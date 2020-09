Coronavirus: Murió un paciente de Bariloche y otro de El Bolsón

La secretaría de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de lunes que en las 24 horas últimas murieron un paciente de 80 años de Bariloche y otro de 68 años de El Bolsón, que habían contraído la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus. Dijo que ambos tenían patologías previas. Esta jornada hubo otros dos decesos en la provincia.

Ibero aseveró además que en las 24 horas últimas confirmaron otros 37 casos positivos de Bariloche y 1 de El Bolsón. Mientras que se curaron 26 pacientes de esta ciudad. Por eso, hay por el momento 237 personas contagiadas en esta ciudad, que se encuentran internadas y aisladas.

El dato llamativo que se incluyó en el reporte oficial difundido esta noche de lunes es que en Bariloche murieron 34 pacientes, cuando hasta el domingo había 28 decesos informados.

Ibero afirmó en la conferencia de prensa que aún “no fue necesario elegir a quien se le da un respirador o no, porque nosotros en la provincia seguimos teniendo camas de terapia intensiva a lo largo de la provincia”.

Explicó que el “Triage” es una manera de clasificar a los pacientes. “Primero, para que sepan, desde que empezó la pandemia los diferentes comités de Bioética de los hospitales armaron todo un protocolo de quienes serían los pacientes que podrían requerir o no respirador y si hubiese que hacer un Triage de quienes le sería más útil o quien mejoraría su calidad de vida o su patología por un respirador o no”, comentó Ibero.

“Eso se trabajó durante meses, primero con los comités de Bioética de los hospitales que tienen terapia intensiva, más allá del grupo de cuidados paliativos de los diferentes hospitales. Eso está escrito”, afirmó. Y aseguró: “Aún no fue necesario elegir a quien se le da un respirador o no, porque nosotros en la provincia seguimos teniendo camas”.

El Triage está escrito desde que empezó la pandemia. Hasta ahora no lo tuvimos que usar, ojalá que nunca lo tengamos que usar”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro

“Cuando el otro día no teníamos camas en Cipolletti, por ejemplo, había camas en Viedma”, sostuvo. “Quizás para muchos es lejos Viedma, pero sepan que muchísimas veces los que estamos en Viedma fuimos derivados a Cipolletti o Roca. Con lo cual las derivaciones dentro de la provincia, según la necesidad o la complejidad siempre se dieron”, aseguró.

“Hoy nosotros tenemos muchas camas ocupadas, por supuesto, pero no estamos sin camas de terapia intensiva”, insistió Ibero.

Mencionó que hay pacientes que tienen obra social o prepagas que son derivados, por ejemplo, a sanatorios de Neuquén porque cuentan con la obra social del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). “Es mucho más cercano que traer un paciente a Viedma”, planteó.

“Seguimos teniendo camas de terapia intensiva, no hemos tenido casos de tener que decidir nosotros”, reiteró.

“Tenemos muchísimas camas ocupadas en el Alto Valle, pero hay camas por lo menos en Allen, Viedma seguro y Bariloche”, aseveró.

Ibero comunicó que hay 50 respiradores que ya entraron al país hace un mes, pero “hay una serie de papeles y el ANMAT tiene que verificar que son equipos compatibles”. Dijo que a lo largo de esta semana “podrán ser enviados” a Río Negro.

Recordó que cuando empezó la pandemia, la provincia intentó comprar 100 respiradores y, después, las compras fueron centralizadas por Nación. Dijo que no sabía si los 50 respiradores habían sido comprados por la Provincia o si había algunos adquiridos por Nación.

Ibero comentó que los pacientes leves a los 10 días están dados de alta, no se vuelven a testear. Los pacientes que son más graves después de que desaparecen los síntomas si ya pasaron 14 días son dados de alta. No se vuelve a testear a los pacientes en el alta porque está demostrado que después de esos días ya no contagian.