Menstruación, masturbación y cannabis: Sol Despeinada y Carmen Segonds rompen tabúes en Neuquén

Tienen medio siglo de diferencia, pero las une la misma pasión: romper tabúes. Las médicas y sexólogas, Carmen Segonds y Sol Despeinada, presentarán una charla en Neuquén capital este viernes. Derribarán mitos sobre la menstruación, la masturbación, el cannabis y la sexualidad con anécdotas personales.

«Yo tengo cientos de anécdotas de 60 años de médica», anticipó Carmen. A sus 86 años se subirá por primera vez a un escenario con micrófono en mano. El espectáculo «Sexo, edad y más buenas noticias», cruzará sus historias personales con los mandatos que marcaron a distintas generaciones.

Es la segunda vez en el año que Sol Despeinada se presenta en Neuquén. En junio trajo su unipersonal «El deseo en crisis» y ahora entablará una dupla con Segonds, invitada por Ni Loca Producciones.

La convocatoria es este viernes 30 de octubre a las 20, en Río Senguer 731. Aclaró que no será «un conversatorio de un congreso médico», sino una invitación a conversar y reírse. «Somos simplemente dos mujeres de distintas generaciones que nos apasiona la sexualidad, el cuerpo humano», señaló.

El fin del mito: menstruación, masturbación y sexo en la tercera edad

«En mi época la menstruación era un castigo y ahora es un júbilo», comparó Carmen. Cuando tuvo su primera menstruación, su madre le indicó que no se lavara la cabeza, que no consumiera vinagre y le pidió que sus hermanos no se enteraran. La información sobre el cuerpo llegaba envuelta en prohibiciones.

Aunque nació casi cinco décadas después, Sol recibió advertencias parecidas: no podía bañarse, batir ciertos alimentos ni teñirse el pelo porque el color podía cambiar. «Había una cosa de lo escondido, de lo secreto, de lo que no se podía contar, de lo que había que tapar», recordó. Durante años, incluso acomodó sus turnos de peluquería a ese calendario.

La masturbación femenina también estaba bajo vigilancia. Carmen contó que, en el colegio de monjas, las alumnas debían dormir con las manos fuera de las frazadas. «Ese mandato espantoso de impedirnos el contacto con nuestro cuerpo y con nuestro placer», reprochó la sexólogo. El control alcanzaba las preguntas del confesionario.

Para Sol, el contraste con la masturbación masculina resulta evidente: mientras los varones podían hacer chistes, entre las mujeres predominaban el silencio y la negación. Atribuye a la Educación Sexual Integral (ESI) y a los feminismos una parte central del cambio: hablar del clítoris y del propio placer habilitó un mundo de posibilidades.

Y claro, el orgasmo. Abrir esas conversaciones resultó revolucionario, ya que muchas mujeres llegan a la vejez sin experimentarlo. Carmen recordó a una paciente de 72 años que llegó al consultorio con un pedido: «Quiero saber lo que es un orgasmo, no lo tuve nunca en mi vida». Con los tips de su médica experta, ahora se entrega al goce. «El sexo se aprende y el disfrutar se aprende», acotó.

Segonds señaló que la masturbación es una de las prácticas sexuales más frecuentes en las mujeres heterosexuales de la tercera edad. «La posibilidad de construir parejas sexuales es bastante remota. Los hombres se mueren antes que nosotras. Entonces, mi información va más hacia el autoerotismo, la posibilidad de darnos placer a nosotras mismas», comentó.

Sol celebró que las personas con vulva, en especial las mujeres que atraviesan la vejez y cargan con ciertos mandatos, puedan explorar el autoplacer sin culpa. «Eso no es ni un pecado, ni es un problema», remarcó. También reivindicó la libertad de elegir una vida sin pareja antes que un vínculo sin deseo. «Aprender a vivir sola es muy diferente de aprender a vivir en soledad», añadió Carmen.

El cannabis tendrá su espacio, con la experiencia de Segonds como médica especializada en el tema. Ambas proponen conversar sobre sus posibles usos y las inquietudes del público. Además, abordarán los objetos sexuales, la diversidad y los cambios del cuerpo, sin suponer que todas las experiencias son heterosexuales o cis.

Carmen Segonds, la sexóloga cannábica de Neuquén. (Gentileza).

El avance de los discursos conservadores: «Me indigna»

El espectáculo también pondrá en discusión los discursos que promueven el regreso de las mujeres al hogar y a la subordinación masculina. «Es una de las cosas que me indignan terriblemente», enfatizó Carmen.

«Es parte del proyecto político de la derecha», agregó Sol. Cuestionó los mensajes que asocian el valor femenino con la virginidad, la maternidad y la renuncia a estudiar o a tener independencia económica.

Señaló que desarmar esos mandatos también beneficia a los varones, a quienes históricamente se les exigió ser proveedores y usuarios de una potencia sexual inagotable. «Es una tremenda carga eso», reflexionó. Mencionó que, ahora, los hombres «pueden darse el gusto de decir ‘no tengo ganas, no quiero’, y no por eso ser menos hombres».

Sol Despeinada cuestionó los mensajes que asocian el valor femenino con la virginidad, la maternidad y la renuncia a estudiar o a tener independencia económica. Para la sexóloga este retroceso no tiene nada de casual ni inocente. «Es parte del proyecto político de la derecha», aseguró Sol.

Advirtió que la derecha mundial busca apartar a las mujeres porque suelen acompañar opciones más progresistas con su voto. «Tampoco les sirve que estemos educadas, mucho menos que tengamos independencia económica, y mucho menos que decidamos no tener hijos», enfatizó.

Sol despeinada visita Neuquén por segunda vez en el año. (Gentileza).

«Sexo, edad y más buenas noticias»: cuándo es el show

La cita imperdible será este viernes 30 de octubre de 2026 a las 20 horas. Las profesionales se presentarán en Ohana del Río, un espacio ubicado en la calle Río Senguer 731 de Neuquén Capital. La entrada incluye una consumición gracias a la producción de NiLoca!, Innova y Ohana. La única regla de la noche: ir sin prejuicios y llevar las preguntas más incómodas.