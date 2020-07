Crimen del policía de Cutral Co: preventivas confirmadas y reproches al fiscal y a la defensora

Miguel Ángel Díaz, Walter Díaz, José Culliqueo y José Espinoza seguirán detenidos con prisión preventiva por dos meses. Así lo resolvió este jueves el Tribunal de Impugnación. La fiscalía espera completar la investigación dentro de ese plazo y mandarlo a juicio por jurados, acusados del homicidio triplemente agravado del cabo Luis Gabriel Nahuelcar, ocurrido en Cutral Co el 1 de enero de este año.

La decisión del Tribunal, integrado por Daniel Varessio, Fernando Zvilling y Florencia Martini, contuvo además dos llamados de atención, uno para la fiscalía y otro para la defensa pública.

El cabo Nahuelcar murió de un disparo en la cabeza que recibió el 1 de enero entre las 9 y las 9:15 en Cutral Co, mientras brindaba apoyo a bomberos voluntarios que combatían un incendio.

Los imputados formaban parte de un grupo de jóvenes que les tiraban piedras. El arma secuestrada en la causa es una carabina calibre 22 pero no está confirmado que sea la utilizada en el crimen.

Miguel Ángel Suárez está acusado de ser el autor material y el resto de partícipes necesarios de homicidio triplemente calificado. El único libre es un joven que era menor de edad al momento del hecho.

"Cuasi discriminatorios"

Daniel Varessio presidió la sala del Tribunal de Impugnación. (Imagen Zoom)

En la audiencia de hoy le llamaron la atención al fiscal jefe Santiago Terán "por los términos cuasi discriminatorios que utilizó para dirigirse a los imputados".

A través del presidente, Daniel Varessio, el Tribunal expresó que los términos utilizados "son poco felices, esto no hace a la solidez de la argumentación, la desmerece".

"Llamar a los imputados de esta causa que pertenecen a la periferia urbana, o que no tienen educación, no hace a la participación o no en el delito o los hechos que les están imputando. Esas apreciaciones han sido poco felices", afirmó Varessio.

Como informó Río Negro, el fiscal de Cutral Co describió a los imputados como "periféricos. Periféricos urbanos. Viven al borde del desierto". En las sucesivas audiencias por el caso también los trató de "desadaptados", "antisociales", y afirmó que el barrio donde residen vivió, en la segunda mitad del año pasado, una "primavera sangrienta" porque se registraron seis homicidios.

Comparó el cañadón que corre junto al barrio con "el túnel de Guzmán Loera" (más conocido como el "Chapo" Guzmán, el narcotraficante de escala planetaria) porque "te metés por ahí y aparecés en Estados Unidos".

También a la defensa

Varessio también formuló reproches a la defensora de Circunscripción Marisa Mauti, quien en la audiencia de ayer intentó explicarles a los padres del cabo Nahuelcar cuál es su función en el proceso.

Además tuvo un gesto infrecuente: les dijo que podían hablar en la audiencia. Hasta entonces nadie les había informado que les asistía ese derecho.

El juez Varessio lo interpretó como utilización del tiempo para su defensa personal y no de los imputados, y por eso afirmó que fue "un error en la litigación".

En definitiva y por unanimidad, el Tribunal confirmó la prisión preventiva por dos meses de los cuatro imputados.

Cuando la investigación concluya, en un plazo de cuatro meses, se producirá la audiencia de control de acusación y luego será elevada a juicio por jurados.