral».