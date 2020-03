Coronavirus: cómo prevenir el contagio y qué hacer ante los síntomas

Autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron que hasta el momento no se han registrado nuevos casos de coronavirus en la provincia. Mediante una conferencia de prensa explicaron que el de Viedma es un caso importado. Además indicaron que dispusieron de un equipo móvil para las personas que llamen al 911 y evitar, de esta forma, que se concurra a los centros de salud. “El virus no vuela por el aire, no anda flotando, sino que se transmite en el contacto de las personas. No se contagia simplemente por pasar cerca. No obstante, se deposita en las superficies por lo que es muy importante el lavado de manos", explicaron. En este video, las recomendaciones para que tengas en cuenta.