Controlar el estres y la alimentación para mantener sana nuestra salud intestinal

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Facundo Pereyra nació en Cipolletti, se fue a estudiar medicina a Buenos Aires y después de un largo recorrido en la medicina pública, regresó al Alto Valle donde desarrolló un programa para mejorar la salud intestinal. Con una familia dedicada a la gastroenterología, Facundo no descansará hasta hacer conocer el programa “Medicina Digestiva y Bienestar” a la mayor parte de la población. Se trata de una herramienta de autogestión que durante 15 días propone reconectar con el propio cuerpo, la alimentación y la respiración para alcanzar calidad de vida para toda la vida.

- ¿Qué significa alimentarnos? ¿Cuándo fue que nos desconectamos con el alimento real?

Alimentarse es simplemente ingerir cualquier alimento. Nutrirse, sin embargo, es ingerir alimentos que aportan a nuestro organismo los nutrientes esenciales: vitaminas, minerales, fibras, proteínas, es decir nutrientes que ayudan a que nuestro cuerpo funcione mejor y a que tengamos más energía, para transitar el día, la vida.

En los últimos 30 años, y de la mano y del éxito del boom de la industria alimentaria en desarrollar productos adictivos, nuestra sociedad dejó de lado los alimentos reales que nos nutren y los reemplazó por alimentos refinados y ultra procesados. El resultado fue un aumento exponencial de las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, ansiedad, depresión y cáncer, entre otras patologías.

Es por eso, que soy un defensor acérrimo de la ley de etiquetado frontal de productos basura. La gente tiene el derecho a saber de los alimentos que ingieren, de lo nocivo que son para su salud. Mi misión es difundir cómo puede afectar a la gente las malas elecciones alimentarias. Veo todos los días decenas de personas que superan síntomas y mejoran la calidad de vida al mejorar su alimentación. Me propuse no descansar hasta difundir estos conceptos a cada rinconcito del país y de Latinoamérica.

Otros aspectos mayores que inciden en la salud de la microbiota de las personas, y condicionaran su salud toda la vida, son la lactancia materna y el parto natural. Se sabe, a ciencia cierta, que los niños de parto natural, y aquellos que reciben leche materna hasta los 6 meses, gozarán de una microbiota mucho más diversa y saludable durante toda la vida y serán menos propensos a las enfermedades crónicas.

Un fenómeno relacionado a la alimentación que ha sido un tanto olvidado pero que posee enormes beneficios para la salud es la comensalidad. Comer en familia, es un factor protector contra la obesidad y la pérdida de peso. No solo los niños comparten con sus padres lo que hacen con sus vidas, si no que se moldean hábitos de elecciones alimentarias. Estudios científicos resaltan la importancia de este acto para distintas facetas buenas para la vida: sentido de pertenencia, sensación de seguridad y comunicación fluida.

Facundo Pereyra, médico.

- ¿Qué es y qué importancia tiene mantener una salud intestinal? ¿Qué vínculo hay entre la salud intestinal y la salud en general?

La salud intestinal, a modo clínico práctico, es gozar de una digestión imperceptible con evacuaciones armoniosas y blandas.

El mal funcionamiento de nuestros intestinos puede alterar nuestra calidad de vida en muchos aspectos que ni siquiera nos imaginamos. No me refiero solo a padecer incomodidades crónicas en el tubo digestivo (que puede llegar a ser incapacitantes) sino que también el impacto puede tener por fuera del aparato digestivo.

No todo el mundo sabe que el intestino alberga el 70% de las células del sistema inmunológico y también una parte del sistema nervioso. Podemos considerar al intestino como primer órgano inmunológico y como un segundo cerebro. Además, dentro del mismo vive una comunidad de trillones de microorganismo, denominada microbiota, que fabrican químicos beneficiosos para nuestra salud como serotonina y algunas vitaminas.

Es entendible entonces que el malfuncionamiento intestinal en forma indirecta afecte en la mayoría de los órganos de nuestro sistema. A raíz del malfuncionamiento digestivo pueden originarse, falta de energía, cefaleas, ansiedad o tristeza, problemas varios en la piel, alergias, dolores musculares o articulares, infecciones recurrentes, hormigueos, retención de líquidos en el cuerpo, visión borrosa, antojos dulces etc, etc. También puede afectar la evolución de las enfermedades autoinmunes.

Entre las recomendaciones está incorporar más alimentos fermentados como puede el chucrut, kéfir y/o, yogur.

- ¿Qué alimentos y prácticas deberían ser incorporadas como un hábito diario, que estén al alcance de toda la población?

Para que el intestino se encuentre en equilibrio debemos cuidar dos aspectos claves, el stress y la alimentación.

Es fundamental intentar vivir con el menor stress posible, cosa difícil de lograr en los tiempos que vivimos. De todas maneras, prácticas como la meditación, el ejercicio y el yoga ayudan muchísimo. También una buena psicoterapia puede hacer una diferencia.

