Crece el temor de default en las empresas por la falta de financiamiento

La falta de inversiones complica el desarrollo de Vaca Muerta.

Las medidas tomadas por el Banco Central (BCRA) que limitan la disponibilidad de dólares para la cancelación de deudas privadas generaron mucha incertidumbre dentro del sector empresario.

La entidad estableció los lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado "podrán iniciar un proceso de renegociación de sus respectivos pasivos externos, que permita acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios".

Si bien desde el Gobierno Nacional salieron a aclarar que esta medida es solo por seis meses y aplica a aquellas firmas que deben cancelar obligaciones por más de 1 millón de dólares mensuales, la noticia no deja de ser otra mala señal para el mercado. ¿Qué pasa si los acreedores no quieren refinanciar esas deudas por los compromisos que tienen ya sumidos con ese dinero que iban a percibir? En este escenario el Estado empuja a los privados al default compulsivo. Les está exigiendo que no cumplan con sus compromisos de pago, tal como lo hizo el Estado Nacional en tantas oportunidades. Otra forma de nivelar hacia abajo.

Yo no puedo producir aluminio si tengo problemas de abastecimiento de la materia prima que es importada. Y el que me vende no es un mecenas, sino que quiere cobrar” Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar y de Fate,

En nuestra región son muy pocas las empresas que podrían ser afectadas con esta medida. En el sector energético es donde puede podemos encontrar algunos ejemplos. La nacionalizada YPF podría ser uno de los casos. En un estado de quebranto preocupante y con una deuda superior a los 8.000 millones de dólares (más de cinco veces su valor bursátil) la medida del BCRA no hace más que inyectar una mayor incertidumbre sobre el futuro de YPF, clave para el desarrollo de Vaca Muerta.

Y esto se vio reflejado en la plaza financiera. En solo 48 horas la acción de la petrolera argentina se desplomó más del 10%.

Por los antecedentes que registra el Gobierno no hay garantías de que el plazo de seis meses no se extienda si la crisis se profundiza o el límite del millón de dólares mensuales no baje su techo para cerrar aún más la salida de dólares. Si hay algo con lo que no comulgan los funcionarios de este Gobierno, es con el valor de la palabra.

Las explicaciones del presidente del BCRA, Miguel Pesce, argumentando que la medida de restricción de dólares afectará a solo diez empresas, tampoco cierra. ¿Para que hacer un cambio en las reglas de juego y generar más confusión en el mercado por solo diez firmas y el monto que significa?

En el largo listado de empresas que deben refinanciar deuda, publicado por el diario Perfil, se encuentran entre otras: Banco Hipotecario, IRSA, Cresud, Gennela, HSBC, John Deere, Celulosa, Plaza Logística, Petroagro, GEMSA, Aes Argentina, San Miguel, Epec, Edesa, Newsan, Roch y CGC. Muchas más de la versión oficial.

Pero independientemente de las diferencias numéricas, todas las empresas que quieran salir a tomar, a partir de ahora y en un futuro cercano, fondos en el mercado de deuda internacional deberán dar muchas más garantías de las que hoy ya dan a sus prestamistas. Será muy difícil convencer a los acreedores de que la Argentina no volverá a cambiar las reglas de juego dentro de los próximos seis meses.