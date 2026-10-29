Carta astral de hoy, jueves 29 de octubre: la Luna en Géminis trae sorpresas y estos signos podrían recibir noticias inesperadas

La carta astral de hoy, jueves 29 de octubre de 2026, llega con movimientos planetarios que, según la astrología, podrían despertar emociones intensas, generar reencuentros y abrir oportunidades inesperadas. La Luna en Géminis aporta dinamismo y ganas de comunicarse, mientras que el Sol en Escorpio invita a profundizar en los sentimientos.

A pocos días de comenzar noviembre, Mercurio retrógrado en Escorpio y Venus retrógrado en Libra ponen el foco astrológico en las conversaciones pendientes, los vínculos del pasado y las decisiones que necesitan una segunda mirada.

Para algunos signos será un jueves ideal para avanzar. Para otros, la mejor elección será esperar, escuchar y evitar los impulsos.

Carta astral de hoy: qué significa la Luna en Géminis y cómo influye Mercurio retrógrado

La Luna transita Géminis este jueves 29 de octubre, un signo de aire asociado con la curiosidad, la comunicación y la necesidad de movimiento.

Esta posición favorece simbólicamente los encuentros, el intercambio de ideas y las actividades que requieren creatividad.

Sin embargo, Mercurio retrógrado en Escorpio forma una cuadratura con Marte en Leo, una configuración que en astrología se relaciona con discusiones, malentendidos y reacciones impulsivas.

Por otra parte, la conexión favorable entre la Luna y Marte puede aportar iniciativa y entusiasmo para resolver asuntos que parecían estancados.

La clave del día será hablar con claridad, escuchar antes de responder y no apresurar decisiones importantes.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de octubre: las predicciones para los 12 signos

Aries: una conversación podría cambiar tus planes

Estado de ánimo: activo, entusiasta e impaciente.

activo, entusiasta e impaciente. Aries tendrá ganas de resolver todo rápidamente. La Luna en Géminis favorece los contactos y las conversaciones, pero Mercurio retrógrado aconseja revisar los detalles.

Amor: una charla pendiente podría aclarar una situación.

una charla pendiente podría aclarar una situación. Trabajo: buenas ideas, pero conviene evitar decisiones apresuradas.

buenas ideas, pero conviene evitar decisiones apresuradas. Consejo del día: escuchar antes de responder.

Tauro: momento de revisar lo que realmente importa

Estado de ánimo: reflexivo, sensible y perseverante.

reflexivo, sensible y perseverante. Después de la reciente Luna llena en Tauro, este signo puede sentir la necesidad de recuperar estabilidad. Los vínculos personales ocuparán un lugar importante.

Amor: es tiempo de expresar necesidades y dejar atrás viejos reproches.

es tiempo de expresar necesidades y dejar atrás viejos reproches. Trabajo: conviene ordenar gastos y compromisos.

conviene ordenar gastos y compromisos. Consejo del día: no aferrarse a situaciones que necesitan cambiar.

Géminis: la Luna en tu signo puede traer oportunidades

Estado de ánimo: comunicativo, optimista y creativo.

Géminis será uno de los protagonistas del jueves. La Luna en su signo potencia, desde la interpretación astrológica, la curiosidad y las ganas de emprender nuevos proyectos.

La Luna en su signo potencia, desde la interpretación astrológica, la curiosidad y las ganas de emprender nuevos proyectos. Amor: una conversación inesperada podría despertar interés.

una conversación inesperada podría despertar interés. Trabajo: momento favorable para presentar ideas y recuperar contactos.

momento favorable para presentar ideas y recuperar contactos. Consejo del día: aprovechar las oportunidades sin dispersarse.

Cáncer: las emociones necesitan un descanso

Estado de ánimo: sensible, introspectivo y nostálgico.

sensible, introspectivo y nostálgico. Cáncer podría sentir la necesidad de alejarse del ruido y encontrar tranquilidad. La energía de Escorpio invita a revisar sentimientos profundos.

Amor: evitar suposiciones y hablar con sinceridad.

evitar suposiciones y hablar con sinceridad. Trabajo: priorizar las tareas importantes.

priorizar las tareas importantes. Consejo del día: dedicar tiempo al descanso emocional.

Leo: nuevas oportunidades y mucha energía

Estado de ánimo: entusiasta, decidido y creativo.

entusiasta, decidido y creativo. Con Marte y Júpiter transitando Leo, este signo cuenta con un impulso especial para avanzar en sus objetivos . Sin embargo, la tensión entre Mercurio y Marte aconseja cuidar las palabras.

. Sin embargo, la tensión entre Mercurio y Marte aconseja cuidar las palabras. Amor: la pasión será protagonista, pero conviene evitar discusiones por orgullo.

la pasión será protagonista, pero conviene evitar discusiones por orgullo. Trabajo: pueden surgir propuestas interesantes.

pueden surgir propuestas interesantes. Consejo del día: actuar con confianza, pero sin imponer decisiones.

Virgo: un jueves para ordenar ideas y proyectos

Estado de ánimo: concentrado, analítico y exigente.

concentrado, analítico y exigente. Virgo tendrá una jornada propicia para revisar asuntos pendientes. Su planeta regente, Mercurio, se encuentra retrógrado, por lo que la astrología aconseja prestar atención a los detalles.

