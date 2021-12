Crimen del nene: «todavía hay mucho por investigar» dice la fiscalía

La formulación de cargos contra Laurentino Amado Andrés (26) realizada el martes fue el punto de partida para la investigación del homicidio doblemente agravado de un niño de 2 años y 2 meses, hijo de la pareja de Andrés.

«Todavía hay mucho por investigar», dijo el fiscal jefe de Homicidios, Agustín García, en un breve contacto con Río Negro. La mayoría de las pruebas que busca reunir son científicas; por ejemplo, cotejos de ADN que según la fiscalía resultarán contundentes en contra del detenido.

«La formulación de cargos no fue el punto de llegada, sino el de partida» para la investigación, explicó el fiscal.

El abogado querellante Gustavo Lucero opinó de manera similar. «En la audiencia de formulación de cargos la defensa pública anticipó su estrategia: dijo que va a discutir la autoría. Por eso la prueba científica, como el ADN, es crucial».

Gustavo Lucero representa al abuelo materno de la víctima. (Archivo)

En ese contexto deslizó una crítica: «es lamentable que en una provincia como Neuquén, con los recursos que tiene y a pesar de haberse anunciado en su momento, no tengamos un laboratorio de ADN y tengamos que recurrir a Bariloche o Buenos Aires».

«Somos pioneros en muchos temas, como el juicio por jurados, y no tenemos laboratorio de ADN», remarcó.

Lucero representa al abuelo materno del niño víctima. Consultado por Río Negro el abogado dijo que «para la familia, la prioridad es que esta persona (por Andrés) no recupere la libertad. Están convencidos de que es el autor del homicidio».

«El velorio no tendría que realizarse»

«En segundo término, esperan recibir el cuerpo de la víctima para poder velarlo y sepultarlo. Aunque en mi opinión, el velorio no tendría que realizarse. No están las condiciones para hacerlo. Está el precedente de la vivienda quemada por vecinos, y nadie garantiza que no se repitan hechos de violencia similares».

En tercer lugar, quieren «restablecer el contacto de la madre con los otros hermanos. Esa fue una decisión de la jueza de Familia Marina Comas, quien dispuso que los niños estén bajo la tutela del Estado».

Sobre la causa penal, señaló que «la madre del niño víctima no está imputada, es una testigo, pero hay un entorno familiar muy complicado».

Agustín García, fiscal jefe de Homicidios. (Archivo /Florencia Salto).

El fiscal jefe Agustín García, consultado por separado, dejó entrever que «hay que investigar el contexto» en el que sucedió el homicidio.

Según trascendió, un equipo de psicólogos está en contacto con los hermanos de la víctima para brindarles apoyo y contención.