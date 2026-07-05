Del Limay al mundo, la trucha neuquina impulsa el crecimiento

Más que un dato estadístico, el liderazgo de Neuquén en la producción y exportación de truchas refleja el impacto de una política que apuesta por diversificar la matriz productiva, generar empleo y crear oportunidades de desarrollo en cada región de la provincia. Con una estrategia impulsada por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, la acuicultura se consolida como uno de los motores de una economía integrada que suma valor a sus recursos naturales y fortalece el arraigo de las comunidades del interior.

Los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirman ese proceso. Durante 2025, Neuquén produjo 6.081,6 toneladas de trucha arcoíris sobre un total regional de 8.018 toneladas, consolidándose como el principal polo acuícola del país. Ese desempeño permitió alcanzar exportaciones por 6.109 toneladas de productos de trucha, incluyendo parte de la producción rionegrina – principalmente filetes refrigerados y congelados- con destino a mercados exigentes como Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Uruguay e Israel.

El corazón de esta actividad se encuentra en la cuenca del río Limay, donde los embalses hidroeléctricos ofrecen condiciones ideales para el desarrollo de la producción. Piedra del Águila y Alicurá se transforman en protagonistas de una cadena de valor que genera empleo, impulsa inversiones y dinamiza las economías regionales. En Piedra del Águila, Idris Patagonia SA concentra buena parte de las exportaciones, siendo la única empresa ubicada en esta localidad. Mientras que otros emprendimientos abastecen al creciente mercado interno con productos de alta calidad.

Ese crecimiento tiene un fuerte impacto social. «El año pasado cosechamos 8.900 toneladas y este año aspiramos a superar las 10.000. Venimos en una curva fuerte de crecimiento», afirmó Lucas Maglio, Country Manager de Idris Patagonia. La actividad se desarrolla durante todo el año y sostiene alrededor de 530 empleos directos y otros 200 indirectos vinculados a servicios, mantenimiento, construcción y gastronomía. Además, destacó que el impulso inicial del Estado neuquino, a través del Centro PyME, fue clave para concretar la planta de procesamiento, que hoy incorpora tecnología de última generación y sistemas de monitoreo en línea con Senasa y la Aduana.

El desarrollo también se fortalece a partir de empresas que apuestan por integrar toda la cadena de valor dentro del país. Gabriel Morales, presidente y director general de Salmón Trout S.A., explicó que la firma produce entre 3.000 y 3.500 toneladas anuales y desarrolló un modelo que abarca desde la producción de ovas y alimento hasta la comercialización de trucha fresca en todo el mercado argentino. Esta empresa es la principal de Alicurá en conjunto con otros 8 productores.

El crecimiento del consumo interno permitió incluso reemplazar importaciones de salmón en restaurantes y cadenas de sushi, consolidando un producto neuquino certificado, libre de antibióticos y cada vez más elegido por los consumidores. Con recursos naturales de excelencia, estándares ambientales reconocidos internacionalmente y una articulación entre el sector público y privado que favorece las inversiones, Neuquén consolida una matriz productiva más diversa y sostenible.