Ford Ranger Experience: la energía de la raza fuerte en la pista de motocross de Neuquén

La nueva Ranger mostró en la pista de motocross de la capital de Neuquén que es mucho más que fuerza. En un trayecto lleno de curvas, huecos, tierra y laderas, la camioneta avanzaba; pero en su interior reinaba el confort, un motor silencioso y la extraña sensación de aventura y tranquilidad.

Los que pudieron participar de la acción Ford Ranger Experience tuvieron la oportunidad de manejar y probar el producto a través de test drives, tanto en terrenos off road, como urbanos.

Lo hicieron acompañados de un piloto que iba indicando y enseñando las funcionalidades de la camioneta para cada tipo de situación. Era el propio cliente quien hacía la maniobra.

«Manejar una camioneta como esta, con una persona al lado que te explica como manejar una 4×4, en una pista de cross donde el cliente puede hacer cosas que nunca haría con su propio auto es una gran experiencia», opinó Roberto Gingena, gerente de ventas.

La camioneta sorprende por la cantidad de cosas que hace sola» Roberto Gingena, gerente de ventas

Por otro lado, sobre las funcionalidades del auto, destacó que «la camioneta sorprende por la cantidad de cosas que hace sola».

El foco principal del evento fue generar un punto de encuentro con clientes que necesitan adquirir vehículos comerciales, sean particulares, pymes, emprendedores o grandes flotas.

En el local habían cinco pilotos, un coordinador de acción, un operario y todo el equipo de ventas de la Ford Sapac. Eran cinco unidades por circuito: 2 Ranger limited +3,0L v6 4Wd AT, 1 Ranger XLT 2.0L Bi Turbo 4×4 AT, 1 XLS 3.0L V6 4WD AT, 1 Ranger XL 2.0 Turbo 4×4 MT.

La jornada estuvo dividida en dos partes: por la mañana, dedicada a Empresas junto a Ford Pro; y por la tarde para clientes particulares. El objetivo de la acción fue comunicar las principales fortalezas y pilares del catálogo de cada versión de la nueva generación de Ranger. Además, se brindaron capacitaciones previas para satisfacer las dudas con el producto.

La nueva Ford Ranger fue lanzada en Neuquén a finales de julio. La robustez, confort y tecnología son las características más destacadas de esta nueva generación de camionetas.