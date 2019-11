Copa Davis: Argentina perdió con Alemania y complicó sus chances de clasificar

El Peque cayó con Struff y Argentina no pudo con Alemania. (Foto: AP)

La caída de Argentina 3-0 ante Alemania en su segunda presentación en la Copa Davis no fue la que se esperaba. El equipo capitaneado por Gastón Gaudio, le había ganado a Chile por la primera fecha del Grupo C, que se disputa en Caja Mágica de Madrid, pero hoy no pudo repetir.

El bahiense Guido Pella cayó ante Kohlschreiber por 1-6, 6-3 y 6-4. El zurdo, ubicado en el puesto 25 del ranking mundial de la ATP, arrancó con un juego impecable para llevarse el primer set.

Sin embargo, el experimentado alemán (79) reaccionó y dio vuelta el resultado con un juego sólido, con pelotas al fondo de la cancha y con mucha precisión. A pesar de los esfuerzos que hizo, Pella nunca pudo frenar el ímpetu de su rival.

Diego Schwartzman no pudo frente a Jan-Lennard Struff por 6-3 y 7-6 (10/8).

El Peque , mejor singlista argentino del momento, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, no pudo con Jan-Lennard Struff (35) y sus potentes saques y no logró igualar el cruce con los alemanes.

Schwartzman, partía como favorito contra el mejor de los alemanes, aunque sufrió mucho con los saques del grandote Struff. A pesar de que en el segundo set salvó cuatro match points y forzó el tie break, el porteño siempre estuvo abajo y no consiguió revertir la situación.

El dobles era, a priori, el punto más complicado contra el 7° y el 8° del mundo en la disciplina. Sin embargo, fue el duelo que más cerca estuvo de ganar Argentina.

En un partidazo, los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies se impusieron a través de tres tie breaks por 7-6, 6-7 y 7-6 ante Leonardo Mayer y Máximo González.

La dupla de Machi y el Yacaré dispuso de seis match points en el tie break del tercero, dos de ellos con el saque, pero no pudo aprovecharlos.

El 0-3 deja al equipo nacional muy comprometido para pasar a cuartos de final. Si Chile vence a Alemania el grupo se definirá por la cantidad de games ganados y perdidos. Si los germanos suman otro triunfo serán primeros y Argentina deberá esperar a quedar como uno de los dos mejores segundos.

Mañana se completarán las series restantes de primera fase y ahí conocerá si logra avanzar o su participación ya culminó.