Necrológicas de hoy, jueves 29 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 29 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
España, Juan Martín
Falleció en Gral. Roca a los 32 años, los compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria, acompañan a Sandra Mastrostéfano y flia. ante tan irreparable pérdida.
España, Juan Martín
Falleció en Gral. Roca el 26 de Octubre a los 32 años, los compañeros de la Delegación de Gral. Roca de la ART de Río Negro acompañan a Sandra y a toda su familia en tan doloroso momento.
ESPAÑA, MARTÍN
Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su socio Dr. Javier España y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.
España, Martín
La familia M. Muneta abraza con profundo cariño a Javier, Alejandra, Agustina y Marianela en este momento de inmenso dolor, y despide con amor a Martín.
TORDRUP, EDUARDO
Falleció en General Roca a la edad de 88 años. Familia Sarasola participa su deceso con profundo pesar.
CASTILLO DE PATIÑO, BLANCA ESTHER
Falleció en Gral. Roca a los 81 años. Su esposo: Rumaldo Patiño. Sus hijos: Carina, Javier y Rodrigo. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 15 en el Cementerio PARQUE LAS FUENTES. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Tordrup, Eduardo
Fallecio a los 88 años en Gral. Roca. Su compañera Norma Sarasola y sus hijos Cristian, Dani, Horacio y Nilse participan su deceso y comunican que sus restos fueron inhumados en la necropolis local el dia 27/10. Servicios de pompas funebres Pedro de Venecia s.s.
ESPAÑA, MARTÍN
Los vecinos de Viejo Polo saludan con profundo pesar a Alejandra Mastrostefano y Javier España, ante el doloroso fallecimiento de su hijo, Martín España. Les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo lleno de cariño, acompañándolos en este momento de inmenso dolor. Que el amor de sus seres queridos les brinde consuelo y fortaleza.
Dr. Costa, Ignacio José
Colegio Médico de Cipolletti despide con mucha tristeza a quien supo ser Vicepresidente de nuestra institución.Reconocido Ginecólogo, excelente profesional y persona.Acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento.Comisión Directiva y miembros del Colegio Médico de Cipolletti
Dr. Costa, Ignacio
Salvador Scafidi y su familia participan con hondo pesarel fallecimiento del estimado Dr. Ignacio.Ginecólogo de intachable trayectoria, su huella profesional y humana perdurará tanto en la memoria y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de compartir el camino con él. En este momento de profundo dolor, abrazamos con afecto a sus seres queridos, amigos y colegas, deseándoles consuelo y fortaleza.
TAMBORINI, ENRRY E. (Tambo)
Falleció en Mar del Plata el 24/10 a los 92 años. Su esposa Delia, sus hijos Henry y María, sus nietos Juan, Juana, Florencia, Martín, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma junto a su hija Edith
Dr. COSTA, IGNACIO
Adela participa el fallecimiento del querido amigo y hermano del alma Nacho y acompaña a Caro, Rami y familias en estos duros momentos. Dios y la Virgen los proteja. Amen
SOTO, FABRICIO JAVIER
Falleció en Neuquén el día 27 de Octubre a la edad de 46 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. . SERVICIO SOCIAL CALF.
MANDALARI, ANTONIETA VICENTA
Falleció en Neuquén el día 28 de Octubre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
COSTA, IGNACIO JOSE
CALF participa con dolor su deceso acaecido en la ciudad de Cipolletti a la edad de 78 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 17 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
ORTALE, DELIA SUSANA
CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 8 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
Spoto, Liliana
22/10/2026 Con nuestro más sentido dolor despedimos a nuestra amiga Lic. Liliana Spoto y acompañamos a Maxi y Desi y a toda su familia en tan difícil momento. Elevamos una oración por su eterno descanso. Sus enseñanzas y afecto nos acompañarán siempre. Patricia A Fernandez y Claudio Andreani y familia.
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