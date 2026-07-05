Nonpalidece vuelve desenchufado: algo más que un reggae acústico

Sumergido en un proceso creativo del que saldrá su próximo disco de estudio, Nonpalidece se desenchufó para distraerse un poco y tener una buena excusapara seguir tocando.



Y desenchufarse para “Nonpa” es literal tanto como lo es metafóricamente. Porque la ide a de desconectar los instrumentos de los enchufes también los incluyó e ellos, los músicos.



Lo cierto es que lo que iban a ser un puñado de shows acústicos en Capital, mientras trabajaban en su próximo disco, se convirtió en algo más que eso. Tanto, que la siguieron de gira: este viernes tocaron en La Plata; el sábado, en Rosario; el domingo12 en Pilar y el 26 otra vez en CABA.



En agosto volverán a la ruta para tocar en Genereal Pico, La Pampa, el jueves seis de agosto, y un día después, el viernes siete, cerrarán en Mood Live, de Neuquén.

Tocar unplugged no es algo habitual para Nonpalidece, pero tampoco es una novedad. Ya lo habían hecho antes, bastante antes, en 2008, y no lo volvieron a hacer hasta este año. Y antes como ahora, (les) funcionó.



Aquella primera vez fue toda una aventura sonora para la banda, un modo elegante de interrumpir un contrato discográfico. Pero como no querían entregarle a la compañía de la que se estaban yendo un disco full vivo, decidieron hacer algo mejor que eso: una joya acústica llamada Nonpalidesenchufado. Lo que iba a ser algo ¿menor? resultó ser algo mucho mayor.



Dieciocho años después, y en circunstancias muy diferentes a las de 2008, los “Nonpa” retoman el plan acústico bajo el mismo nombre, que, más que un nombre, es todo un concepto estético, un espacio de experimentación y redescubrimiento.



En un extenso diáologo por videollamada desde la sala que la banda tiene en Pacheco, partido de Tigre, Néstor Ramljak, cantante y fundador de Nonpalidece, habló del show que traerán a Neuquén en agosto próximo, de cómo abordaron los conciertos cústicos y de la relación de la banda con el reggae y con el público que lo sigue.

P:Vienen en un plan acústico. ¿Cómo es el show?

R: El show es un show acústico que intitulamos Non Pali Desenchufado, que ya tuvo una versión hace 18 años atrás. Es un show que se plantea en la banda ante la necesidad de bajar un poquito nosotros del ritmo que veníamos tocando, porque entramos en un proceso creativo, estamos componiendo un disco, estamos mucho tiempo acá en la sala, grabándonos, escuchando, produciendo y veníamos de tocar mucho Hecho en Jamaica, que es un disco recopilatorio de la banda, con muchos invitados, un disco que lo tocamos casi tres años y es un repertorio clásico de la banda, con lo cual necesitábamos o nos surgía la idea de renovar un poco el show mientras esta música nueva que estamos gestando aparezca. Y charlando con los chicos nos pareció conceptualmente anunciar que nos desenchufamos un poco hasta que la música nueva llegue y en este nuevo formato se revisan algunas versiones y otras no.



Es un formato que si bien tiene una impronta acústica con algunos de los instrumentos acústicos y hay como más preponderancia a la percusión y al guitarreo. Es un show que también por momentos es más experimental, por momentos tiene todos los condimentos que tiene un concierto de nonpa en cuanto al género y a las canciones.

P: ¿Cómo eligieron el repertorio?

R: Mirá, equilibrando un poco qué es lo que pasa, ¿no? Ya que nos tiene casi dos horas sentados a todos, arranca como bastante, o tiene una parte bastante más minimalista, tranquila, acústica. Hay una parte un poquito más experimental. Experimental me refiero a que no suena reggae, no suena ningún género.



Estamos tocando la canción como nos gustó hacerla acá en la sala, por ejemplo. O, che, me gusta esto así, y uno le empieza a guitarrear y nos subimos sin concepto. Es decir, che, hagámoslas más rock, hagámoslas más… Sin género.