Amor: evitar críticas innecesarias.

evitar críticas innecesarias. Trabajo: revisar mensajes, documentos y compromisos.

revisar mensajes, documentos y compromisos. Consejo del día: no intentar controlar todo.

Libra: el pasado podría volver a hacerse presente

Estado de ánimo: romántico, reflexivo y algo indeciso.

romántico, reflexivo y algo indeciso. Venus retrógrado en Libra pone el foco en los vínculos afectivos. Una persona, una conversación o un recuerdo podrían despertar emociones que parecían superadas.

Una persona, una conversación o un recuerdo podrían despertar emociones que parecían superadas. Amor: momento de revisar qué se espera realmente de una relación.

momento de revisar qué se espera realmente de una relación. Trabajo: conviene evitar acuerdos apresurados.

conviene evitar acuerdos apresurados. Consejo del día: no confundir nostalgia con deseo de volver atrás.

Escorpio: cambios profundos y decisiones importantes

Estado de ánimo: intenso, intuitivo y determinado.

intenso, intuitivo y determinado. Con el Sol y Mercurio retrógrado en su signo, Escorpio atraviesa una etapa de revisión personal . Será importante distinguir entre lo que necesita cambiar y aquello que merece una nueva oportunidad.

. Será importante distinguir entre lo que necesita cambiar y aquello que merece una nueva oportunidad. Amor: una conversación sincera puede transformar un vínculo.

una conversación sincera puede transformar un vínculo. Trabajo: buen momento para replantear estrategias.

buen momento para replantear estrategias. Consejo del día: confiar en la intuición sin dejarse dominar por la desconfianza.

Sagitario: una noticia podría abrir nuevas posibilidades

Estado de ánimo: optimista, inquieto y aventurero.

La Luna en Géminis, signo opuesto a Sagitario, pone el foco en las relaciones y los acuerdos. Podrían surgir conversaciones interesantes o propuestas que inviten a salir de la rutina.

Amor: posibilidad de encuentros y acercamientos.

posibilidad de encuentros y acercamientos. Trabajo: prestar atención a una propuesta inesperada.

prestar atención a una propuesta inesperada. Consejo del día: escuchar otras opiniones antes de decidir.

Capricornio: ordenar prioridades será fundamental

Estado de ánimo: práctico, perseverante y reflexivo.

práctico, perseverante y reflexivo. Capricornio encontrará una buena oportunidad para reorganizar sus actividades. Las exigencias laborales podrían ocupar demasiado espacio.

Amor: dedicar tiempo a los afectos.

dedicar tiempo a los afectos. Trabajo: jornada favorable para cerrar pendientes.

jornada favorable para cerrar pendientes. Consejo del día: aprender a descansar sin sentir culpa.

Acuario: creatividad, encuentros y nuevas ideas

Estado de ánimo: inspirado, independiente y sociable.

La Luna en Géminis favorece a los signos de aire y Acuario podría encontrar oportunidades para expresarse y compartir proyectos .

. Amor: una conexión inesperada puede despertar entusiasmo.

una conexión inesperada puede despertar entusiasmo. Trabajo: buen momento para buscar soluciones originales.

buen momento para buscar soluciones originales. Consejo del día: animarse a probar algo diferente.

Piscis: escuchar la intuición y cuidar las emociones

Estado de ánimo: soñador, sensible y reflexivo.

soñador, sensible y reflexivo. Piscis podría sentirse dividido entre las responsabilidades y la necesidad de tranquilidad. La Luna en Géminis invita a ordenar pensamientos.

Amor: una conversación sincera ayudará a evitar malentendidos.

una conversación sincera ayudará a evitar malentendidos. Trabajo: concentrarse en una tarea a la vez.

concentrarse en una tarea a la vez. Consejo del día: no absorber las preocupaciones ajenas.

Qué signos tendrán más suerte hoy, jueves 29 de octubre

La combinación de la Luna en Géminis con Marte y Júpiter en Leo permite destacar, dentro de la interpretación astrológica, a cuatro signos:

Géminis: oportunidades para comunicarse, iniciar proyectos y conocer personas.

oportunidades para comunicarse, iniciar proyectos y conocer personas. Leo: impulso para avanzar y recuperar la confianza.

impulso para avanzar y recuperar la confianza. Libra: posibilidades de revisar y mejorar vínculos importantes.

posibilidades de revisar y mejorar vínculos importantes. Acuario: creatividad y nuevas conexiones personales.

En cambio, Escorpio, Tauro y Virgo podrían necesitar más paciencia para resolver situaciones pendientes.

Mercurio retrógrado: qué conviene evitar antes de noviembre

Mercurio comenzó su retrogradación el 24 de octubre y continuará en ese movimiento aparente durante parte de noviembre.

En astrología, este tránsito se asocia con la revisión de acuerdos, las conversaciones pendientes y los asuntos que necesitan una segunda oportunidad.

Por eso, las recomendaciones simbólicas para este jueves son revisar los mensajes importantes, evitar discusiones impulsivas, escuchar antes de responder y no tomar decisiones afectivas únicamente por nostalgia.

La carta astral del 29 de octubre deja un mensaje para todos los signos: no todo lo que vuelve del pasado necesita quedarse, ni todo cambio debe generar temor. A veces, una conversación pendiente puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa.