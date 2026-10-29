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Carta astral de hoy, jueves 29 de octubre: la Luna en Géminis trae sorpresas y estos signos podrían recibir noticias inesperadas

La carta astral de hoy, jueves 29 de octubre de 2026, anticipa una jornada de emociones intensas, conversaciones decisivas y oportunidades para algunos signos. Con la Luna en Géminis, el Sol en Escorpio y Mercurio retrógrado, descubrí qué te depara el destino en el amor, el trabajo y las relaciones.

Redacción

Por Redacción

La carta astral de hoy, jueves 29 de octubre de 2026, llega con movimientos planetarios que, según la astrología, podrían despertar emociones intensas, generar reencuentros y abrir oportunidades inesperadas. La Luna en Géminis aporta dinamismo y ganas de comunicarse, mientras que el Sol en Escorpio invita a profundizar en los sentimientos.

A pocos días de comenzar noviembre, Mercurio retrógrado en Escorpio y Venus retrógrado en Libra ponen el foco astrológico en las conversaciones pendientes, los vínculos del pasado y las decisiones que necesitan una segunda mirada.

Para algunos signos será un jueves ideal para avanzar. Para otros, la mejor elección será esperar, escuchar y evitar los impulsos.

Carta astral de hoy: qué significa la Luna en Géminis y cómo influye Mercurio retrógrado

La Luna transita Géminis este jueves 29 de octubre, un signo de aire asociado con la curiosidad, la comunicación y la necesidad de movimiento.

Esta posición favorece simbólicamente los encuentros, el intercambio de ideas y las actividades que requieren creatividad.

Sin embargo, Mercurio retrógrado en Escorpio forma una cuadratura con Marte en Leo, una configuración que en astrología se relaciona con discusiones, malentendidos y reacciones impulsivas.

Por otra parte, la conexión favorable entre la Luna y Marte puede aportar iniciativa y entusiasmo para resolver asuntos que parecían estancados.

La clave del día será hablar con claridad, escuchar antes de responder y no apresurar decisiones importantes.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de octubre: las predicciones para los 12 signos

Aries: una conversación podría cambiar tus planes

  • Estado de ánimo: activo, entusiasta e impaciente.
  • Aries tendrá ganas de resolver todo rápidamente. La Luna en Géminis favorece los contactos y las conversaciones, pero Mercurio retrógrado aconseja revisar los detalles.
  • Amor: una charla pendiente podría aclarar una situación.
  • Trabajo: buenas ideas, pero conviene evitar decisiones apresuradas.
  • Consejo del día: escuchar antes de responder.

Tauro: momento de revisar lo que realmente importa

  • Estado de ánimo: reflexivo, sensible y perseverante.
  • Después de la reciente Luna llena en Tauro, este signo puede sentir la necesidad de recuperar estabilidad. Los vínculos personales ocuparán un lugar importante.
  • Amor: es tiempo de expresar necesidades y dejar atrás viejos reproches.
  • Trabajo: conviene ordenar gastos y compromisos.
  • Consejo del día: no aferrarse a situaciones que necesitan cambiar.

Géminis: la Luna en tu signo puede traer oportunidades

Estado de ánimo: comunicativo, optimista y creativo.

  • Géminis será uno de los protagonistas del jueves. La Luna en su signo potencia, desde la interpretación astrológica, la curiosidad y las ganas de emprender nuevos proyectos.
  • Amor: una conversación inesperada podría despertar interés.
  • Trabajo: momento favorable para presentar ideas y recuperar contactos.
  • Consejo del día: aprovechar las oportunidades sin dispersarse.

Cáncer: las emociones necesitan un descanso

  • Estado de ánimo: sensible, introspectivo y nostálgico.
  • Cáncer podría sentir la necesidad de alejarse del ruido y encontrar tranquilidad. La energía de Escorpio invita a revisar sentimientos profundos.
  • Amor: evitar suposiciones y hablar con sinceridad.
  • Trabajo: priorizar las tareas importantes.
  • Consejo del día: dedicar tiempo al descanso emocional.

Leo: nuevas oportunidades y mucha energía

  • Estado de ánimo: entusiasta, decidido y creativo.
  • Con Marte y Júpiter transitando Leo, este signo cuenta con un impulso especial para avanzar en sus objetivos. Sin embargo, la tensión entre Mercurio y Marte aconseja cuidar las palabras.
  • Amor: la pasión será protagonista, pero conviene evitar discusiones por orgullo.
  • Trabajo: pueden surgir propuestas interesantes.
  • Consejo del día: actuar con confianza, pero sin imponer decisiones.