Y después hay una parte donde se tocan las canciones en su formato acústico, pero en su formato normal, digamos, en clave reggae. Como se pone un poco más corporal, se pone todo más corporal. El repertorio fue elegido en base a tratar de darle esos matices, ¿no? Que el show puedas estar un rato así escuchando, que de repente como que se va armando.

P: Viendo la versión desenchufada de 2008 hay instrumentaciones que dan un tono y un color a la música. ¿Cómo se plantearon esta vez la acústica?

R: La diferencia fue que en ese momento veníamos celebrando creo que 12 años de carrera y hicimos dos funciones o tres funciones máximo. Entonces sí, tenía una sección de cuerdas, había un sitar, había dos percusiones. Estaba como impregnado de otros instrumentos que en estas versiones no lo están o por lo menos no de manera presencial.



Ahora hay como otra búsqueda sonora. Germán está tocando con una batería muy reducida pero con un octapad y con algunas programaciones. Fito, el tecladista, está tocando con algunos sintes que por ahí no son habituales en Nonpa.



Hay como otra búsqueda más que nada porque estamos saliendo de gira y lo que iban a ser dos o tres shows o cinco shows. Pensá que esto empezó en mi cumple, el 28 de abril fue el primer show del NonpalideceEnchufado y termina en el Alto Valle el 7 de agosto. Esos son los últimos conciertos del Desenchufado porque en septiembre cumplimos 30 años y salimos ya con el show y la gira que tiene que ver con esa celebración.

P: ¿Incluye el disco nuevo o no todavía esa celebración?

R: No sé, estamos con ese dilema, ¿viste? De si asociar los 30 años a un disco nuevo o no porque son cosas diferentes. Por momentos sentimos que tiene que ser juntos, por momentos sentimos que tiene que ser cosas diferentes porque 30 años es un hecho impostergable y el disco lo estamos trabajando, digamos, los que estamos anunciando que salió, que va a salir en tal fecha. Sí tenemos material y vamos seguramente a lanzar algo este año, una o dos canciones, pero lo cierto es que el proceso creativo está entusiasmándonos y el tiempo pasa más rápido de lo que creemos.



Entonces todavía no hemos decidido si están asociadas las cosas o no. Treina años de música… Vos sabés que estoy recopilando un poco ese concepto y esto que te decía, un hecho que es impostergable porque 30 años cumplís en una fecha y el otro es un proceso que de postergarlo sería postergarlo, no sé, hasta el verano.

P: ¿En qué momento está el disco en este momento?

R: El disco ya tiene 12 canciones terminadas, arregladas y la idea era a partir de que de esas 12 canciones al menos hay 8 o 9 que a todos nos gustan y nos gustan mucho, las otras están bien, pero como que nos dio la pauta de que había un proceso creativo que daba para continuarlo, quizás producir más canciones o editar un disco un poquito más largo o tener una cantidad de canciones que podamos elegir y quizás las que queden afuera de esa primera instancia presentarlas más adelante como parte también de los 30 años, no sé, teníamos ganas de hacer más canciones de estas que ya tenemos, simplemente por eso nos pareció que por ahí se podía dilatar un poquito.

P: Musicalmente son una banda que no se sale prácticamente de los márgenes del género, ¿qué particulares puede tener como para adelantar de este disco?

R: Está bien la observación que hacés porque además es cierto, no nos movemos demasiado, simplemente es un género que -voy a hablar por boca de mis compañeros- todos desde sus instrumentos sienten que pueden explayarse como músicos y el resultado final es una canción en clave reggae.



Creo que la búsqueda siempre está en poder encontrar una canción linda, una canción que te interpele, que te guste, que quieras compartirla. Después, a nivel audio y condimentos, hay cosas nuevas porque hay un búsqueda quizás de llevarlo con alguna cosita diferente que no veníamos haciendo en otro disco, que puede ser alguna programación o algún arreglo con una sección de instrumentos que no sea necesariamente es el de la formación de la banda. Me refiero a unas cuerdas en vez de usarlas desde un sintetizador, quizás grabarlas acústicamente porque tenemos nuestra propia sala, te estoy hablando desde nuestra sala y queremos que sea un laboratorio también para nosotros.



