Vientos fuertes y máximas de hasta 28°C en Neuquén y Río Negro: el pronóstico para este jueves super primaveral

El calor llegó para quedarse. Para este jueves 29 de octubre, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma el ingreso de una masa de aire cálido que elevará las marcas térmicas de forma notable, combinándose con la presencia de viento y ráfagas intensas.

Las condiciones meteorológicas exigen precaución al transitar y prestar atención a los avisos oficiales, ya que el calor y la fuerza del viento se harán sentir con fuerza desde el mediodía en los valles, la cordillera y la costa rionegrina.

Tarde calurosa y ráfagas de hasta 50 km/h: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

En Neuquén capital y General Roca, el calor será el gran protagonista de una jornada que dejará atrás el alivio de los días previos.

Temperaturas: la mínima se ubicará en los 12°C y 13°C , mientras que la máxima trepará hasta los 28°C durante la tarde.



la mínima se ubicará en los , mientras que la máxima trepará hasta los durante la tarde. Viento: a partir del mediodía y hacia la noche, se intensificarán las condiciones con ráfagas que alcanzarán entre 42 y 50 km/h en todo el Alto Valle.

Fuertes vientos en este jueves para la costa de Río Negro y la cordillera de Neuquén

Viedma y las localidades del litoral atlántico registrarán las condiciones más inestables en cuanto a la intensidad de las ráfagas.

Temperaturas: el termómetro marcará una máxima de 22°C .



el termómetro marcará una máxima de . Viento intenso: el fenómeno principal ocurrirá hacia la noche, cuando el viento sople con ráfagas violentas de entre 70 y 78 km/h, exigiendo extrema precaución en rutas y caminos de la zona costera.

La franja andina acompaña la tendencia general de calor, regalando una tarde muy templada y óptima para la circulación.