Macri al gobierno: «Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral»

El ex presidente Mauricio Macri aseguró hoy que en el Gobierno creen que con su procesamiento "van a dar vuelta el resultado electoral" de las PASO, al tiempo que advirtió que en la Argentina "se profundizará la crisis".

En una nueva visita a Córdoba, el líder del PRO pasó por la Bolsa de Comercio y expresó: “Se profundizará la crisis, porque los problemas crecerán, en un país sin rumbo, sin plan, con inflación”.

Un día después de su citación a indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores, que finalmente se suspendió y ahora pasó para el 3 de noviembre próximo, Macri apuntó al Frente de Todos.

"Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral", subrayó el ex mandatario nacional.

Sobre la cuarta fecha para la indagatoria que fijó el juez federal de Dolores Martín Bava, Macri anunció que volverá a asistir el miércoles que viene.

"Yo no espié a nadie ni mandé a espiar a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal y mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal y no usé ningún dinero público para hacer ninguna actividad ilícita, ni jamás tuve documentación de investigación alguna de familiares del ARA San Juan u otro buque", remarcó el ex mandatario nacional.

Y agregó: "Iremos a decir eso frente a un procesamiento que ya está escrito. Ha sido todo muy poco serio pero es un capítulo más de esta persecución que ya lleva mucho tiempo y que se ha recrudecido en el ultimo año de forma obsesiva".

Durante su paso por Córdoba, una provincia donde el electorado siempre lo acompaña, Macri también estuvo con el candidato a senador nacional Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos y otros dirigentes.

Fuente: Noticias Argentinas