Virgo: un jueves para ordenar ideas y proyectos

  • Estado de ánimo: concentrado, analítico y exigente.
  • Virgo tendrá una jornada propicia para revisar asuntos pendientes. Su planeta regente, Mercurio, se encuentra retrógrado, por lo que la astrología aconseja prestar atención a los detalles.
  • Amor: evitar críticas innecesarias.
  • Trabajo: revisar mensajes, documentos y compromisos.
  • Consejo del día: no intentar controlar todo.

Libra: el pasado podría volver a hacerse presente

  • Estado de ánimo: romántico, reflexivo y algo indeciso.
  • Venus retrógrado en Libra pone el foco en los vínculos afectivos. Una persona, una conversación o un recuerdo podrían despertar emociones que parecían superadas.
  • Amor: momento de revisar qué se espera realmente de una relación.
  • Trabajo: conviene evitar acuerdos apresurados.
  • Consejo del día: no confundir nostalgia con deseo de volver atrás.

Escorpio: cambios profundos y decisiones importantes

  • Estado de ánimo: intenso, intuitivo y determinado.
  • Con el Sol y Mercurio retrógrado en su signo, Escorpio atraviesa una etapa de revisión personal. Será importante distinguir entre lo que necesita cambiar y aquello que merece una nueva oportunidad.
  • Amor: una conversación sincera puede transformar un vínculo.
  • Trabajo: buen momento para replantear estrategias.
  • Consejo del día: confiar en la intuición sin dejarse dominar por la desconfianza.

Sagitario: una noticia podría abrir nuevas posibilidades

Estado de ánimo: optimista, inquieto y aventurero.

  • La Luna en Géminis, signo opuesto a Sagitario, pone el foco en las relaciones y los acuerdos. Podrían surgir conversaciones interesantes o propuestas que inviten a salir de la rutina.
  • Amor: posibilidad de encuentros y acercamientos.
  • Trabajo: prestar atención a una propuesta inesperada.
  • Consejo del día: escuchar otras opiniones antes de decidir.

Capricornio: ordenar prioridades será fundamental

  • Estado de ánimo: práctico, perseverante y reflexivo.
  • Capricornio encontrará una buena oportunidad para reorganizar sus actividades. Las exigencias laborales podrían ocupar demasiado espacio.
  • Amor: dedicar tiempo a los afectos.
  • Trabajo: jornada favorable para cerrar pendientes.
  • Consejo del día: aprender a descansar sin sentir culpa.

Acuario: creatividad, encuentros y nuevas ideas

Estado de ánimo: inspirado, independiente y sociable.

  • La Luna en Géminis favorece a los signos de aire y Acuario podría encontrar oportunidades para expresarse y compartir proyectos.
  • Amor: una conexión inesperada puede despertar entusiasmo.
  • Trabajo: buen momento para buscar soluciones originales.
  • Consejo del día: animarse a probar algo diferente.

Piscis: escuchar la intuición y cuidar las emociones

  • Estado de ánimo: soñador, sensible y reflexivo.
  • Piscis podría sentirse dividido entre las responsabilidades y la necesidad de tranquilidad. La Luna en Géminis invita a ordenar pensamientos.
  • Amor: una conversación sincera ayudará a evitar malentendidos.
  • Trabajo: concentrarse en una tarea a la vez.
  • Consejo del día: no absorber las preocupaciones ajenas.

Qué signos tendrán más suerte hoy, jueves 29 de octubre

La combinación de la Luna en Géminis con Marte y Júpiter en Leo permite destacar, dentro de la interpretación astrológica, a cuatro signos:

  • Géminis: oportunidades para comunicarse, iniciar proyectos y conocer personas.
  • Leo: impulso para avanzar y recuperar la confianza.
  • Libra: posibilidades de revisar y mejorar vínculos importantes.
  • Acuario: creatividad y nuevas conexiones personales.

En cambio, Escorpio, Tauro y Virgo podrían necesitar más paciencia para resolver situaciones pendientes.

Mercurio retrógrado: qué conviene evitar antes de noviembre

Mercurio comenzó su retrogradación el 24 de octubre y continuará en ese movimiento aparente durante parte de noviembre.

En astrología, este tránsito se asocia con la revisión de acuerdos, las conversaciones pendientes y los asuntos que necesitan una segunda oportunidad.

Por eso, las recomendaciones simbólicas para este jueves son revisar los mensajes importantes, evitar discusiones impulsivas, escuchar antes de responder y no tomar decisiones afectivas únicamente por nostalgia.

La carta astral del 29 de octubre deja un mensaje para todos los signos: no todo lo que vuelve del pasado necesita quedarse, ni todo cambio debe generar temor. A veces, una conversación pendiente puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa.


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La carta astral de hoy, jueves 29 de octubre de 2026, llega con movimientos planetarios que, según la astrología, podrían despertar emociones intensas, generar reencuentros y abrir oportunidades inesperadas. La Luna en Géminis aporta dinamismo y ganas de comunicarse, mientras que el Sol en Escorpio invita a profundizar en los sentimientos.

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