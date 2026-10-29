108 años cumple la industria petrolera que mueve Neuquén

Plaza Huincul es el escenario donde en 1918 se descubrió el petróleo. El camino transitado desde entonces, con los vaivenes propios de la industria, lleva hoy a la comarca petrolera a estar en el foco de atención, a través del desarrollo del plan que busca extraer el gas de Vaca Muerta, someterlo al proceso de licuefacción y venderlo al exterior.

YPF fue la empresa “madre” en el inicio de la actividad y hoy lidera Argentina LNG, con sus socios italianos de ENI y de XRG de Emiratos Árabes Unidos.

A diferencia del año pasado, este aniversario del descubrimiento del petróleo, marcará un nuevo desafío y con altas expectativas en lo que vendrá si las inversiones se concretan.

En la provincia de Vaca Muerta, las autoridades buscan que estos proyectos se traduzcan en generación de empleo para los habitantes neuquinos.

Para el gobernador Rolando Figueroa, “Neuquén es un faro de la Argentina”. Así lo resumió al hacer un balance del encuentro que congregó a las principales empresas involucradas en la industria del oil & gas. Puntualizó que además de la energía Neuquén se erige como una “zona sin conflictos, una provincia de paz social” por lo que ese clima favorece a los inversores extranjeros.

Los récords de Vaca Muerta

Los últimos datos oficiales sobre la actividad dan cuenta que Neuquén en septiembre un promedio logró 714.089 barriles por día en septiembre.

Esa cifra la posiciona en un nuevo récord histórico. El gobierno provincial confirmó que en septiembre se sumaron 28.773 barriles diarios. En términos porcentuales y si se coteja el mismo mes de 2025, el crecimiento es del 25,95%, según los datos de la subsecretaría de Hidrocarburos del ministerio de Energía de Neuquén.

Otro de los puntos que el gobierno neuquino destaca la Ley Compre Neuquino. Al respecto, luego de una reunión con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que hubo un compromiso que se cumpla esa normativa.

La expectativa con el GNL

Los pasos cumplidos para el desarrollo del proyecto de exportar el gas que se extraiga de Vaca Muerta, mediante el proceso de licuefacción, vuelve a movilizar a Cutral Co y Plaza Huincul. La construcción de una planta separadora de gas a unos 20 kilómetros al norte del ejido huinculense, es observado con suma atención por las autoridades locales.

En Huincul, el intendente Claudio Larraza respaldó el proyecto desde un principio. Sin embargo, apeló a la preparación, capacitación y competitividad. “Estamos en un momento bisagra, positivamente hablando”, sostuvo. En tanto, desde Cutral Co, Ramón Rioseco reflexionó que “hay que ser cautos” aunque “están todas las condiciones dadas para que el proyecto del GNL se haga”. Los dos municipios ya empezaron a trabajar en capacitaciones.