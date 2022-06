4 cursos prácticos de carpintería para regalarle a un papá «de buena madera»

Cuántos de nosotros podemos decir que somos artesanos y sabemos trabajar con madera. Creo que no tantos como quisiéramos. Si, hay de aquellos que reparan algún mueble, otros simplemente no le encuentran la vuelta y compran uno nuevo. Todo vale en estas situaciones. Pero la satisfacción de haber construido vos tus propios artículos no tiene precio. Y qué mejor que pensar que podés hacer feliz a papá en su día regalándole alguno de los cursos que Domestika ofrece con esta temática.

Este mes hay promo especial. A partir del 7 de junio comienza el Domestika Day, una promoción que dura hasta el 14 del mismo mes, en la que si te registrás en Domestika conseguís 10% de descuento extra en todos los cursos. Otra ventaja es que una vez que pagás el curso el acceso es ilimitado, o sea que papá va a poder hacerlo cuando quiera y a su ritmo, viendo los videos de las unidades una y otra vez.

Las clases a cargo de Patricio Ortega (Maderística) son muy amenas. Para esta experiencia solo tenés que procurar las herramientas necesarias, el material a usar y las ganas de crear algo nuevo con tus manos. En esta oportunidad vas a construir un armario tipo rack con puerta corredera en madera y aprenderás las nociones de diseño y fabricación de muebles que te permitirán crear otras piezas de líneas simples y funcionales.

🎯 [ir al curso online]

El diseñador y ebanista Israel Martín nos propone el curso. En este curso, vas a construir de principio a fin un pequeño armario de líneas sencillas y atemporales, que perdurará en el tiempo. Empezarás por el diseño, continuarás por la elección del material, seguido de la ejecución y terminando con el barnizado.

🎯 [ir al curso online]

un curso de Danillo Faria (diseñador de muebles). Vas a realizar una silla de madera cómoda y personalizada con técnicas tradicionales de carpintería. Con la ayuda paso a paso de Danillo, darás vida a tus diseños y los convertirás en un mueble único.

🎯 [ir al curso online]

Un curso, a cargo de Cecilia Bolio y Rodolfo Morales, de Estudio Caribe, Estudio de diseño y producción de objetos y mobiliario, donde vas a crea objetos únicos combinando técnicas como el encolado o el ensamblado.

🎯 [ir al curso online]

En Domestika podés encontrar éstos y otros cursos prácticos similares, con la oportunidad de estudiar desde tu casa, cuando quieras y a tu ritmo. Encontrá el mejor curso para regalarle a papá y que pase a formar parte de la comunidad creativa que ya se capacitó con Domestika