Coronavirus: confirmaron 133 nuevos casos positivos en Bariloche

El brote de coronavirus se expande en Bariloche. La secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincia, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de martes que en las horas últimas se confirmó que 133 personas de Bariloche contrajeron la COVID-19.

Ibero había anticipado en la conferencia de prensa del lunes por la noche que había un centenar de nuevos contagiados que no habían alcanzado a cargar en la plataforma oficial del Ministerio de Salud de la Nación. A ese grupo de nuevos casos activos se sumaron otros 33 en las 24 horas últimas.

Dijo que había hasta ahora 376 pacientes contagiados en esta ciudad, que tiene a la mitad de los casos positivos de la provincia. La mayoría de esos contagiados se encuentran internados en cuatro hoteles de la ciudad porque tienen síntomas leves.

Ibero puso paños fríos a las declaraciones que el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, había hecho en la radio de El Cordillerano este martes, cuando estimó que había unos 15 mil contagiados en la ciudad.

“Es una estimación”, aclaró Ibero. “Nosotros siempre sabemos que de las personas que tenemos positivas hay muchas que quizá estuvieron sin síntomas y fueron positivas”, explicó. “Recuerden que cuando empezó a aparecer el virus, se decía que iba a afectar al 80 por ciento de la población y que la mayoría iba a ser asintomática”, sostuvo.

“Nosotros en lo que nos basamos es en los pacientes que hoy tenemos positivos, en los contactos estrechos, en todos aquellos contactos estrechos que son de riesgo que puedan requerir camas”, enfatizó Ibero. “En eso nos basamos para tomar decisiones y preparar más camas si es necesario”, enfatizó.

Aseguró que el 52 por ciento de las camas de terapia intensiva disponibles en esta ciudad están ocupadas, pero con pacientes con varias patologías. Sostuvo que quedaban 22 camas libres.

Ibero había comunicado el lunes que había 7 pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva en Bariloche de los cuales 5 estaban con asistencia respiratoria.

Descartó en la conferencia de prensa de esta noche de martes equivocaciones de los responsables de Salud Pública de la provincia, en el diagnóstico de lo que pasa en Bariloche. “No creo que no hubo errores. Gracias a todo lo que se previó en el tratamiento hoy tenemos un 52 por ciento de camas disponibles y se aumentaron 50 camas más de terapia intensiva en la provincia”.

Recordó que hay 4 hoteles en uso donde alojaron pacientes con COVID-19 con síntomas leves y hay 2 o 3 hoteles más a disposición por convenio.

“Bariloche fue un hospital que desde fines de enero pasado está trabajando en cómo prepararse para el coronavirus. Tiene un equipo que trabaja todo el tiempo atrás de los contactos estrechos”, aseguró. “Nación jamás ni siquiera ofreció mandar un equipo por algo que no estaba previsto en Bariloche”, destacó.

“Hay algo que quizá no queda claro. Nosotros no somos la enfermedad de Río Negro, estamos en medio de una pandemia que está afectando a Río Negro, a la Argentina y al mundo”, observó.

“Seguimos los lineamientos de los que vienen desde hace muchos meses teniendo más casos que nosotros. Lo que nos dicen los expertos, Nación y a veces podemos aportar algo de nuestra realidad local”, afirmó.

“En ningún lado se internaron los pacientes de los contactos estrechos, si no tendríamos que tener ciudades enteras internadas quizá privadas de su libertad". Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno rionegrino.

“Apelamos a que existe la responsabilidad de que si fui contacto estrecho de un caso positivo, me tengo que aislar por 14 días”, explicó.

“Llevamos 5 meses de pandemia y quedó bien claro lo que es un contacto estrecho: es una persona que debe estar aislada por 14 días porque tiene posibilidad de desarrollar un síntoma y al tener ese síntoma recién ahí contagia”, recordó Ibero.

“Voy a aislar 28 personas y quizá de las 28 no todas son positivas”, planteó. Dijo que con ese criterio, “tendríamos que internar a muchísimas personas, quizá a 1500 personas hoy simplemente porque no tienen la responsabilidad de cuidarse”.

Ibero dijo que el Presidente define si una región está en ASPO o si hay que encerrarse. Aseguró que los meses de cuarentena obligatoria permitieron que pudieran "aumentar en 50 camas en nuestra provincia la terapia intensiva, que hoy tenemos internación para todos los pacientes que lo requieran en nuestra provincia”.

Destacó que los 728 pacientes activos (hasta esta noche de martes) “tienen un lugar donde estar. Todos tienen profesionales que los pueden ver. Tenemos más de 2500 aislados en toda la provincia y tenemos quienes los controlen por lo menos desde los llamados”.

“Se ven alrededor de 1000 personas diariamente de contactos estrechos para ver si tienen síntomas o no para ser hisopados, con lo cual me parece que en nuestra provincia nos preparamos mucho en estos 4 meses y no fue una decisión nuestra, sino del Presidente”, enfatizó.

Dijo que en Bariloche las personas alojadas en 3 geriátricos están en aislamiento porque hubo empleados que dieron positivo. Manifestó que se hisopó “a la gran mayoría de los adultos mayores, y, por ahora, no hubo positivos”. Comentó que los empleados contagiados fueron internados y se los reemplazó con otros trabajadores, a partir de una gestión de Desarrollo Social de la provincia.

Pidió, una vez más, a la población que trate “de ser conscientes en esto del distanciamiento” y cumplir las medidas de prevención, “aunque sea por tener respeto a todos los equipos de salud; ustedes no saben lo que están trabajando”.

Antes, los contactos estrechos de un caso positivo eran 5 personas, hoy son entre 20 y 28 y es porque nos estamos juntando”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.

“Tratemos, entre todos, de hacer un esfuercito mas para que empiece a bajar nuestra curva y podamos seguir haciendo nuestras actividades económicas para que rápidamente salgamos de esto y todos esos equipos de salud que desde hace 5 meses están tras el coronavirus puedan empezar a descansar”.