En cuanto a la alimentación lo ideal es aumentar el consumo de plantas para mantener una microbiota contenta. Lo ideal sería comer 30 variedades de plantas por semana incluidos frutos secos legumbres semillas frutas, verduras y especias. También recomiendo agregar diariamente un alimento fermentado como puede ser el chucrut, kéfir y/o, yogur.

Es radical retirar los alimentos ultra procesados de nuestra alimentación, menos paquetes más granja. Por eso recomiendo que cuando vayamos al supermercado, siempre pensemos en nuestra microbiota.

Un factor que debemos tener en cuenta para mantener el stress a raya es conservar el ritmo circadiano. Nuestro cuerpo funciona coordinado según el ciclo vigilia sueño o luz oscuridad. En los tiempos modernos, las pantallas avanzan en nuestra vida y dormimos menos y mal. Tomar conciencia de esto y corregir algunos aspectos puede restablecer el ritmo circadiano, teniendo un sueño reparador y controlaremos mejor el stress cotidiano. Algunos trucos que recomiendo para apoyar nuestro ritmo circadiano son: disminuir el consumo de pantallas después de la caída del sol, cenar temprano y tomar sol temprano a la mañana.

Otras recomendaciones para disminuir el stress diario y que me encargué de incorporar a nuestro programa de salud digestiva MDB15 son realizar prácticas de gratitud diariamente y ejercicios de respiración. Agradecer todas las noches antes de dormir por 3 cosas lindas que vivimos en el día tiene beneficios en la salud mental comprobados científicamente. Con respecto a la respiración recomiendo algo muy sencillo que puede marcar una diferencia: la llamada respiración diafragmática. Inhalamos 7 segundos sostenemos el aire un segundo y exhalamos durante 8 segundos. Repetir el proceso por 2 minutos.

Existe un mito de que la vida sana es exclusiva de las clases pudientes. Mediante la información, la voluntad y acto de cocinar, cualquier persona puede comer rico y sano.

En el hospital de Cipolletti a mis pacientes les recomiendo priorizar plantas, huevos, legumbres y carnes económicas en el entorno de la cocina en familia. Alimentos accesibles y saludables hay muchos. Las huertas en casa son otra excelente alternativa. Es cuestión de informar más y mejor a la gente.

Para bajar ansiedad y estres, entre lo indicado, está hacer yoga.

- ¿Qué es y cómo llegaste al método Medicina Digestiva y Bienestar conocido como MDB15?

Hace muchos años y después de estudiar diferentes corrientes médicas, entendimos el enorme impacto extradigestivo que puede tener un intestino disfuncional. Dentro de nuestro intestino suceden cosas como problemas en la microbiota o sensibilidades alimentarias que impactan en el sistema inmunológico local generando indirectamente síntomas a distancia. Este fenómeno, bautizado por la medicina complementaria como síndrome de intestino permeable, afecta a gran cantidad de personas. También vimos que la medicina tradicional no ofrece un tratamiento especial para este problema. Dirigido a esta enorme cantidad de personas que no encuentra solución a sus problemas, armamos este plan que es el único en el mundo de este tipo, gratuito, on line y comunitario.

El programa MDB 15 es un método novedoso que propone el arreglo digestivo como una solución natural a distintas patologías extradigestivas como migrañas, fatiga crónica, dolores articulares o musculares, problemas en la piel, ansiedad, fibromialgia, depresión, problemas hormonales, enfermedades autoinmunes, entre otras. Lo original del método es que resume todas las herramientas del bienestar digestivo, científicamente validadas y disponibles en la actualidad. De manera organizada, se implementa en las personas, bajo la modalidad de grupos terapéuticos con supervisión y monitoreo diaria profesional.

Se combinan las siguientes herramientas:

1- Dieta de eliminación.

En esta dieta las personas retiran alimentos potencialmente problemáticos, evalúan sus mejorías, reintroducen gradualmente los alimentos y comparan los síntomas. De esa forma podrán descubrirse intolerancias al trigo, o lácteos o carnes o fructosa etc.

2- Suplementación

Sugerimos suplementos con acción benéfica en el eje cerebro intestinal como magnesio, probióticos, omega 3 y enzimas digestivas.

3- Gestión del stress

Todos los días se proponen meditaciones y actividad física. También proponemos prácticas de gratitud, ducha fría y ayuno intermitente.

Lo más interesante, y lo que lo trasforma en un método único, es que los y las pacientes en los grupos son monitoreados desde el día 0 por sus síntomas digestivos, pero también buscamos ver desaparecer los síntomas extradigestivos.

Otro punto fuerte de nuestro método es que es socialmente responsable. El 20 % de la recaudación se destina a comedores locales. El programa tiene su versión gratuita, accesible en facebook MDB 15. Cualquier persona en el mundo con un ordenador e internet puede llevarlo a cabo sin pagar un peso.

Más información:

Facebook: MDB15

IG: @drfacupereyra