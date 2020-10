Coronavirus: la curva de contagiados se mantuvo estable en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, dijo que en las 24 horas últimas 57 pacientes que habían contraído la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, se recuperaron en Bariloche.

Además, sostuvo que se confirmaron 59 nuevos casos positivos en esta ciudad, donde hay por el momento 545 personas contagiadas. La mayoría se encuentra aislada en sus domicilios o alojadas en alguno de los hoteles habilitados.

Ibero dijo que la ocupación de camas de terapia intensiva se ubica en el 89 por ciento en la provincia. Informó que quedan 7 camas de terapia intensiva disponibles en Bariloche, entre el hospital Ramón Carrillo y los sanatorios, 7 en Viedma, 4 en Allen, 1 en Roca, 1 en Cipolletti y 1 en Villa Regina.

A finales de marzo pasado se detectaron las primeras personas contagiadas con la COVID-19 en Bariloche. Desde entonces hasta la fecha, 3.560 habitantes de esta ciudad contrajeron la enfermedad de los cuales 2.958 se curaron y 57 murieron. Quedan 545 contagiados.

Ibero dijo en una nueva conferencia de prensa desde Viedma que aguardan por los test rápidos que el Ministerio de Salud compró días atrás. “Estamos esperando la compra que hicimos nosotros desde el Ministerio para poder distribuirlos en los hospitales y ahí definiremos cómo será la estrategia”, contó.

Aunque hizo una aclaración. “Cuando se habla de aumentar los testeos, quizás es verdad que con eso podemos aislar más personas rápidamente al ser positivos. Pero si los positivos o los contactos estrechos no se quedan en las casas que nosotros aumentemos los testeos no va a servir de nada”, afirmó.

Vuelvo a pedirle a cada uno de los que tienen síntomas o que fue contacto estrecho de un positivo que, por favor, se quede en su casa, aunque se sienta bárbaro porque sigue contagiando y se sigue replicando el virus”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

“A todos los demás que no son contacto estrecho, que no tienen síntomas, que sigan entendiendo que la mejor manera de no contagiarse es manteniendo los dos metros, usando el tapabocas, el alcohol en gel o lavándonos las manos frecuentemente”, recordó Ibero.

La funcionaria provincial dio un nuevo reporte de la situación sanitaria de la provincia. Comunicó que entre las 16.46 del martes y las 16.45 de este miércoles, 336 pacientes (sumados los 57 de Bariloche) se recuperaron en la provincia y se confirmaron otras 390 personas contagiadas (incluidos los 59 casos de esta ciudad). Además, dijo que 10 pacientes murieron en ese mismo lapso.

Comunicó que en lo que va de la pandemia (desde marzo hasta ahora) 17.321 personas contrajeron la COVID-19 en Río Negro. De ese grupo, 12.461 pacientes se curaron y 477 murieron. Todavía quedan 4.383 personas contagiadas en la provincia.