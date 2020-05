Crecen los controles y los incumplimientos en los comercios de Río Negro

Un relevamiento provincial arrojó un 42% de incumplimiento por desabastecimiento y casi un 12% por precios máximos.

En los valores de los artículos, el mejor cumplimiento se advierte en los comercios de Bariloche y Roca, que decae en Cipolletti y Villa Regina mientras que el peor comportamiento se registra en Choele Choel, Viedma y Jacobacci.

Además, el registro de cerca de medio millar de operativos de la Agencia de Recaudación rionegrina consignó un mayor incumplimiento en los negocios de barrios -”de proximidad”- frente a los supermercados de las cadenas.

En el marco de la pandemia, el Estado incrementó sus controles en un intento de contener las subas de precios y atenuar los faltantes de artículos. La provincia ART- también avanzó en la descentralización de sus facultades en los municipios, que después se consolidó cuando Nación formalizó la cesión del poder de policía en favor de esos gobiernos locales.

En Río Negro, una veintena de municipios ya firmaron convenios con la Agencia de Recaudación y, poco a poco, cumplen con fiscalizaciones y pueden hasta labrar infracciones por desabastecimiento o por que no se respetan los precios máximos. Las intendencias mayores ya están con esas labores, incluso el jueves se incorporó Viedma .

Desde la segunda quincena de marzo, la Agencia concretó 423 operativos, con un 53% concentrado en Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti. Las otras fiscalizaciones -mayormente- se dieron en Regina, Choele Choel, Jacobacci, Cinco Saltos, San Antonio, Allen.

Las fiscalizaciones se dieron en supermercados, comercios barriales o de proximidad y mayoristas, pero también se cumplieron en frigoríficos, farmacias, verdulería, droguerías, pollería y pescadería. Se concretaron en forma presencial y electrónica aunque la primera modalidad fue mayoría, con más del 72%.

Los inspectores informan que los comercios de Bariloche, Roca, Catriel, Cinco Saltos y Allen se ajustan a los precios máximos con un gran porcentaje, con un cumplimiento por encima del 90%. Baja en Cipolletti, Regina y San Antonio con un artículo desfasado cada cuatro -un 75%- mientras cae a la mitad de cumplimiento en Choele Choel, Viedma y Jacobacci, con un desconocimiento de los valores estatales en el 40% de los productos analizados.

Un primer incumplimiento se evidencia en los faltantes. El relevamiento consigna que cerca del 42% de los artículos de la muestra no están en las góndolas, un 14 % no figuran porque no los comercializa ese comercio mientras casi un 12% se ofrece a valores superiores a los oficiales y, en cambio, un 32 % tiene el precio correcto.

En un documento, la Agencia diferencia por tipo de comercio. Solo el 41% de los negocios de barrios tiene todos los productos de la muestra mientras que el 52% cumple con los precios máximos. Las cadenas exponen sus incumplimientos en los faltantes de stock porque no figuran casi cuatro de cada diez productos requeridos, pero el 91% de los valores se cumplen, afirma el estudio.

Una treintena de multas por 3,4 millones

En los últimos días, la Agencia provincial totalizó una treintena de multas, sumando algo más de 3,4 millones. Equivale a un promedio de infracciones por algo más de 100 mil pesos, concentradas en Viedma, Cipolletti, Roca, Choele Choel y San Antonio.

Hasta ahora, una veintena de municipios asumieron funciones de fiscalización: Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, Conesa, Jacobacci, Los Menucos, Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio, Catriel, Allen, Mainque, Cordero, Fernández Oro, Roca y Viedma. Una decena contaba con Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), ocupadas en la intermediación de los conflictos por consumos y, ahora, incorporan tareas de controles en terreno.

Viedma lanzó el jueves un operativo masivo de control de precios, a partir de la reciente firma del convenio entre el municipio y la Agencia. El gobierno capitalino consignó que en las tareas participaron “más de 25 personas, entre agentes y funcionarios”.

El secretario de Protección Ciudadana, José Flores explicó que “de los ocho mercados medianos y supermercados relevados, los ocho recibieron actas de infracción o notificación, ya sea por faltante de productos o por sobreprecios”.

También contó que “se hacen operativos sorpresa sobre negocios de proximidad para fiscalizar que la lista de productos con precios máximos se comercialicen respetando esos valores”.