Orquesta Sinfónica del Neuquén: 26 años de historia, identidad y orgullo cultural en la Patagonia

Hace 26 años, en el escenario del Cine Teatro Español, comenzó a escribirse una historia que transformaría para siempre la vida cultural de la provincia. Hoy, la Orquesta Sinfónica del Neuquén no solo celebra un aniversario: celebra un legado, una identidad y un vínculo profundo con la comunidad neuquina.

En este 2026 especial, la Fundación BPN, hoy presidida por Marlene Velásquez Herwitt, conmemora los 26 años de su querida orquesta con funciones especiales, invitados y homenajes. Pero detrás de cada concierto hay algo más que música: hay un puente entre quienes tocan y quienes escuchan, una construcción colectiva que consolidó a la Sinfónica como uno de los grandes referentes culturales de la Patagonia.

Orquesta sinfónica de Neuquén / Foto gentileza

La historia comenzó en el 2000, cuando el Gobierno provincial impulsó la creación de una Orquesta de Cámara bajo la administración de la Fundación BPN. En aquella oportunidad se convocó al maestro Reinaldo “Naldo” Labrín para dar forma a un proyecto inédito en la región.

Las audiciones atrajeron músicos de todo el país y del extranjero. La Patagonia, hasta entonces sin un organismo sinfónico estable de esta magnitud, se convertía en escenario de una apuesta cultural ambiciosa.

El 18 de agosto de 2000, en el Cine Teatro Español, la flamante Orquesta de Cámara del Neuquén debutó con una decena de músicos estables más invitados. Ese día marcó un antes y un después en la música neuquina.

La música que despertó vocaciones

En sus primeros años, la orquesta no se limitó a la capital. Recorrió la Patagonia desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, y también cruzó hacia Chile. Para muchas localidades fue la primera vez que escuchaban una orquesta en vivo.

Esa presencia generó algo que aún perdura: cientos de niños y adolescentes comenzaron a mirar la música como una vocación posible. La Sinfónica no solo ofrecía conciertos; sembraba futuro.

Con el tiempo, el organismo creció hasta convertirse en la actual Orquesta Sinfónica del Neuquén, integrada por 48 músicos profesionales y dirigida hoy por el maestro Andrés Tolcachir. Su funcionamiento cuenta con el respaldo institucional del Gobierno provincial y del Banco Provincia del Neuquén.

Orquesta sinfónica de Neuquén / Foto gentileza

En el marco de los 26 años, la Sinfónica volvió al lugar donde todo comenzó: el Cine Teatro Español. Allí se rindió homenaje a su creador, Naldo Labrín, primer director y alma fundacional del proyecto.

En ese mismo escenario, el maestro estrenó la obra “La Angostura”, suite para cuerdas y arpa solista inspirada en Villa La Angostura, con tres movimientos: El Lago, Arrayanes y Arroyos de Cordillera.

Durante el acto, recibió una batuta grabada como reconocimiento y recordó aquellos inicios en la sala Alicia Fernández Rego, cuando apenas 12 músicos sostenían el sueño.

Orquesta sinfónica de Neuquén / Foto gentileza

“Lo que se da entre quienes tocan y quienes escuchan, ese puente, ese vínculo es quizá el más alto nivel de lo que es la cultura”, expresó Labrín. Y dejó una definición que sintetiza el espíritu de la orquesta: “Esto no es un gasto, es una inversión necesaria para el alma de la gente”.

Del paraje al Teatro Colón

La Orquesta Sinfónica del Neuquén construyó su identidad combinando excelencia artística y compromiso social.

Su repertorio abarca desde la música sinfónica universal hasta géneros populares contemporáneos. Ha llevado conciertos a parajes, escuelas y hospitales, y también a grandes escenarios nacionales como el Teatro Colón, el Gran Rex y el Teatro Ópera.

Además, desarrolla una intensa tarea pedagógica mediante conciertos didácticos que promueven el amor por la música y fortalecen la formación cultural de nuevas generaciones.

Temporada 2026: una nueva etapa para la cultura neuquina

La Fundación BPN inaugurará la Temporada 2026 este fin de semana. Bajo la dirección de Andrés Tolcachir, el programa incluirá obras de Maurice Ravel, Carl Maria von Weber y Antonín Dvořák. El concierto del viernes contará con transmisión en vivo de RTN, ampliando el acceso a toda la provincia.

Cada nueva temporada no es solo una programación artística: es la confirmación de que la Sinfónica sigue siendo un pilar de la cultura neuquina.

Una orquesta que es identidad

A 26 años de su creación, la Orquesta Sinfónica del Neuquén representa mucho más que un organismo musical profesional. Es un símbolo de política cultural sostenida, de inversión pública con impacto social y de construcción comunitaria.

Desde aquel primer concierto en 2000 hasta hoy, su historia demuestra que cuando hay decisión, planificación y compromiso, la cultura puede convertirse en motor de identidad y orgullo provincial.

En cada nota que suena en el Cine Teatro Español o en una escuela del interior, la Sinfónica reafirma que la música en Neuquén no es un lujo: es parte esencial de su historia y de su futuro.