No está planteado todavía, está clara esa búsqueda, pero tampoco estamos cerrados o quizás había parte de la banda que estaba queriendo hacer, a partir de este acústico, quizás hacer alguna canción más minimalista que termine de darle otro color al disco, así que viene por ahí principalmente la búsqueda, en crecer como compositores o encontrar esa canción que queremos compartir y porque entendemos que hay mucho público que encuentran en nuestras canciones un espacio también para compartir reflexiones o por lo menos es lo que recojo de los conciertos. Me suelen decir “me dan fuerza para ir a laburar todas las mañanas, me hablan mucho de un bienestar”, Nuestro público asocia la música nuestra con una situación de bienestar.



Y llegó un punto que no puedo ser ajeno a que haya como un denominador que digan me hacen bien, me siento bien, cuando los escucho me pasan cosas lindas, estoy mal, pero los escucho y me pongo bien, entonces le quiero hablar a esa gente que es la que viene a todos los conciertos, más allá de que uno intenta buscar más público. Pero no por ir a buscar otro público voy a desatender el que me viene siguiendo desde tantos años y creo que ese público no está tan pendiente de si estamos usando sintetizadores o qué tipo de, si es una linda canción, un lindo arreglo vocal, una linda melodía, los caños que te susurren algo al oído, que el bajo pese y golpee y que la denuncia esté.

P: ¿Con qué sentís que puede maridar bien el reggae? Si uno quisiera abrirse un poco, ¿con qué te gustaría jugar quizás para abrirle la puerta a otras cosas?

R: Con muchas cosas, creería que Nonpa tiene como más anclaje a nivel audio en un subgénero del reggae que es el dub, más que en irse hacia las raíces tipo rocksteady; de hecho hablábamos de que no tenemos ningún ska, ningún rocksteady en nuestro repertorio, la otra vez que hicimos tocarlo y no nos salía, es muy loco porque la génesis de la banda tuvo que ver con querer aprender a tocar el reggae, cuando nosotros veníamos de tocar rock. Teníamos una bandita de secundario, escuchábamos los Rolling Stones y nos copaba también Aerosmith y Motley Crue y Kiss y Zeppelin, somos cincuentones todos en la banda y básicamente nuestras influencias son la década del 70 de la música en general, desde Police pasando por el rock progresivo hasta el punk rock y sus vertientes.



Lo que nos pasó con el reggae con Facu, que es el bajista que fundamos la banda, fue un shock cómo llegó ese audio de la mano de Marley, que era una persona que nos dimos cuenta que estaba enojada, que cantaba cosas enojado y que no entendíamos lo que cantaba, pero dentro de una música que era como armoniosa. Había una actitud compleja de decir y la manera de tocarlo era muy diferente, digamos cómo se sentó a la batería, el sonido del bajo, nos cautivó eso y la génesis de Nonpa tiene que ver con querer entender cómo ecualizaban, por qué sonaba, por qué el bombo cae con el aro en el tiempo débil, si el rock es marcar el 2 y el 4, bueno, todas esas cosas nos llevaron hacia allá y ahí nos quedamos 30 años.



Evidentemente hay un lenguaje musical que todavía no hemos terminado de explorar, que seguimos abordando las canciones, nuestras ideas melódicas y líricas dentro de este marco y con una identidad argenta también, porque Nonpa habla desde nuestro lugar y desde lo que nos pasa a nosotros, a lo sumo con una identidad latinoamericana, pero no es que Nonpa habla de lo que estrictamente habla el reggae, que es el poder negro, reivindicarse contra el amo, la repatriación, las divinidades religiosas, tenemos un montón de cosas para hablar nosotros, creo que en esa identidad hemos logrado un sonido reconocible y bueno, queremos seguir haciendo canciones.