Grupo SAFIAR entregó Vita II y presentó el master plan de DOTS: 12 desarrollos para vivir en altura

Grupo SAFIAR, desarrolladora inmobiliaria con 13 años de trayectoria en Neuquén capital, realizó ayer a las 19 en Vita II (Santamaría 250) el evento de entrega del edificio a sus propietarios. En el mismo encuentro, la compañía presentó el master plan de DOTS: doce desarrollos pensados para que más personas puedan acceder a un departamento propio, con financiación y en zonas ya consolidadas de la ciudad.

En equipo. Más de 300 colaboradores trabajan en Safiar de forma permanente.



La jornada reunió a propietarios, inversores, equipo y referentes del sector, y marcó un doble hito: el cierre de una obra que amplía la presencia de la marca en la ciudad y la apertura de una nueva etapa de crecimiento con horizonte a 12 años.

Vita II es una entrega más, y a la vez es la mejor forma de explicar DOTS: cumplir con los propietarios es lo que nos permite pensar en escala. Neuquén necesita que más gente pueda tener su departamento, y nosotros tenemos la obra, los números y la financiación para hacerlo posible». Pablo Arpajou, CEO de Grupo SAFIAR.

Grupo SAFIAR: 13 años construyendo Neuquén en altura



Grupo SAFIAR nació en Neuquén capital hace 13 años con una convicción que hoy sigue guiando cada decisión: ser una desarrolladora dedicada a potenciar y proteger los ahorros e inversiones de sus clientes, y acompañarlos a concretar sus proyectos de vida a través del diseño, la construcción, la comercialización y la administración de proyectos inmobiliarios. Hoy es uno de los desarrolladores con mayor presencia en el mercado neuquino y concentra en un mismo grupo el ciclo completo del negocio: desarrollo y comercialización (SAFIAR), construcción (MX4), proyecto y arquitectura (sabatte&co), intermediación y administración (NQN Trust) y espacios de trabajo para empresas tecnológicas (Net One Coworking).

El diferencial de Grupo SAFIAR se apoya en tres pilares: un diseño arquitectónico eficiente y funcional, un proceso integral de punta a punta que abarca desde el proyecto hasta la postventa, y financiación propia de 12 a 144 cuotas que permite acceder a un departamento sin depender del crédito bancario.

Desde la cima. La vista privilegiada en una de las obras de Safiar.



Los números que respaldan esa presencia:

15 desarrollos entregados y 55.100 m² construidos y entregados.

Más de 400 clientes, entre residenciales e inversores.

4 obras en construcción y 55.000 m² en desarrollo.

165.000 m² en proyecto.

Más de 300 colaboradores.

Neuquén capital es el epicentro de ese desarrollo. Los edificios de Grupo SAFIAR se distribuyen sobre los ejes que estructuran la ciudad (avenida Argentina, las diagonales, San Martín, avenida Mosconi) y cubren tres líneas de producto: Premium (Life Tower, Green Tower Residences), Selecta (Icon Tower, Green Tower, Green Tower Suites, M Tower, entre otros) y Esencial, la línea de acceso donde se ubican Vita y DOTS.



La apuesta de la compañía acompaña una transformación de fondo: Neuquén se consolidó como la ciudad más grande de la Patagonia y como centro de servicios de Vaca Muerta, con una población que llega para quedarse y demanda vivienda bien ubicada, con escala y con financiación.

Vita II: un nuevo hito que confirma el camino



La entrega de Vita II es el desarrollo número 15 que Grupo SAFIAR pone en manos de sus propietarios y el segundo de la familia Vita, en Santamaría 250, barrio María Auxiliadora. Es un edificio de ocho niveles y 5.500 m², iniciado en julio de 2023 y entregado hoy a más de 70 propietarios, con monoambientes y departamentos de un dormitorio, locales comerciales en planta baja, cocheras, SUM equipado, a cinco minutos del centro de la ciudad.

Vita II sintetiza lo que Grupo SAFIAR propone para la línea Esencial: una zona residencial consolidada, tranquila y con todos los servicios cerca (clínicas, universidades, comercios, espacios verdes), y un producto pensado tanto para quien da su primer gran paso hacia la casa propia como para quien hace su primera inversión en ladrillos.

Pablo Arpajou, CEO de Grupo SAFIAR.



Para la compañía, cada entrega es un dato más que una fecha. Entregar en tiempo y forma, obra tras obra, es lo que sostiene la confianza de más de 400 clientes y lo que permite proyectar la escala que viene. Por eso el evento fue también una celebración con los propietarios, con beneficios exclusivos para quienes eligen seguir creciendo con la marca: un descuento en su próxima compra y un reconocimiento por cada referido que inicie la compra de un departamento en pozo.

DOTS: una nueva perspectiva para el futuro de Neuquén



En el mismo encuentro, Grupo SAFIAR presentó el master plan de DOTS, la línea con la que busca responder al problema más extendido del mercado neuquino: la falta de crédito hipotecario para quienes tienen ingresos y quieren dejar de alquilar.

DOTS deja de ser un edificio para convertirse en un sistema. El master plan define:

12 desarrollos en 12 ubicaciones , con una misma matriz de referencia: tipologías, formato y estándar de calidad estandarizados, para que cada DOTS sea reconocible y replicable.

, con una misma matriz de referencia: tipologías, formato y estándar de calidad estandarizados, para que cada DOTS sea reconocible y replicable. 114.000 m² proyectados y 389 departamentos con financiación propia , en un horizonte de 12 años, con entregas escalonadas desde 2030.

, en un horizonte de 12 años, con entregas escalonadas desde 2030. Tipologías para cada etapa de la vida : monoambientes de 32 m², un dormitorio de 58 m², dos dormitorios de 74 m² y tres dormitorios de 100 m².

: monoambientes de 32 m², un dormitorio de 58 m², dos dormitorios de 74 m² y tres dormitorios de 100 m². Tu casa en la altura, con todo lo que necesitás : cada DOTS reúne en un mismo edificio amenities como gimnasio y piscina, y locales comerciales con cafeterías, restaurantes, farmacia y otros servicios, para tener todo lo que hace falta a un paso de casa.

: cada DOTS reúne en un mismo edificio amenities como gimnasio y piscina, y locales comerciales con cafeterías, restaurantes, farmacia y otros servicios, para tener todo lo que hace falta a un paso de casa. Accesibilidad real: plan de pago en pozo con anticipo, refuerzos y cuotas durante la obra, y saldo financiado por la desarrolladora en cuotas mensuales posteriores a la entrega, sin depender del sistema bancario.



El primer DOTS en marcha es DOTS Centenario, con entrega prevista para diciembre de 2030. La propuesta apunta a dos perfiles: primeros dueños (jóvenes profesionales, familias que inician, trabajadores del ecosistema energético que se radican en la región) e inversores que quieren entrar al mercado inmobiliario con un ticket accesible y una renta en zonas de demanda comprobada.

«Del barril al ladrillo»: con DOTS, Grupo SAFIAR traduce el crecimiento de Neuquén en metros cuadrados propios para más personas.