Resultados Quini 6 del miércoles 28 de octubre 2026: números ganadores y cuánto se llevó cada apostador

Durante la noche del miércoles 28 de octubre 2026, el sorteo número 3.421 del Quini 6, bajo la supervisión oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, entregó un premio individual exacto de $1.080.516.153,60 en La Revancha a una boleta validada en la localidad de Bosques, provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, el Siempre Sale de Quini 6 concentró su fortuna en apenas dos tarjetas con cinco aciertos, otorgando más de $184 millones a cada una, mientras que el Tradicional y La Segunda quedaron desiertos de cara al inicio de noviembre 2026.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 28 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su clásica emisión de mitad de semana, determinó las siguientes extracciones y asignaciones para cada categoría:

Modalidad Números de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto individual Tradicional Primer Sorteo 06 – 25 – 34 – 36 – 38 – 45 Vacante

($1.100 millones) 4 ganadores con 5 aciertos

($10.273.986 c/u) La Segunda del Quini 09 – 19 – 26 – 29 – 33 – 44 Vacante

($1.504 millones) 13 ganadores con 5 aciertos

($3.161.226,46 c/u) La Revancha 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45 1 ganador con 6 aciertos $1.080.516.153,60

(Bosques, Buenos Aires) El Quini que Siempre Sale 20 – 22 – 26 – 35 – 36 – 37 2 ganadores con 5 aciertos $184.382.730 cada uno

(Córdoba y Santa Fe) Pozo Extra Combinación de extracciones Con ganadores 369 ganadores

($542.005,42 c/u)

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el domingo 1 de noviembre 2026

Para inaugurar el nuevo mes, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.422 superará los $5.000 millones, traccionada principalmente por los más de $1.504 millones acumulados en La Segunda y el piso garantizado del Tradicional Primer Sorteo.

Los apostadores pueden registrar sus boletas oficiales, compuestas por seis números entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del sábado por la tarde.

El acto formal de sorteo se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre 2026 a las 21:15 en la sala institucional santafesina, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y por streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.