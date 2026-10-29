Necrológicas de hoy, jueves 29 de octubre de 2026

España, Juan Martín Falleció en Gral. Roca a los 32 años, los compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria, acompañan a Sandra Mastrostéfano y flia. ante tan irreparable pérdida.

España, Juan Martín Falleció en Gral. Roca el 26 de Octubre a los 32 años, los compañeros de la Delegación de Gral. Roca de la ART de Río Negro acompañan a Sandra y a toda su familia en tan doloroso momento.

ESPAÑA, MARTÍN Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su socio Dr. Javier España y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.

España, Martín La familia M. Muneta abraza con profundo cariño a Javier, Alejandra, Agustina y Marianela en este momento de inmenso dolor, y despide con amor a Martín.

TORDRUP, EDUARDO Falleció en General Roca a la edad de 88 años. Familia Sarasola participa su deceso con profundo pesar.

CASTILLO DE PATIÑO, BLANCA ESTHER Falleció en Gral. Roca a los 81 años. Su esposo: Rumaldo Patiño. Sus hijos: Carina, Javier y Rodrigo. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 15 en el Cementerio PARQUE LAS FUENTES. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Tordrup, Eduardo Fallecio a los 88 años en Gral. Roca. Su compañera Norma Sarasola y sus hijos Cristian, Dani, Horacio y Nilse participan su deceso y comunican que sus restos fueron inhumados en la necropolis local el dia 27/10. Servicios de pompas funebres Pedro de Venecia s.s.

ESPAÑA, MARTÍN Los vecinos de Viejo Polo saludan con profundo pesar a Alejandra Mastrostefano y Javier España, ante el doloroso fallecimiento de su hijo, Martín España. Les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo lleno de cariño, acompañándolos en este momento de inmenso dolor. Que el amor de sus seres queridos les brinde consuelo y fortaleza.

Dr. Costa, Ignacio José Colegio Médico de Cipolletti despide con mucha tristeza a quien supo ser Vicepresidente de nuestra institución.Reconocido Ginecólogo, excelente profesional y persona.Acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento.Comisión Directiva y miembros del Colegio Médico de Cipolletti

Dr. Costa, Ignacio Salvador Scafidi y su familia participan con hondo pesarel fallecimiento del estimado Dr. Ignacio.Ginecólogo de intachable trayectoria, su huella profesional y humana perdurará tanto en la memoria y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de compartir el camino con él. En este momento de profundo dolor, abrazamos con afecto a sus seres queridos, amigos y colegas, deseándoles consuelo y fortaleza.

TAMBORINI, ENRRY E. (Tambo) Falleció en Mar del Plata el 24/10 a los 92 años. Su esposa Delia, sus hijos Henry y María, sus nietos Juan, Juana, Florencia, Martín, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma junto a su hija Edith

Dr. COSTA, IGNACIO Adela participa el fallecimiento del querido amigo y hermano del alma Nacho y acompaña a Caro, Rami y familias en estos duros momentos. Dios y la Virgen los proteja. Amen

SOTO, FABRICIO JAVIER Falleció en Neuquén el día 27 de Octubre a la edad de 46 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. . SERVICIO SOCIAL CALF.

MANDALARI, ANTONIETA VICENTA Falleció en Neuquén el día 28 de Octubre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

COSTA, IGNACIO JOSE CALF participa con dolor su deceso acaecido en la ciudad de Cipolletti a la edad de 78 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 17 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ORTALE, DELIA SUSANA CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 8 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF