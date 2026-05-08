Chos Malal: formulan cargos a tres municipales por daños agravados a un edificio público durante una protesta

La Justicia neuquina avanzó hoy en la investigación por los graves incidentes ocurridos en el palacio municipal de Chos Malal. El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra tres agentes municipales —un hombre y dos mujeres— acusados de provocar daños materiales en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos tras iniciar un foco ígneo en el acceso principal.

Protesta gremial y daños al edificio público

Los hechos que investigan los fiscales Natalia Rivera y Víctor Salgado ocurrieron el pasado 15 de abril de 2026, entre las 05:27 y las 09:00 horas. Según la acusación, el incidente se desencadenó en el contexto de una medida de fuerza llevada adelante por integrantes del gremio SOYEM.

De acuerdo con la teoría del caso, los tres imputados participaron activamente en la creación y el desplazamiento de un foco de incendio hacia la estructura del inmueble. La fiscalía expuso que M. M. habría iniciado el fuego colocando un neumático sobre un tacho metálico con cartones y papeles frente al ingreso del municipio.

Por su parte, M. A. M. M. habría incorporado más neumáticos al fuego y pateó el recipiente encendido hacia la puerta del sector de Rentas y Recaudaciones.

En tanto que J. A. A. habría dado las instrucciones para acercar aún más el tacho en combustión al edificio y terminó de patearlo hasta dejarlo contra el acceso principal.

Impacto del fuego y riesgos al personal

El accionar de los trabajadores municipales provocó daños visibles en el patrimonio público. Las llamas y el denso humo negro afectaron la fachada principal, cartelería institucional y letras corpóreas. Además, el calor alcanzó una ampliación en construcción en el primer piso, donde se constataron daños en materiales aislantes como lana de vidrio.

La fiscalía subrayó que estas acciones no solo causaron perjuicios materiales, sino que pusieron en riesgo la integridad física del personal municipal que comenzó a ingresar a sus puestos de trabajo alrededor de las 07:45, mientras el fuego aún estaba activo. El siniestro cesó recién con la intervención de la Policía, que extinguió las llamas y retiró el tambor metálico.

Medidas cautelares y prohibición de acercamiento

La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos por el delito de daño agravado, una postura que también fue respaldada por el abogado querellante en representación del municipio de Chos Malal.

Como medida preventiva para garantizar el avance de la causa, la magistrada impuso a los tres acusados la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del edificio municipal afectado.

También fijó la restricción de contacto con los empleados y empleadas de las áreas de Rentas y Economía.

Estas medidas estarán vigentes, en principio, hasta el 16 de mayo, fecha establecida para que el MPF concluya con las diligencias pendientes. El plazo total de la investigación penal preparatoria se fijó en un mes.